«Ливерпуль» был лучше готов к пенальти: Клопп быстро выбрал бьющих и веселился с ван Дейком, пока Тухель путался в бумажках

В финале Кубка Англии «Ливерпуль» оказался сильнее «Челси» – команда Клоппа была точнее по пенальти (6:5).

Спортивный психолог Гейр Жордет изучил серию 11-метровых и подготовил тред в твиттере, где изучил психологические детали. Мы перевели мысли Жордета.

Как прошла серия?

Драматично. Из первых девяти ударов промахнулся только Сесар Аспиликуэта промахнулся, зарядив в штангу. Садьо Мане мог принести победу, но не смог переиграть соотечественника Эдуара Менди – дальше пришлось бить до промаха.

Зиеш и Жота забили, а удар Мэйсона Маунта отбил Алиссон. Константинос Цимикас справился с решающим ударом лучше Мане – грек развел мяч и Менди по разным углам.

Экспертиза футбольного психолога: Клопп поговорил с бьющими тет-а-тет, «Ливерпуль» удачно выбрал командную позицию – ближе к тренеру

Вот главные тезисы и наблюдения от Гейра Жордета:

•‎ Серия пенальти – психологическая игра, начинающаяся с того, как тренеры общаются со своими игроками после финального свистка. Клопп и Тухель провели эти 5 минут совершенно по-разному.

•‎ Примерно через минуту после финального свистка Клопп уже определился с выбором и спрашивал игроков, в какой очередности они будут бить. Он делал это тет-а-тет и закреплял свои слова фирменными обнимашками. Процесс общения с игроками происходит в интимной и безопасной обстановке.

•‎ Через полторы минуты после финального свистка Клопп пообщался со всеми бьющими, а уже спустя 15 секунд произнес короткую, но страстную речь. Тухель почти две минуты потратил на изучение своих записей и только затем начал общение с игроками.

•‎ Кажется, что все две минуты Тухель пересматривал выбор игроков. Выйдя в центр круга, он еще не определился с бьющими.

•‎ Гарет Саутгейт перед серией пенальти в финале Евро-2020 тоже вышел в круг неподготовленным. Спешка сбивает с толку игроков – они тоже торопятся, теряют концентрацию и напрягаются.

•‎ В круге Тухель спросил игроков о том, кто готов бить, – и сделал это публично. Когда это делается таким образом, возникает сильное давление, а шансы на честные ответы игроков падают. Дополнительный стресс, который может отразиться на футболистах в серии пенальти.

•‎ Когда Тухель все еще раздумывал о бьющих, Клопп уже выполнил все свои обязанности. Тренер «Ливерпуля» весело провел время – даже нашел момент, чтобы посмеяться с ван Дейком.

•‎ Поскольку «Ливерпуль» закончил подготовку к серии раньше, игроки первыми встали в центр круга и выбрали позицию – ближайшую к своей скамейке запасных сторону, что позволило тренерскому штабу «Ливерпуля» подсказывать игрокам во время серии. Фактор близости к Клоппу тоже играет позитивную роль.

•‎ Клопп сделал из «Ливерпуля» ментальных монстров. Ответственная подготовка, четкое следование плану и теплое общение создают наилучшую основу для работы в экстремальных условиях. Поэтому «Ливерпуль» вел со счетом 1:0 еще до того, как началась серия пенальти.

Мелочей не бывает – в финале старейшего футбольного турнира уж точно.

Фото: REUTERS/Hannah Mckay