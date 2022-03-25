«Мысли о двух пенальти Швейцарии останутся со мной до конца жизни». Жоржиньо винит в провале Италии себя

Не переиграл Зоммера.

Главная сенсация отбора ЧМ-2022 – поражение Италии от Северной Македонии в первом раунде стыков. Чемпион Европы доминировал всю игру, но пропустил на второй компенсированной ко второму тайму минуте и остался без ЧМ.

После игры шокированные итальянцы рефлексировали. Один из самых ярких монологов выдал Жоржиньо.

«Трудно объяснить. Мне очень больно, я до сих пор не понимаю, что произошло. Я не думаю, что у нас были проблемы с созиданием, мы доминировали и создавали моменты. Но реализовать их не смогли. Мы играли хорошо, прошлым летом выиграли Евро-2020, но в последних матчах допустили небольшие ошибки и не смогли оправиться. Они стали решающими.

Мне до сих пор больно думать [о двух незабитых пенальти против Швейцарии]. Это будет преследовать меня до конца жизни. Два раза выйти к точке и не суметь помочь своей команде, своей стране – такой груз навсегда останется на моих плечах», – сказал Жоржиньо RAI Sport.

Что это за пенальти?

В отборе Жоржиньо пробил по одному одиннадцатиметровому в двух матчах со Швейцарией. В сентябрьской игре (сыграли 0:0) пенальти заработал Доменико Берарди, а Жоржиньо фирменным разбегом не смог перехитрить Яна Зоммера – швейцарец легко переиграл итальянца.

В ноябрьском матче ставки повысились – итальянцы и швейцарцы подошли к игре с равенством по очкам.

В конце матча при счете 1:1 в ворота Швейцарии назначили точку за фол на том же Берарди. К мячу снова подошел Жоржиньо – тогда у многих могло возникнуть дежавю.

Не стал использовать фирменный разбег – и запустил в небеса.

После ничьей со Швейцарией у Италии все равно оставались неплохие шансы, чтобы пройти на ЧМ напрямую. Но в последнем туре итальянцы в гостях сыграли вничью с североирландцами, а швейцарцы разгромили болгар.

Жоржиньо явно не стоит перекладывать всю вину за попадание в стыки на себя.

Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane; кадры трансляции