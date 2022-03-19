Холанд обойдется покупателю в 350 млн евро. Вот из чего сложилась такая сумма

Новый сериал!

«Я знаю, что «Сити» претендует на Холанда. Это всем известный факт. Когда я увидел сумму, у меня был приступ, я потерял сознание. Жена меня откачала. Я даже не могу посчитать до такой суммы», – бывший капитан «Боруссии» (а теперь клубный консультант) Маттиас Заммер исчерпывающе описал финансовый аспект гонки за Эрлингом Холандом.

Хотя отступные за норвежца – 75 млн евро – не кажутся чем-то удивительным для нынешнего рынка, подпись Холанда действительно обойдется в огромную сумму.

Вот прикидки Bild. Разъяснения – после картинки.

• По информации Bild, пункт об отступных в контракте Холанда сгорает 30 апреля . Если никто из претендентов на Эрлинга («Ман Сити», «Реал», «Барселона») к этому времени не оформит сделку, «Боруссия» выставит ценник на порядок выше. Bild оценивает рыночную стоимость бомбардира в 150 млн евро.

При этом из отступных «Боруссия» получит лишь 50-55 млн евро . 10 млн евро уйдут агенту Холанда Мино Райоле. Это было прописано при переходе из «Ред Булла». Плюс дортмундцам нужно выплатить бонусы всем клубам, за которые ранее играл Эрлинг.

• Bild пишет о космических запросах по зарплате – 40 млн евро в год (769 тысяч евро в неделю).

Немецкое медиа верит в долгосрочный 5-летний контракт с новым клубом. Но есть и другая информация от испанского радио Cadena SER: контракт – не более трех лет, так как Холанд ожидает, что еще больше вырастет в цене.

• Хорошие ожидания от трансфера сына у отца Эрлинга, Альфа-Инге. Бывший игрок «Ман Сити» влияет на карьеру сына и давно стал полноценным героем новостей. Как пишет Bild, Холанд-старший ждет подписной взнос в 30 млн евро .

• Мино Райола не ограничится 10 млн от «Боруссии», о которых уже говорилось. Агент Холанда дважды заработает на одной сделке: речь предположительно о 40 млн от нового клуба.

А кто претендует на Холанда?

С норвежцем медиа связывали вообще все топ-клубы мира, здесь остановимся на актуальной информации.

• «Ман Сити». Топовый вариант по зарплате – по данным Daily Mail, Холанду предлагают 500 тысяч фунтов в неделю (более 28 млн евро, самая высокая зарплата в АПЛ). Писали, что условия контракта уже согласованы. Гвардиола не опровергает интерес к норвежцу: «Каждый месяц говорят, что «Ман Сити» купит 50 игроков. Трансферное окно откроется в конце сезона, и многое может произойти».

• «Реал». Перес готов повторить предложение «Сити» по зарплате, но инсайды противоречивы. Сначала писали, что норвежец мечтает о Ла Лиге, а потом Goal.com передавал сомнения Холанда: хочет быть главной звездой команды и опасается попасть в тень Бензема и Мбаппе. Это значит, что «Реал» на эту минуту позади.

• «Барселона». Наименее вероятный вариант, хотя и для президента Жоана Лапорты Холанд – главная трансферная цель. Каталонцы слишком нестабильны финансово и вряд ли могут на равных тягаться с «Ман Сити» и «Реалом». Холанда может склонить только желание играть именно за «Барсу», но инсайдов об этом нет. Хотя в конце февраля писали о встрече Лапорты и Райолы. «Барса» была готова предложить Холанду 20 млн в год чистыми (сравнивать с предложением «Сити» сложно, поскольку непонятно, включены ли налоги в те 28 млн евро). Президент Ла Лиги Хавьер Тебас предполагает, что каталонцам сложно потянуть такой трансфер с учетом финансовых правил, но не исключает варианта, что все получится.

• «ПСЖ» вышел из гонки или замаскировался. С начала февраля нет никаких серьезных инсадов о трансферных действиях французов.

Фото: globallookpress.com/LiveMedia/Reporter Torino, Dennis Ewert