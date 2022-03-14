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У «Барсы» отрицательный потолок зарплат! Как это и чем грозит?

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Падение продолжается.

«Барселона» постепенно возрождается при Хави. Зимой клуб отлично поработал на трансферном рынке, а уже в марте взлетел на третье место в Ла Лиге, почти вплотную приблизившись к «Севилье», которая идет второй.

Но за финансы «Барсы» все еще тревожно. Ла Лига после зимнего трансферного окна обновила потолок зарплат – максимальную сумму, которую клубы могут тратить на выплаты игрокам. «Барселона» – единственный клуб Примеры с отрицательным лимитом.

Минус 144 млн евро – именно такой потолок зарплат лига установила для «Барсы». Больше всего на игроков может тратить «Реал» – 739 млн евро. На втором месте с огромным отставанием – «Севилья» со 199 млн евро, на третьем – мадридский «Атлетико» со 161 млн евро.

Как рассчитывают потолок зарплат? Коротко

Потолок зарплат Ла Лиги – экономический контроль, который действует в испанском футболе с тех пор, как президентом Ла Лиги стал Хавьер Тебас. Каждому клубу индивидуально рассчитывается предел, выше которого клуб не должен тратить на зарплаты как основной, так и дочерних команд.

Потолок рассчитывается на основе разницы между доходами (от ТВ-прав, рекламы, продажи билетов и так далее), расходами и ожидаемыми кредитными платежами. Границы потолка рассчитываются по математическим формулам, под лимит попадают выплаты игрокам не только основной команды, но и молодежек. Если траты клубов слишком большие, а доходы – маленькие, то Ла Лига ограничивает потолок. И выхода у клуба два: либо больше зарабатывать, либо ужимать расходы.

А почему у «Барсы» отрицательный потолок?

Кстати, отрицательный впервые! В доковидном сезоне-2019/20 клубу разрешалось тратить на зарплаты 671,4 млн. Затем у клуба начались экономические проблемы, из-за которых в сезоне-2020/21 потолок упал до 383 млн евро.

Падение продолжилось. В начале сезона-2021/22 предел зарплат составил 97,9 млн евро, из-за чего ушел Лео Месси, а каталонцы упали со второго места в рейтинге на седьмое. То есть фактически уже тогда «Барса» вышла за потолок, но ее спасали ковидные послабления, которые уберут с лета. А после зимнего трансферного окна «Барселона» ушла в огромный минус. Теперь она еще дальше от сбалансированной ведомости.

Почему так? Все дело в огромных долгах – летом они составляли 1,35 млрд евро. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта обвинил во всем предшественника Жозепа Бартомеу, при котором расходы на зарплату составляли 103% от доходов.

«Барселона» имеет отрицательный собственный капитал в размере 451 миллиона евро — это ужасное наследство. То, что происходит, очень тревожно», – добавлял Бартомеу.

Чтобы платить зарплаты, «Барсе» летом пришлось взять еще один кредит на 80 млн евро.

У Лапорты есть план по выходу из кризиса – в частности, рассчитывают на взрывной рост коммерческих доходов после реновации «Камп Ноу» – по 200 млн евро в год. Правда, проект стоит дорого – 1,5 млрд евро.

Получается, «Барса» жестко нарушила лимит? Что дальше?

В случае выхода за потолок на клуб накладывают ограничения при подписании новых игроков. Каждый потраченный миллион на зарплату новичков нужно компенсировать четырьмя миллионами: другими словами, если клуб приобретает игрока с зарплатой миллион, то должен урезать текущую ведомость на 4 миллиона. Но есть исключение: если ведомость урезается за счет игрока с зарплатой более 5% от фонда, то правило 1 к 4 смягчается до 1 к 2.

Такая система позволяет даже финансово проблемным командам существовать на трансферном рынке – у клубов остается опция подписаний новых игроков, но сначала нужно уменьшить затраты. Эту мысль подтвердил и Хавьер Гомес, генеральный директор Ла Лиги: «Система работает так: клубы обязаны заботиться о расходах, в то же время у них всегда должен быть шанс продолжать нанимать новых игроков». 

«Барсе» явно будет непросто, но отрицательный потолок зарплат не означает, что в ближайшие трансферные окна не будет новых подписаний. Ради больших приобретений нужно сбрасывать балласт. 

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Фото: REUTERS/Albert Gea; Gettyimages.ru/Maja Hitij

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