Женская сборная Саудовской Аравии провела первый матч в истории. Еще 4 года назад девушек там не пускали на стадионы

Пеле поздравил с прогрессом.

В женском футболе Саудовской Аравии большое событие. Впервые в истории местная женская сборная сыграла международный матч – в товарищеском турнире на Мальдивах саудовки обыграли Сейшельские острова 2:0. Автором памятного первого гола стала Аль-Бандари Мубарак.

«Это исторический момент для женского футбола в Саудовской Аравии», – заявила после матча главный тренер Моника Стааб. 63-летняя немка в первую очередь известна по работе с «Франкфуртом», который она на стыке 1990-х и 2000-х приводила к победе в Кубке УЕФА (2002), четырем титулам чемпионата Германии и пяти Кубкам страны. Ближневостосточный регион ей тоже знаком: еще в 2007-м она тренировала сборную Бахрейна, а в 2013-м возглавляла Катар.

Теперь Стааб поднимает женский футбол Саудовской Аравии – причем с самого нуля. «Мы ищем игроков с сентября прошлого года, – рассказывает тренер в интервью АФК. – Создание первой региональной лиги Саудовской Аравии, а затем и чемпионата сыграло важную роль в отборе».

Женская сборная намерена повторить успехи мужчин, которые уже три раза побеждали на чемпионате Азии, еще три раза выходили в финал и пять раз отбирались на ЧМ.

Пока начинают с малого – и получают заслуженные поздравления со всего мира. Отреагировал даже Пеле: «Сегодня исторический день не только для вас, но и для всех, кто любит футбол».

I want to congratulate the @saudiFF and their Women’s National Football Team for their first ever official @FIFAcom match. Today is a historic day not only for you, but for everyone who loves football. @abdulazizTF @yalmisehal @adwaalarifi @ialkassim @lamiabahaian @Saff_wfd pic.twitter.com/hvpIshVwkL