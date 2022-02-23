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Женская сборная Саудовской Аравии провела первый матч в истории. Еще 4 года назад девушек там не пускали на стадионы

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Сборная Саудовской Аравии по футболу Сборная Саудовской Аравии по футболу
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Пеле поздравил с прогрессом.

В женском футболе Саудовской Аравии большое событие. Впервые в истории местная женская сборная сыграла международный матч – в товарищеском турнире на Мальдивах саудовки обыграли Сейшельские острова 2:0. Автором памятного первого гола стала Аль-Бандари Мубарак.

«Это исторический момент для женского футбола в Саудовской Аравии», – заявила после матча главный тренер Моника Стааб. 63-летняя немка в первую очередь известна по работе с «Франкфуртом», который она на стыке 1990-х и 2000-х приводила к победе в Кубке УЕФА (2002), четырем титулам чемпионата Германии и пяти Кубкам страны. Ближневостосточный регион ей тоже знаком: еще в 2007-м она тренировала сборную Бахрейна, а в 2013-м возглавляла Катар.

Теперь Стааб поднимает женский футбол Саудовской Аравии – причем с самого нуля. «Мы ищем игроков с сентября прошлого года, – рассказывает тренер в интервью АФК. – Создание первой региональной лиги Саудовской Аравии, а затем и чемпионата сыграло важную роль в отборе».

Женская сборная намерена повторить успехи мужчин, которые уже три раза побеждали на чемпионате Азии, еще три раза выходили в финал и пять раз отбирались на ЧМ.

Пока начинают с малого – и получают заслуженные поздравления со всего мира. Отреагировал даже Пеле: «Сегодня исторический день не только для вас, но и для всех, кто любит футбол».

Почему это так важно?

В течение многих лет власти ссылались на культурные нормы и религиозные учения, отказывая женщинам в праве участвовать в спортивных мероприятиях. Консервативные религиозные деятели говорили, что открытие спорта для женщин приведет к безнравственности.

Хороший индикатор, что прогресс в отношении прав женщин все-таки есть.

Положение резко изменилось при короле Салмане ибн Абдул-Азиз Аль Сауде, который правит с начала 2015-го. Например, в 2018-м женщины получили право водить, ходить на стадионы, в рестораны и кинотеатры, а ученицам государственных школ разрешили заниматься спортом. В 2019 году женщинам дали добро на самостоятельные путешествия – дамы старше 21 года могут подать заявление на получение паспорта без разрешения опекуна-мужчины.

А в 2020-м в стране запустили первую женскую футбольную лигу – 600 футболисток из 24 команд Эр-Рияда, Джидды и Даммама провели долгожданный турнир. К старту чемпионата в стране подготовили первый выпуск 38 судей-женщин.

По итогам регионального турнира в 2021-м восемь команд разыграли первый чемпионат высшей лиги.

Так что появление сборной – логичный шаг. 

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Фото: twitter.com/saff_wfd/

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