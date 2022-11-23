В чем секрет Клозе – почему форвард с не лучшей карьерой забил на чемпионатах мира больше всех в истории?

Антигений, который был создан для формата сборных.

Если вы видели матчи с ним, он наверняка приносил вам радость. Его игра, как и чемпионат мира, – это то самое детское ощущение праздника. Вот мяч приближается к чужим воротам, и он уже тут: касание, максимум два. И гол, и фирменное сальто.

В клубах он часто был незаметным и блек на фоне других суперзвезд. Но приезжая в сборную, становился голевым монстром. И незаметно побил кучу турнирных рекордов:

• Лучший бомбардир в истории ЧМ – 16 голов (обошел Роналдо).

• Первый в истории игрок, который завоевал медали четырех чемпионатов мира подряд.

• Лучший бомбардир сборной Германии в истории – 71 гол в 137 матчах (обошел Герда Мюллера).

• На четырех чемпионатах мира забивали только пятеро: Пеле, Зеллер, Роналду, Месси и Клозе.

• Забил на ЧМ больше (16), чем Роналду (7) и Месси (7) вместе взятые.

Как Клозе удавалось быть таким крутым именно на чемпионатах мира – что он даже превзошел великих? В чем его уникальность? И почему клубная карьера не была настолько же сильной?

Разбор стиля: особый инстинкт и особый прыжок

Чтобы объяснить игровой стиль Клозе, достаточно короткой статистики. Все 16 голов на чемпионатах мира он забил из пределов штрафной. 13 из них – одним касанием, даже не обрабатывая мяч. Особенно наглядно получилось в 2002 году, когда все пять голов на турнире воткнул головой. Клозе строгал голы, а не изящно их производил. На чемпионатах мира у него сумасшедшая реализация – 25,4% (63 удара, 16 голов).

Да, типичный форвард-наконечник. Клозе не отличался скоростью или техникой, не блистал за пределами штрафной. Но извлекал выгоду почти из каждого момента: протискивался, выпрыгивал, вставлял ногу – и забивал. Идеально выбирая позицию и чувствуя тайминг.

Это похоже на инстинкт хищника. Его так и объяснял предшественник Клозе – Герд Мюллер: «Чистый бомбардир – это отдельная порода. Он рождается с чем-то вроде инстинкта. Что-то внутри моей головы говорило: «Герд, иди сюда, Герд, иди туда». И я шел».

Еще один козырь Клозе – игра головой: 7 из 16 голов на ЧМ. Он высоко и вовремя выпрыгивал. Помогала особенная техника: два коротких шага и прыжок на третьем. Это влияние мамы, профессиональной гандболистки. Она же научила его правильно отталкиваться, высоко выпрыгивать и зависать в воздухе.

Но Клозе не стоял и не ждал навесов. Он двигался в штрафной еще до того, как партнер туда подавал. И вовремя подбегал к летящему мячу. При этом хитро располагался: «Обычно я вставал за спиной защитника. Так, чтобы он не мог видеть одновременно и меня, и мяч. Я делал рывок, когда он переключался».

Почему Клозе столько забивал за сборную: много подходящих матчей и старомодность в нужной среде

1. Клозе бил все рекорды результативности еще и из-за того, что много играл – 137 матчей за сборную (больше только у Маттеуса). На ЧМ игр больше тоже только у Маттеуса (25), у Клозе – 24. Но и в этом его заслуга – он очень внимательно относился к телу и поддержанию формы (например, начал восстанавливать мышцы с помощью холода до того, как это стало мейнстримом).

2. Слабые соперники на групповых этапах. Саудовская Аравия, Коста-Рика, Австралия, Гана и другие. Тоже большой трамплин для рекордов. 11 из 16 голов на чемпионатах мира он забил до плей-офф.

3. Клозе рассказывал, что любил международные турниры за время на подготовку к ним. Так он успевал войти в лучшую функциональную форму и досконально изучить защитников соперника.

4. Футбол сборных больше подходил Клозе – как старомодному, нацеленному на голы нападающему. Об этом писал тактический гуру Майкл Кокс:

«Международный футбол сильно отличается от клубного. Лучшие клубные команды, несомненно, обыграют лучшие международные. Общий уровень сборных ниже, а потому в них сверкают более традиционные, менее техничные форварды. То же самое происходит в более низких клубных лигах.

Стиль футбола также более простой. Тренеры сборных не проводят много времени с игроками на базе. Их фундамент – это создание сильной обороны. Меньше внимания уделяется атакующим действиям. И меньше возможностей для развития гармоничных отношений в заключительной трети. Например, сборным сложнее играть с ложной девяткой, потому что этот стиль игры требует комплексного движения.

Поэтому типичные нападающие-наконечники, кажется, больше подходят для сборных. Часто они показывают лучшие результаты, чем в клубах».

Почему Клозе так же не блистал в клубах: учился на плотника до 20 лет и собирал фундамент навыков уже взрослым

Частичное объяснение дал Майкл Кокс сверху. В сборной лучшие качества Клозе раскрывались с двойной силой. При этом нельзя назвать его клубную карьеру серой. Он забивал каждые 186 минут. Для сравнения: Дрогба и Это’О забивали каждые 160 минут, Анри – 164. То есть в результативности Клозе не сильно отставал от лучших форвардов эпохи.

При этом сравнивать Клозе с легендами даже немного некорректно – у него другой, более сложный путь. В юности он не считался талантливым игроком и до 20 лет играл по месту прописки за любительский «Блаубах-Дидельхоф» из седьмого дивизиона. Футбол был просто увлечением: Клозе учился на плотника, а потом работал торговым представителем.

Но становился лучше:его заметили, и Клозе попал в «Кайзерслаутерн». Чуть позже дебютировал в Бундеслиге, а первый гол в ней забил только в 22 года. Президент «Кайзерслаутерна» Юрген Фридрих был в шоке: «Он пришел из ниоткуда, без опыта. И за неделю превратился в матерого профессионала. Подобного прогресса игрока я не видел за все 30 лет, что управляю клубом».

Получается, у Клозе изначально не было большого таланта. Плюс он, по сути, пропустил важный отрезок в детстве и юности, когда закладывается футбольная база. При этом уже во втором сезоне в Бундеслиге забил 16 – и стал вторым бомбардиром сезона.

«Сейчас футболистов с детства учат тактике, но у меня этого не было. В жизни есть такие вещи, которым школа не научит – разве можно научить стремлению совершенствоваться?» Слова Клозе, подчеркивающие его главные скиллы: трудолюбие и адаптивность. Про адаптивность – все знают Клозе только как бомбардира, но в «Вердере» он пересобрал себя. Играл в оттяжке, участвуя в позиционных атаках как креативщик. И стал лучшим ассистентом лиги в сезоне-2006/07.

Главный аргумент в пользу серости клубной карьеры Клозе – его отрезок в «Баварии». Даже есть уникальная статистика: на ЧМ-2010 он забил больше (4), чем во всем сезоне лиги до этого (3).

Да, «Бавария» стала самым неудачным клубом в его карьере. Но важен контекст. Это самый травматичный отрезок в его карьере. Конкуренция, с какой он никогда не сталкивался. Неудобные игровые сценарии для Клозе – против «Баварии» соперники закрывались и не давали пространства у ворот. И главное – проблемы с ван Галом, который не видел его в основе. При этом все равно за пять лет в «Баварии» Клозе забил 53 гола и отдал 27 ассистов.

Но в «Лацио» он исправился, и все доказал. У клуба были тяжелые времена, а Клозе все равно стабильно забивал и отдавал (в среднем 117 минут на одно голевое действие). Вел за собой команду, забивал в ключевых матчах против фаворитов и завершил карьеру легендой клуба.

Поэтому правда где-то посередине. Клозе не стал выдающимся игроком на клубном уровне, но точно был очень хорошим нападающим.

База Клозе в его подходе: скромность, трудолюбие и все для команды

Возможно, еще одна причина, почему Клозе не стал суперзвездой – его невероятно скромность. Он не хотел быть на первых ролях и считал, что популярность отвлекает от дела. Говорил, что в десять раз хуже Левандовского. Не хотел слышать сравнений с великими немецкими нападающими – считал себя недостойным этого. Кажется, ему было даже неловко бить все эти рекорды.

В книге о Клозе есть великий диалог с вопросом партнера по «Хомбургу»:

– Зачем ты даешь мне мяч, даже когда сам можешь забить?»

– Мне приятнее смотреть, как ты забиваешь. Свои-то голы я со стороны не вижу.

Таким был Клозе. Он всегда говорил, что успех команды для него важнее собственных чисел. Поэтому его так ценил Йоахим Лев. И поэтому подарил ему столько комплиментов:

«Миро Клозе — международная звезда. Он один из величайших нападающих. Я видел мало настолько трудолюбивых и желающих учиться игроков. И ни одного, настолько же скромного, честного, надежного и командного. Для Миро всегда было честью играть за сборную, и он отдал всего себя Германии».

После ухода Клозе в сборной так и не появилось его замены. Атакующие немецкие игроки умеют все, чего он не умел: прессинговать, играть вне штрафной, комбинировать с партнерами. Но никто не может настолько несуетливо и стабильно забивать.

И даже не находясь на поле, даже не забивая, Клозе делал сборную сильнее. В перерыве финала чемпионата мира-2014 он сказал Гетце: «Ты выйдешь вместо меня и забьешь». Так и случилось. Гетце вышел вместо Клозе и забил победный гол. А через полчаса Клозе подмигивал Гетце, поднимая над головой кубок мира.

Фото: Gettyimages.ru/Jamie McDonald, Lars Baron/Bongarts, Laurence Griffiths, Alexander Hassenstein/Bongarts, Stuart Franklin/Bongarts, Clive Rose