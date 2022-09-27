Президент Медиалиги отвечает на критику. Убедительно?
Новый пост Николая Осипова.
Групповой этап второго сезона Медиалиги завершился. Кажется, что сезон стартовал тысячу лет назад, хотя на самом деле прошло только два месяца. МФЛ-2 уже получилась насыщенной: мы пережили очередной кризис, перепридумали правила, наблюдали десяток ярчайших матчей – обязательно посмотрите на 10 голов «Ромы» и «БроукБойз».
Второй сезон совсем не похож на первый, и это спровоцировало много споров о том, в правильном ли направлении движется Медиалига. Ниже я постараюсь ответить на самые частые претензии игроков и журналистов.
Осипов рассказывает, как из-за собственничества команд игроки Медиалиги потеряли шанс поработать с топовым маркетинговым агентством
Медиадигу упрекают в плохой раскрутке собственных игроков. Не соглашусь, мы очень заинтересованы в звездах. Но когда я обсуждаю с командами варианты продвижения игроков, начинаются проблемы.
После первого сезона на меня вышло агентство Insight People. Оно входит в холдинг «Газпром-Медиа» и работает с блогерами-миллионниками. Стать клиентом непросто, входной барьер – три миллиона подписчиков.
Они увидели в Медиалиге потенциал и предложили бесплатно прокачать медийность нескольким игрокам. Я отобрал для них пять потенциальных звезд медиафутбола, специально взял не самых известных персонажей (без Крапа и Володи XXL), но классных футболистов.Поговорил с их командами – но никто не проявил интерес. Конструктивного диалога не вышло: «Мы сами знаем, что делать с нашими игроками», «Это наш актив».
Очень грустно, потому что это был отличный шанс для ребят. Гигант, который работает только с блогерами-миллионниками, готов заниматься пацанами с 20 тысячами подписчиков. Я беседовал с игроками, они хотели поработать с агентством, но стали заложниками обязательств перед командами. В итоге история заглохла.
Пользуясь моментом, упомяну игроков МФЛ с громадным медийным потенциалом.
• Слон из 2Drots. У Влада Слоновского огромный потенциал для роста: он и фестивалит на поле, и очень активен медийно – снимает контент, фотогеничный. Уверен, что переход в 2Drots даст ему большой медийный буст.
• Кузя из «Амкала» – парень с офигенной футбольной школой и стремлением развиваться медийно. Скажу честно: я познакомился с ним уже после разговора с Insight People, поэтому Кузи не было в том списке.
• Егор Лялюхин из «На Спорте». В прошлом году он был звездой «Ромы». Симпатичный, футбольный, любит объектив камеры – чем не лицо футбольного медиакоммьюнити.
Уверен, что эти (и многие другие) ребята будут только наращивать медийность. Но профессионалы добавили бы скорости и качества.
Еще один пример ревности. Была идея снимать к матчам небольшие тизеры с участием игроков. Обратились к командам – то же самое: кто-то требует деньги, кому-то неинтересно. Поэтому в следующий раз, в ролике с банком «Тинькофф», мы решили сэкономить время и задействовать ребят, у которых нет жестких обязательств перед командами.
В такие моменты руководство медийных клубов напоминает РПЛ, которая не отпустит своих без сотен тысяч миллионов. И это глобальная проблема. Я ощущаю, что многие команды не понимают, что мы с ними делаем одно дело – развиваем медийный футбол. И если расти вместе, то усилий придется прикладывать меньше, а эффект будет большим.
Для меня пример – «БроукБойз». Они не тратят время на выяснение отношений, споры по медийным статусам, а просто делают контент. В последнем туре они выдали отличный медийный матч с Райзеном в воротах, дали сыграть своей футболистке, медийным игрокам и даже врачу. Для таких как «Броуки» футбольное поле – сцена, на которой они могут творить.
Я уверен, что, если бы в моем списке потенциальных звезд для Insight People были игроки «БроукБойз», Егоров и Райзен с удовольствием отпустили бы их.
Лига запустила фэнтези-турнир – он помог раскрутить Гендузи
Выше я раскритиковал команды, но хотелось бы сказать пару слов про игроков – им тоже не хватает инициативности.
Для меня образцом был Миша Прокоп. В первом сезоне «Амкал» не участвовал в Медиалиге, но Миша старался приходить на каждую пресс-конференцию: как приглашенная звезда и человек, неравнодушный к коммьюнити. Кстати, прощальный матч Прокопа на полях Медиалиги – своего рода возвращение долга Мише с моей стороны и благодарность за помощь.
Другим игрокам не хватает рвения Прокопа. Вот пример.
Мне очень нравится ютуб-канал НБА, там контент на любой вкус: лучшие блокшоты, ассисты, данки конкретных баскетболистов. А на ютуб-канале Медиалиги все по-другому: мы не выкладываем нарезки удачных действий игроков. Обзоры матчей появляются моментально, но видео по конкретным персонажам нет. Это принципиальная позиция: я считаю, что персональные голевые действия – это контент игроков, и мы не хотим его забирать. Мы легко дадим картинку любому игроку для соцсетей, но увы – пока запросов нет.
Ладно, хватит критиковать других – пришло время рассказать, что делает Медиалига. В конце октября мы запустили фэнтези-турнир по второму сезону. Все по классике: выбираешь игроков, получаешь баллы в зависимости от их успехов на поле. Штука в том, что медийность игрока вообще не имеет значения – баллы даются именно за футбол. И это сработало!
У ФК «Деньги» есть полузащитник Гендузи. Еще в середине сезона о нем почти не знали даже в коммьюнити. Но оказалось, что он очень эффективно играет, поэтому все берут его в фэнтези. Разумеется, теперь он звездочка лиги.
В Москве проблема со стадионами. Даже «Луч» сдают из-за любви владельцев к Медиалиге
Наш домашний стадион «Луч» – очень легкая мишень для критики. Вряд ли в лиге найдется игрок, который не упоминал тесные раздевалки или длинную дорогу до поля. Я еще раз напомню, что в Москве просто нет стадионов, которые могли бы принять нас на 8 матчей три дня в неделю. «Сапсан-Арена», которую часто предлагают критики, постоянно занята командами «Локомотива».
Более того, даже «Лучу» было бы выгоднее сдавать не нам, а любительским командам. Владельцы стадиона согласились благодаря личным договоренностям: они любят футбол и топят за его развитие. Поэтому им нравится Медиалига.
Мне досадно видеть столько критики «Луча». Напомню, что еще год назад Герман Эль Класико проводил на этом стадионе другой медийный турнир – «Московский Кубок Селебрити». И я не помню, чтобы стадион так жестко критиковали. При этом Медиалига солидно вложилась в апгрейд «Луча» – только на переделку света потратили 8 миллионов рублей.
Поэтому, ребята, наберитесь терпения: уже к концу группового этапа третьего сезона мы заедем на наш новый стадион.
Матчдэй во втором сезоне не получился. Осипов объясняет почему
В прошлой колонке я признавался в любви американскому спорту и их умению устроить шоу из любого матча. Увы, пока у нас получается не так классно.
Во втором сезоне мы вынесли на «Открытие Арену» матч группового этапа. Хотелось праздника: выбрали интересные команды с аудиторией («Амкал» и «10»), запланировали яркий матчдэй. Стадион выделил квоту в 15 тысяч мест, билеты бодро разбирали – к 20 сентября мы реализовали 7 тысяч.
Дальше – 21 сентября, объявлена частичная мобилизация, и настроение в обществе поменялось. Спрос на билеты упал – в итоге пришло чуть больше 7 тысяч. Команды понесли потери, игрокам было не до праздника. Поэтому от большей части матчдэя мы просто отказались.
Шоу в Нижнем (там проходили полуфиналы первого сезона) не получилось из-за тайминга. Мы очень хотели привезти плей-офф на большой стадион и в последний момент узнали о готовности Нижнего принять два матча. Между заключением договора и полуфиналами прошло лишь 10 дней – увы, мы не успели организовать яркий ивент. Этот фактор мы учли, и к финальным матчам МФЛ-2 начали готовиться еще до старта сезона – обязательно приезжайте в Краснодар и Сочи!
Осипов согласен, что во втором сезоне Медиалига стала слишком футбольной. И уже придумал, как вернуть медийность в МФЛ-3
Наверное, самая популярная претензия ко второму сезону – это больше не медийный футбол, а новая версия КФК и ЛФЛ. Так говорят зрители и некоторые игроки.
В коммьюнити обсуждали фразу лидера (а теперь и тренера) «Амкала» Васи Маврина. После матча с «Родиной Медиа» он сказал, что не знает никого у соперника. Такие фразы легко запоминаются и расходятся среди зрителей, но давайте подумаем: разве Вася непременно должен знать всех игроков? У него масса дел – параллельно с «Амкалом» он играет в ЛФЛ, тренирует детей в своей школе. К тому же лига сильно выросла – 18 команд, в заявке по 40 игроков. Думаю, что более-менее всех знают только хардкорные зрители МФЛ.
И все же я согласен с претензией – второй сезон получается более футбольным. Некоторые команды больше думают о победах, чем о контенте. И это не совсем то, чего мы ожидали. Хорошие новости: мы знаем как сделать третий сезон более медийным.
• Скорее всего, мы ужесточим квоту по медийным игрокам. Сейчас все 90 минут должны отыграть два футболиста со статусом медийного – увеличим до трех.
Я вижу много недовольных тем, как в этом сезоне распределяется статус медийных игроков. Увы, невозможно найти идеальные критерии. Все определяется индивидуально, и так же останется в третьем сезоне. Лишь отмечу, что статус медийного всегда можно оспорить в КДК, где работают представители команд.
• Думаю, что команды так сфокусированы на результате из-за крупного призового фонда – 10 миллионов рублей. В третьем сезоне денег будет еще больше, но принцип распределения изменится. Мы будем смотреть на рейтинг медийности и в соответствии с ним разделим 80% призовых. Деньги распределятся более-менее равномерно, как теледоходы в АПЛ.
Платить дорогим наемникам просто потеряет смысл – даже победой в сезоне деньги не отбить.
Глобально я понимаю, как должен выглядеть третий сезон. Очень многим понравился фестивальный матч 2Drots и Goats: в нем сыграли ребята, которые обычно не появляются на поле – селебрити и олдовые игроки из коммюнити. Матч стал самым просматриваемым в сезоне, и многие заговорили, что медиафутбол должен вернуться к истокам: больше блогеров, меньше сильных игроков.
Не соглашусь.
Обратите внимание: просмотры матча в онлайне вообще не упали, когда Джарахов, Илона и остальные покинули поле. Люди смотрели до конца и без блогеров.
Я думаю, это ответ – ламповый медиафутбол уже не интересен. Баталии профи тоже скучны. Нужно искать баланс, и для меня этот матч – образец медиафутбола будущего.
Осипов рассуждает о токсичности внутри Медиалиги
Завершая этот текст, я подумал: «А как бы я сам критиковал второй сезон?». Я руководитель проекта, у меня немного другой ракурс, поэтому и повод для критики немного неожиданный – повышенный градус токсичности.
И одно из его проявлений – это очень внимательное наблюдение за мной, другими командами и поиск повода для ревности и претензий. Часто меня обвиняют в предвзятости к определенным командам и лояльности к другим.
Перед стартом сезона Витя Кравченко из «10» попросил меня дать статус медийного их корейскому игроку с фамилией Тен (с английского – «десять»). Они пообещали раскручивать его, обыгрывать фамилию и использовать в роликах. Это прикольно, я согласился. При том что «десятка» – одна из лучших в лиге: у них в каждом матче на поле выходит суперкомик или девчонка, а они еще и результат показывают. К ним ноль вопросов, им этот подаренный статус погоды не делает.
Но этот случай взбесил некоторые команды. На пресс-конференции после шестого тура мы поспорили на повышенных тонах с командой Reality, и тренер Арам перешел границы. Такие предъявы в мой адрес звучат часто, просто не все попадает в кадр. Если честно, это раздражает: вместо того чтобы заниматься контентом и набирать подписчиков, многие бесконечно выясняют отношения с лигой.
Поймите, я только приветствую конструктивную критику – ее я воспринимаю как одолжение и возможность стать лучше. Но я вижу, как представители некоторых команд пытаются самоутвердиться с помощью критики, компенсировать собственные проблемы – слабую игру команды, непопулярный контент. Многие только требуют и забывают о возможностях, которые подарила Медиалига. Еще недавно президенты «Амкала» и 2Drots даже не открывали сообщения, если им предлагали сыграть другие команды-любители. Сейчас флагманы рубятся с новичками, и это гигантская возможность для них.
И все же мне не хочется уходить в пессимизм. Я верю, что это проблемы роста, и со временем все команды поймут – мы думает только о развитии лиги и никому специально не вредим.
Фото: Медиалига
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