«Наш ориентир – американский спорт». Зачем Медиалига ввела чистое игровое время, тайм-ауты и особый мяч

Объясняет Николай Осипов.

Медиалига решилась изменить правила: добавила тайм-ауты, чистое игровое время и красный мяч (можно брать на три минуты, гол считается за два). Босс турнира Николай Осипов объясняет, почему не боится экспериментировать и как на это повлиял американский футбол.

Осипов давно увлекается американским футболом и создал команду, которая выиграла чемпионат России

Думаю, Медиалига вряд ли появилась бы без моей любви к американскому спорту. Я слежу за ним около 20 лет.

Все началось с «Футбольного клуба» на «НТВ-Плюс»: иногда там показывали хайлайты из американского футбола, некоторые даже озвучивал Василий Уткин. Я редко смотрел матчи, но сохранил любовь к этому спорту.

В начале десятых судьба вновь свела меня с американским футболом. Мы с друзьями пришли на матч сборной России против финнов. Друг познакомил меня с игроками, а потом и с тренерами. Мы начали общаться, а потом мне предложили играть на позиции кикера в команде «Московские патриоты». В юности я занимался футболом в академии «Чертаново», так что удар в порядке.

Через несколько лет я переключился на менеджмент: мы с друзьями создали федерацию американского футбола Московской области и запустили команду «Спартанцы». Все было по-простому, тренировались и играли на поле в Мытищах. А сейчас эта команда является действующим чемпионом России. Я невероятно горжусь ей и считаю одним из главных проектов.

Американский футбол – до сих пор важная часть моей жизни. Вы не представляете, как я жду каждый сентябрь и старт сезона НФЛ. Каждое воскресенье отвлекаюсь вообще ото всех дел и с восьми вечера до трех утра смотрю американский футбол. И конечно, не пропускаю матчи моих любимых «Нью-Орлеан Сэйнтс».

Спортивная индустрия в США – космос. Кемпинг вокруг стадионов, дополненная реальность и много-много мерча

В 2016-м сбылась моя мечта – я впервые посетил в США матч по американскому футболу. Это была игра между «Сан-Диего Чарджерс» (тогда еще команда находилась в Сан-Диего) против «Цинциннати Бенгалс».

Сразу скажу, что меня не так-то легко впечатлить. Я не был новичком. Смотрел Лигу чемпионов на топовых футбольных стадионах, а однажды устроил себе мини-тур по Испании: во вторник «Реал» – «Сити» на «Бернабеу», а в среду – «Барса» – «Спартак» на «Камп Ноу».

Но американский футбол оказался другой планетой.

Особенно впечатлила программа до матча. В США люди приезжают на стадион за пять-шесть часов, паркуют авто около арены и устраивают кемпинг: жарят барбекю, играют в футбол или бейсбол, общаются с другими фанатами. На стадионе все организовано так, словно ты попадаешь на огромный праздник. Чемпионат мира по футболу, который проводится ежедневно. Или приходишь в парк на прогулку и обнаруживаешь, что там собрался весь город.

На следующий день я сходил на матч «Лос-Анджелес Доджерс» и понял, что в США космически упаковывают даже бейсбол.

В американском спорте меня многое восхищает, об этом можно написать целый текст. Но постараюсь ограничиться парой не самых очевидных наблюдений.

• Невероятно широкий ассортимент мерча. Однажды в Нью-Йорке я очутился в магазине, который специализируется только на спортивных головных уборах. 150 видов бейсболок, 250 видов шапок, перчатки, вымпелы. Все можно кастомизировать под себя и любимую команду.

• Бесконечные капсульные коллекции от клубов: в США каждый месяц – или Mother Day (преобладает розовый цвет), или Military Day (в цветах хаки), или Cancer Day (на форму наносятся ленточки).

Приятно, что в США есть куда надеть красивый мерч. В России спортивная атрибутика не стала частью лайфстайла: если человек придет в ресторан в джерси «Спартака», на него посмотрят как на ненормального. Здесь в спортивном ходят везде, а некоторые вещи становятся культовыми – как бейсболка «Нью-Йорк Янкиз».

• Технологии – американский спорт живет в 25-м веке. В последнее время меня восхищает как используют дополненную реальность (которую мы планируем внедрить в МФЛ, но в упрощенном формате). Команды любят пустить по стадиону своих талисманов – «Флорида Пантерс» выпускает пантеру, «Балтимор Рэйвенс» – орла. Их видно при наведении телефона или на табло. Получается настолько реалистично, что люди видят себя на экране и всерьез думают, что мимо пролетел орел.

Популярный канал для подростков Nickelodeon каждый год делает для НФЛ целое шоу в дополненной реальности: с персонажами мультфильмов, оранжевым дирижаблем и гигантским футболистом из зеленой слизи.

Осипов рассуждает о том, в чем европейский спорт уступает американскому (и сравнивает УЕФА с министерством)

Запуская Медиалигу, я понимал, что наш ориентир – скорее американский спорт, а не европейский.

Легко заметить, что в последние годы популярность классического футбола падает. Молодым не интересен футбол: я вижу это и по некоторым игрокам МФЛ (предпочитают НБА), и вокруг себя. В моем детстве жизнь кипела на огромном футбольном поле во дворе, там рубились пацаны со всей округи. Сейчас на этом месте стоит дом, а от поля осталась маленькая коробка. Но даже ее посещают только собачники.

Отчасти я виню в этом УЕФА. Ассоциация очень медленно реагирует на новые вызовы и подолгу не меняет правила – вспомним как вводили видеоповторы. Американские лиги – закрытые, их руководство внимательно следит за популярностью и реагирует оперативно. УЕФА же представляется мне министерством, перегруженным бюрократией. Думаю, что влияет и другой фактор: старая Европа исторически консервативнее и медленнее молодой Америки.

В итоге я выбрал ориентиром страну, в которой спортивная индустрия развита сильнее.

Арбитры делают Медиалигу ярче. Они объясняют зрителю решения и с помощью камеры (крепится за ухом) дарят уникальные ракурсы

Запуская первый сезон, мы придумали концепцию: хотим быть спортом 2.0. Взять классический футбол и проапгрейдить американскими фишками. Цель – упаковать продукт так, чтобы вернуть внимание молодой аудитории. После матча у человека не должно быть сожаления о том, что он потратил два часа напрасно.

Мы стараемся брать лучшее и в мелочах. В НБА даже Леброн Джеймс через минуту после финального свистка общается с журналистами. Наши парни тоже дают комментарии прямо на поле, они максимально открыты журналистам. Команды стараются делать стильные формы: огромное спасибо студии «Ничего обычного» за джерси «Эгриси» с многоэтажками в Медведково.

Но главное – это наши эксперименты с правилами.

Уже в первом сезоне мы придумали несколько фишек: заменили пенальти на буллиты, пустили в прямой эфир переговоры арбитров. Хотим сделать проект максимально прозрачным и понятным. Для этого нужно прямо в трансляции объяснять, почему реф решил так, а не иначе. Реакция космическая: игроки были в восторге и даже арбитры, по-началу ощущавшие мандраж, втянулись и теперь кайфуют от причастности к чему-то новому.

Во втором сезоне мы решили задействовать арбитров еще активнее и теперь вешаем на них камеру. Она крепится к уху и дает уникальные кадры от первого лица: повтор гола с необычного ракурса, реакция игроков, когда бегут спорить к арбитру. Побывать на месте рефа – круто.

Камера недешевая, стоит 10 тысяч долларов. Мы купили один экземпляр и, к счастью, пока обошлось без повреждений. Кстати, в первом сезоне мы с Димой Шнякиным поспорили – сколько раз мяч попадет в нашу камеру-квадрокоптер, который летает достаточно низко над полем. Дима проиграл, квадрокоптер сбили ноль раз.

Мы планировали снабдить похожими камерами (как у судей) и игроков, но из-за геополитики софт к уже купленному оборудованию оказался заблокирован в России. Очень надеемся найти решение к следующему сезону.

Команды вяло отреагировали на обязанность включать девушку в заявку («Рома» в шутку заявила Селену Гомес)

Правило, по которому больше всего споров, – девушка в заявке.

Я знаю, что многие команды считают, что это правило делает их слабее. Но, на мой взгляд, девушка – это потенциально огромная аудитория. У нас есть яркие футболистки: много играет Настя из «10», Оля Тигина из «На Спорте», Света Думич из Reality. Они продвигают Медиалигу на свою аудиторию: молодых людей, которым девушки нравятся больше футбола; девушек, которые хотят быть такими же подтянутыми и спортивными. Некоторые команды использовали правило для создания инфоповода: «Рома» объявила, что подписывает Селену Гомес. Правда, Селена так и не доехала, пришлось взять футболистку.

К сожалению, многие команды отнеслись к правилу пренебрежительно и почти не выпускают девушек. Для них мы подготовили челлендж, в котором участие девушек обязательно. Мы специально поставим его ближе к финалу группового этапа, когда каждое очко на вес золота (а за победу в челлендже дается одно очко). Возможно, кому-то не хватит одного балла для выхода в плей-офф или сохранения места в лиге на следующий сезон. Но это стимулирует команды воспринимать правила всерьез.

У Медиалиги уникальная графика (Осипов называет ее лучшей в России): в ней игроки предъявляют тренерам и делают предложение девушке

Для меня очень важна визуальная часть спорта. В первом сезоне мы снимали матчи с 12 камерами и коптером. Сейчас строим наш небольшой стадион и уже запланировали места для камер, которые позволяют выдавать лучшие ракурсы.

Поэтому меня очень радует, что ко второму сезону мы обновили графику трансляций. Наши ребята из съемочной бригады разработали ее специально для Медиалиги. Такой нет ни у кого в России: во время матча выводится анимированное изображение игроков, которые что-то произносят.

Чтобы записать всех игроков МФЛ, мы потратили четыре недели: снимали во время медиадня, по 8-10 часов в день. Креатив доверили игрокам, поэтому кто-то ограничился банальным «Привет, я Саша Иванов». Но есть и яркие презентации.

Кто-то записывался с любимой собакой. Парень из Reality, который почти не играет, обратился к своему тренеру: «Арам, #####, выпускай». Азиз Шарапов из МФК «Рубин» сделал предложение девушке.

На каждого игрока мы записали по три-четыре анимации. Используем их и во время матча: например, когда голкипер Александр Филимонов из команды «Наши парни» летит отбивать мяч, мы пускаем его анимацию – он говорит классическое для вратаря «Вышли!».

Чистое игровое время – для борьбы с симуляциями в концовках. Осипов вдохновлялся суперфиналом «Бавария» – «МЮ»

Медиалига открыта новому, поэтому еще перед стартом сезона мы решили провести один тур по экспериментальным правилам. Впервые вмешались в моменты, которые составляют саму суть футбола: добавили возможность брать тайм-ауты и челленджи на спорных моментах, чистое игровое время (два тайма по 25 минут), красный мяч и жребий при пенальти. Был вариант обязать команды выпускать девушку в старте и заменять пять угловых на пенальти, но от этого решили отказаться.

Чуть детальнее о правилах.

Жребий. Когда команда получает право на пенальти, рефери подкидывает монетку: выпадет или обычный пенальти, или право на буллит. Тут все просто – мы вносим в рутину элемент непредсказуемости.

Оранжевая карточка выдается за пограничные нарушения, между желтой и красной. Наказание – семь минут удаления. Я отталкивался от того, что удаление – очень серьезное решение. Оно может сломать игру, дать преимущество одной команде, взвинтить настрой другой. Оранжевая карточка позволяет избежать удаления там, где оно не стопроцентное.

Подробнее хочется рассказать про одно из главных правил – чистое игровое время.

В классическом футболе в концовке матча всегда начинается цирк. За шесть финальных секунд команда может успеть подать два угловых, но вместо интриги мы наблюдаем бесконечное затягивание времени. Я считаю, что это убивает интерес к спорту и вызывает ненависть к футболистам. Я уже не так молод и помню легендарный финал Лиги чемпионов «Бавария» – «МЮ», где все решили два угловых в финале. Есть ощущение, что у нас все меньше таких сюжетов.

Чистое время делает бессмысленным затягивания, ведь таймер ставится на паузу. Мы можем сделать концовку каждого матча настолько памятной, зажигательной, судьбоносной, что все будут обсуждать ее целую неделю.

Красный мяч (считает гол за два) – ноу-хау Медиалиги. Ещенко сначала хейтил его, а после поражения своей команды – полюбил

Экспериментальный тур уже закончился, и можно на холодную голову делиться первыми впечатлениями. По моим ощущениям, игрокам и зрителям больше всего понравился красный мяч.

Возможно, это самое необычное правило – я не видел аналогов в других видах спорта. Объясню, как оно работает: за матч любая команда может один раз взять красный мяч. Он дается на три минуты, гол красным мячом считается за два. Но есть нюансы. Взять его можно только на своей половине поля. Красный мяч действует на обе команды, так что можешь взять его ты, а забьют тебе.

Красный мяч вносит элемент неожиданности и добавляет жизнь матчам, где разница в счете безнадежна. «Эгриси» проигрывал 2Drots 0:4, взял красный мяч и одним голом превратил счет в 4:2. Камбэка не случилось, но зрителям явно стало интереснее.

У нас не только молодежь, но и много игроков и тренеров старой закалки. Логично, что новые правила поняли не все. К счастью, лига маленькая и закрытая, поэтому вместо бесконечных обсуждений и совещаний мы просто сыграли по ним. И это помогло – после экспериментального тура многие изменили мнение. Раньше Андрей Ещенко из «Бей-Беги» говорил, что новые правила – ерунда. А потом его команда проиграла Tamo Junto как раз из-за красного мяча (соперник взял его при счете 0:1). Но после матча Андрей сиял и говорил о дополнительной интриге для зрителей. А удовольствие зрителей для нас – самое важное.

Результаты тура: просмотры выросли, готовится отчет для ФИФА, несколько правил оставят на все матчи

Эксперимент удался. Команды активно пользовались новыми возможностями. Все брали тайм-ауты, реализовано несколько красных мячей. Реже остальных использовали оранжевую карточку, но это к лучшему – значит, серьезных нарушений было не много.

На арбитров выросла нагрузка, им пришлось активно вникать в новые правила. Обошлось почти без эксцессов, хотя на матче «Деньги» – «Наши парни» судья остановил первый тайм ровно с окончанием времени на секундомере. Это ошибка, по правилам нужно дождаться когда мяч выйдет за пределы поля. Я немного вскипел, хотя глобально это не страшно.

Однозначно выросло число просмотров. Мы пока не считали, но интерес точно подрос. Активнее всего просмотры лайва росли именно в моменты, когда задействовали новые правила.

Наш технический директор Дима Кортава намерен отправить в ФИФА комплексный отчет. Кто знает, может, это поможет им интегрировать что-то в большой футбол.

После пресс-конференции с командами мы решили ввести самые удачные правила на постоянной основе. Чистое игровое время и тайм-ауты остаются с нами до конца сезона. Красный мяч – как минимум до конца регулярного чемпионата.

Сложно предсказать, к чему нас выведет эта история. Но я очень надеюсь, что нам удалось сделать футбол хоть немного интереснее.

Фото: globallookpress.com/White House, Norbert Scanella; Winline Media Football League; Спартанцы | американский футбол| Москва