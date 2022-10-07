«Наша миссия – помочь зрителю пережить турбулентное время». Как Медиалига справляется с кризисами

Новый пост президента Николая Осипова.

Медиалига существует чуть больше полугода, но мы уже столкнулись с двумя турбулентными этапами. В этом тексте расскажу, как Медиалига живет после 24 февраля и объявления частичной мобилизации.

В феврале МФЛ покинули почти все спонсоры – Лига ушла в минус на 10 миллионов рублей

Я придумал Медиалигу еще летом 2021-го. Но потом начался МКС (Московский Кубок Селебрити – еще один популярный турнир медиафутбола), большинство игроков и команд сфокусировались на нем. Поэтому мы встали на паузу – отметили Новый год, и уже в январе закипела работа над первым сезоном.

К февралю мы набрали пул из пяти хороших спонсоров – Winline, Red Bull, Nike, криптовалютная биржа Binance и банк «Уралсиб». Несколько спонсоров поменьше предоставляли призы для челленджей. Volkswagen хотел разыграть автомобиль среди наших зрителей.

24 февраля для крупных компаний все изменилось. Кто-то ушел с российского рынка, как Nike и Red Bull. Кто-то из-за санкций завис в неопределенности и срезал маркетинговый бюджет, как «Уралсиб». В первые несколько недель я получал печальные сообщения от спонсоров: «Так и так, извините, мы выходим из проекта».

Замаячили проблемы с экипировкой, ведь adidas, Nike и Puma приостановили работу в России. К счастью, на нас вышли ребята из Demix: семь или восемь команд бесплатно получили форму, а МФЛ – комплект мячей. Лига могла получить от Demix еще больше, но мы решили потратить глубину контракта на команды – главное, чтобы им было в чем играть и они выглядели красиво.

Отказаться от старта Медиалиги? Об этом мы даже не думали. Когда люди напряжены, всегда нужно делать то, что может их отвлечь. И если получится, такой продукт завоюет любовь.

К тому же нам помог Winline – они остались в проекте, на их деньги мы запустили сезон. Со временем наши аппетиты выросли – повысилось качество трансляций, добавились технологии. И вместе с ними увеличились расходы. Денег от Winline не хватило, и мне пришлось потратить 10 миллионов с личных счетов.

На первый сезон могла заявиться медиакоманда Евгения Савина. Тренировать ее должен был Гус Хиддинк

Сезон не досчитался нескольких ярких участников. Например, Артем Нечаев – идеолог и вдохновитель ФК «Деньги» – улетел из страны, из-за чего команда не попала в МФЛ.

Еще до 24 февраля мы обсуждали с Женей Савиным создание под МФЛ команды «Красава-медиа». В состав вошли бы партнеры Савина по молодежной сборной России – той самой, что в 2006-м обыграла португальцев 4:1. Тренировать должен был Гус Хиддинк, Савин успел с ним договориться. Потом Женя покинул Россию, и история с медийной командой автоматически закончилась.

Но у нас с Женей остался неразрешенный вопрос. Еще до видео с украинскими игроками он провел нашу пресс-конференцию, и я оказался перед непростым выбором: выложить ее или нет? Были сомнения: позиция Жени расходилась с позицией государства, и я решил не поджигать и без того сложную общественную ситуацию. Поэтому выложил только нарезки той конференции.

В итоге февральские события не помешали нам запуститься. Мы ушли в минус по деньгам, но сгенерировали такой зрительский интерес, что второй сезон должен принести прибыль. Увы, во время МФЛ-2 снова возникла еще одна тяжелая ситуация.

Первые дни Медиалиги после объявления частичной мобилизации: отъезд игроков, напряженная атмосфера и падение просмотров

Новость о частичной мобилизации застала нас 21 сентября в среду. К этому моменту мы спокойно отыграли первый тур и получили хорошие просмотры. В пятницу стартовал второй тур, и вот здесь мы уже почувствовали первые эффекты.

Команды недосчитались примерно 20 человек, и каждый день цифра росла. Атмосфера на матчах была гнетущей, игроки только и говорили о потенциальном отъезде. Кто-то уже все решил и собирался улетать сразу после игры. Кто-то успел столкнуться с мобилизацией лично – тете Вити Кравченко (она военный медик) из «10» пришла повестка.

Уверен, что внутренняя напряженность прорывалась в игровых эпизодах – например, в одном из самых жестких моментов тура, когда капитан 2Drots Эдамс влетел двумя ногами в лежащего игрока «Рубина». После матча Эд признался, что очень переживает из-за новостей и три дня не может есть.

Ситуация моментально ударила по просмотрам. Первый тур МФЛ-2 собрал больше зрителей, чем финальный отрезок первого сезона (когда лига набрала мощную популярность). Второй тур просел процентов на 20. Отчасти спад естественный, но мобилизация тоже повлияла: внимание зрителей расфокусировано, часть аудитории не может думать о футболе.

В эти дни вопрос «уезжать или нет» наверняка задавал себе каждый. В Медиалиге было так же. Многие обращались за советом ко мне, все-таки я один из самых взрослых людей в лиге. Я пообщался с огромным количеством игроков, хотя искренне сомневаюсь, что на чужое решение можно повлиять.

У меня и мысли не было осуждать игроков, которые уехали. Этот выбор – личное дело каждого, и я не уверен, что на их месте, в их возрасте поступил бы иначе. Если ребятам и их родителям комфортнее так, значит решение правильное.

Со стороны Лиги мы пытались помочь игрокам – и тем, кто собирался покинуть страну, и тем, кто оставался. Кому-то давали контакты хороших юристов, кому-то помогали деньгами. Скоро запустим баскетбольную и хоккейную Медиалиги, и ими почти полностью займутся наши игроки.

Со стороны может показаться, что лига – это трэшток и агрессия, но в реальности многие дружат. Кажется, что мобилизация сплотила игроков еще сильнее: все помогали друг другу, приятели из разных команд улетали вместе. Я ни разу не слышал осуждения в адрес тех, кто решился покинуть страну.

Повестки для игроков «Эгриси», слезы Уткина

Третий тур Медиалиги негласно прошел под лозунгом прощания. Было очевидно, что некоторых игроков в этом сезоне мы больше не увидим. Но одно дело – прощание с уезжающими из России. Думаю, они и их товарищи понимали, что это временная история, и возвращение неизбежно. Другое дело – прощание с теми, кто уезжает на фронт.

Здесь я бы хотел рассказать про «Эгриси» – наверное, самую нетипичную команду МФЛ. Они не гоняются за звездами. Ребята играют вместе много лет, и каждый игрок «Эгриси» – член большой-большой семьи, созданной Василием Уткиным.

По моим подсчетам, около 15-20 человек из Медиалиги попали под призыв. И я знаю, что среди них много ребят из «Эгриси». Возможно, поэтому после финального свистка матча с «Нашими парнями» – последнего перед отъездом многих игроков – Василий не смог сдержать слез.

Я знаю, как тепло Василий относится к игрокам. И понимаю, что отъезд по повестке – куда более серьезная и тяжелая история, чем временная эмиграция. Поэтому мне показалось, что для ребят из «Эгриси» матч был символичным.

Но это только моя догадка. Возможно, я ошибаюсь, и Василий расчувствовался из-за камбэка на последних минутах.

Как Медиалига помогла командам, потерявшим игроков

На начало октября лига потеряла больше 60 футболистов. Вряд ли цифра сильно увеличится – думаю, почти все желающие уже уехали. Не буду скрывать, это чувствительная потеря для Медиалиги. Уехали очень разные парни: классные футболисты, ради которых нужно включать трансляции, медийные персонажи, умеющие делать популярный контент. Есть и перспективные ребята, которые не успели раскрыться. Возможно, под угрозой наши KPI перед спонсорами. Но если бы меня спросили, что важнее – комфорт ребят или обязательства перед спонсорами, то я бы однозначно ответил, что первое. Обеспечить комфорт игрокам я не всегда могу, а вопрос с KPI решаемый: посижу вечерок, подумаю, и все будет в порядке.

Но в отчаяние никто не впадал, ведь в Москве остались почти все организаторы команд и большинство игроков. Лига продолжается, спонсоры тоже с нами – после 21 сентября я связался с каждым, никто не ушел.

Передо мной стояла одна задача – помочь командам восполнить потери. Поэтому мы открыли период дозаявок: команды могут заявить столько игроков, сколько потеряли, и на те же позиции (если ушел медийный игрок, то медийного). Важный нюанс: трансферы внутри лиги пока запрещены (окно откроется после пятого тура), брать игроков из других команд МФЛ нельзя.

Решение понравилось не всем. Возмутился «Амкал», Герман Эль Классико спрашивает, где найти не заигранных в МФЛ футболистов. Я понимаю, что «Амкал» понес серьезные потери: кто-то покинул страну, Прокоп улетел в Болгарию на просмотр (с конца сентября тренируется с «Ботавом», может подписать профессиональный контракт). Но «Амкалу» грех жаловаться – это одна из самых популярных медиакоманд, оказаться там хотели бы 99% игроков лиги. Мне не хотелось искусственно создавать проблемы маленьким командам из-за того, что гигантам нужно залатать дыры.

Глобально команды мужественно прошли через турбулентный период: никто не снялся, все продолжают сезон.

Миссия Медиалиги – помочь людям пережить сложное время

За несколько лет в спортивном бизнесе я пережил уже три кризиса. Первый упоминал в большом интервью Sports.ru: у меня были футбольные академии в Китае, которые требовали ручного управления, но из-за пандемии я не смог туда летать, и академии пришлось закрыть.

Кризисы научили не впадать в отчаяние: форс-мажор всегда может случиться, но из любой ситуации есть выход. А еще ко мне пришло более глобальное понимание ответственности.

Выходя в общественное пространство, ты несешь ответственность за людей, которые смотрят тебя, работают у тебя или могут поменять что-то в жизни под влиянием твоих действий. Собственные желания отходят на второй план, уступают место интересам общества.

Мне кажется, Медиалига – как раз такой случай. Ради проекта я с первого сезона жертвую временем и своей семьей. Я убежден, что развлекательный контент помогает пережить турбулентное время, несет развлекательно-успокоительную миссию.

В начале октября во время матча Reality – «На спорте» ко мне подошел сотрудник тренерского штаба одной из команд и показал на трибуну: «Там сидят десять человек, это мои подчиненные. И они очень благодарны вам за то, что на несколько часов могут отвлечься от происходящего».

Похожие сигналы я получаю от игроков, тренеров, ребят из фан-клубов. И такие отзывы дают силы не останавливаться.

Спасибо, что следите. И я правда рад, если Медиалига помогает вам хоть на чуть-чуть забыть о трудностях.

Фото: из личного архива Николая Осипова; vk.com/media.football.league