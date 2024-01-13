Рублев впервые выйдет в 1/2 ТБШ? Соболенко защитит титул? Опять победа Джоковича? Разбираем сетки Australian Open

Расклады.

Уже в ночь с субботы на воскресенье стартует Australian Open-2024. По традиции мы смотрим, какой путь к титулу по результатам жеребьевки выпал фаворитам.

В мужской сетке мы взяли топ-4 сеяных, прошлогоднего финалиста Стефаноса Циципаса, а еще Андрея Рублева и Карена Хачанова.

Новак Джокович и так главный фаворит, потому что 10-кратный чемпион, а ему еще и сетка попалась удачная. Особенно с учетом возможных проблем с запястьем. В первых кругах он может спокойно вкатиться и набрать ритм, а потом уже разбираться с молодыми претендентами. Возможные большие проблемы предвидятся только с полуфинала.

Карлосу Алькарасу тоже относительно повезло, хотя в третьем круге и маячит всегда опасный Александр Бублик, который к тому же сейчас еще и в хорошей форме. А в четвертом круге у него может быть Томми Пол, которому он проигрывал дважды.

Даниил Медведев получил мягкий старт, но во втором круге придется побороться с Руусувуори, который на первой неделе сезона дошел до финала в Гонконге. А в четвертом может попасться Григор Димитров, переживающий лучший период в карьере и обыгрывавший Даниила в прошлом сезоне.

Янник Синнер и Андрей Рублев идут друг на друга в четвертьфинале.

Правда, путь Рублева выглядит сложнее – Корда в третьем круге, дебютант топ-10 Де Минаур в четвертом. Да и Синнер в борьбе за первый полуфинал ТБШ – не самый уютный вариант.

У Стефаноса Циципаса из фаворитов сетка, наверное, самая сложная. Уже в первом круге суперматч с Берреттини, во втором – Джордан Томпсон (обыгравший Надаля в Брисбене), в третьем – талантливый Музетти, в четвертом – всегда опасный Фриц. А в 1/4 – Джокович, которого он не обыгрывал с 2019-го.

А у Карена Хачанова есть неплохие шансы защитить прошлогодний полуфинал – если он поймает форму, то сетка вполне проходимая. Тяжелая, но проходимая.

Если парни пойдут по посеву, то мы получим такие четвертьфиналы.

У женщин потенциальные матчи 1/4 выглядят так.

Чтобы до туда добраться, Иге Швентек, возможно, придется хорошенько потрудиться на старте – чемпионка-2020 Кенин в первом круге и чемпионка-2016 Кербер или финалистка-2022 Коллинс во втором.

И самым опасным выглядит возможный четвертьфинал против Алены Остапенко – которой Швентек уступает 0:4 в личке.

У действующей чемпионки Арины Соболенко сетка хорошая. Правда, в четвертьфинале и полуфинале могут быть теннисистки, которые обыграли ее на двух последних «Шлемах» – Жабер и Гауфф.

Елена Рыбакина в первом круге попала на Каролину Плишкову, которая сейчас хоть и не входит в топ-10, но если поймает игру, может снести с корта даже ее. Зато дальше сетка для нее комфортная – как минимум до полуфинала против Швентек.

Но самая комфортная сетка у Коко Гауфф.

У топ-россиянок ситуация сложная. Самсонова идет на Соболенко.

Касаткина – на Рыбакину.

А Кудерметова – на Швентек.

Но еще тяжелее будет Мирре Андреевой – которая уже во втором круге может попасть на Онс Жабер.

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Фото: Gettyimages.ru/Valerio Pennicino, Clive Brunskill, Chris Hyde