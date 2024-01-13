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Рублев впервые выйдет в 1/2 ТБШ? Соболенко защитит титул? Опять победа Джоковича? Разбираем сетки Australian Open

Новак Джокович Новак Джокович
Ига Швентек Ига Швентек
Людмила Самсонова Людмила Самсонова
Australian Open Australian Open
Карен Хачанов Карен Хачанов
Елена Рыбакина Елена Рыбакина
Янник Синнер Янник Синнер
Стефанос Циципас Стефанос Циципас
Вероника Кудерметова Вероника Кудерметова
Коко Гауфф Коко Гауфф
Андрей Рублев Андрей Рублев
Мирра Андреева Мирра Андреева
Дарья Касаткина Дарья Касаткина
Даниил Медведев Даниил Медведев
Карлос Алькарас Карлос Алькарас
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Арина Соболенко Арина Соболенко
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Расклады.

Уже в ночь с субботы на воскресенье стартует Australian Open-2024. По традиции мы смотрим, какой путь к титулу по результатам жеребьевки выпал фаворитам.

В мужской сетке мы взяли топ-4 сеяных, прошлогоднего финалиста Стефаноса Циципаса, а еще Андрея Рублева и Карена Хачанова.

Новак Джокович и так главный фаворит, потому что 10-кратный чемпион, а ему еще и сетка попалась удачная. Особенно с учетом возможных проблем с запястьем. В первых кругах он может спокойно вкатиться и набрать ритм, а потом уже разбираться с молодыми претендентами. Возможные большие проблемы предвидятся только с полуфинала.

Карлосу Алькарасу тоже относительно повезло, хотя в третьем круге и маячит всегда опасный Александр Бублик, который к тому же сейчас еще и в хорошей форме. А в четвертом круге у него может быть Томми Пол, которому он проигрывал дважды.

Даниил Медведев получил мягкий старт, но во втором круге придется побороться с Руусувуори, который на первой неделе сезона дошел до финала в Гонконге. А в четвертом может попасться Григор Димитров, переживающий лучший период в карьере и обыгрывавший Даниила в прошлом сезоне.

Янник Синнер и Андрей Рублев идут друг на друга в четвертьфинале.

Правда, путь Рублева выглядит сложнее – Корда в третьем круге, дебютант топ-10 Де Минаур в четвертом. Да и Синнер в борьбе за первый полуфинал ТБШ – не самый уютный вариант.

У Стефаноса Циципаса из фаворитов сетка, наверное, самая сложная. Уже в первом круге суперматч с Берреттини, во втором – Джордан Томпсон (обыгравший Надаля в Брисбене), в третьем – талантливый Музетти, в четвертом – всегда опасный Фриц. А в 1/4 – Джокович, которого он не обыгрывал с 2019-го.

А у Карена Хачанова есть неплохие шансы защитить прошлогодний полуфинал – если он поймает форму, то сетка вполне проходимая. Тяжелая, но проходимая.

Если парни пойдут по посеву, то мы получим такие четвертьфиналы.

У женщин потенциальные матчи 1/4 выглядят так.

Чтобы до туда добраться, Иге Швентек, возможно, придется хорошенько потрудиться на старте – чемпионка-2020 Кенин в первом круге и чемпионка-2016 Кербер или финалистка-2022 Коллинс во втором.

И самым опасным выглядит возможный четвертьфинал против Алены Остапенко – которой Швентек уступает 0:4 в личке.

У действующей чемпионки Арины Соболенко сетка хорошая. Правда, в четвертьфинале и полуфинале могут быть теннисистки, которые обыграли ее на двух последних «Шлемах» – Жабер и Гауфф.

Елена Рыбакина в первом круге попала на Каролину Плишкову, которая сейчас хоть и не входит в топ-10, но если поймает игру, может снести с корта даже ее. Зато дальше сетка для нее комфортная – как минимум до полуфинала против Швентек.

Но самая комфортная сетка у Коко Гауфф.

У топ-россиянок ситуация сложная. Самсонова идет на Соболенко.

Касаткина – на Рыбакину.

А Кудерметова – на Швентек.

Но еще тяжелее будет Мирре Андреевой – которая уже во втором круге может попасть на Онс Жабер.

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Фото: Gettyimages.ru/Valerio Pennicino, Clive Brunskill, Chris Hyde

1 комментарий
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>Рублев впервые выйдет в 1/2 ТБШ?
Нет. *отбивка из Ералаша*
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