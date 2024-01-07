Димитров о победе над Руне в финале в Брисбене: «Играя против топ-теннисистов, которые к тому же намного моложе меня, я могу оценить свой уровень»

Григор Димитров поделился впечатлениями после первого титула с 2017 года.

32-летний болгарин победил в Брисбене, обыграв в финале 20-летнего .

«Сегодня я испытал множество разных эмоций. Титул очень много для меня значит. Он первый за долгое время. Мне кажется, такой момент – это именно то, что мне нужно.

Играя против топ-теннисистов, которые к тому же намного моложе меня, я могу оценить свой уровень. Именно этим я горжусь больше всего.

Конечно, победа есть победа, титул есть титул, но я считаю, что оценить, на каком я уровне, гораздо важнее. За последние четыре-пять месяцев все, что я делал на корте и за его пределами, принесло огромные плоды. Думаю, именно это сегодня и произошло.

Но я понимаю, что нужно спокойно относиться к этому результату, потому что я хорошо играю, но в то же время вижу, что могу еще прибавить в некоторых аспектах. Кто знает, если все пойдет как надо, что еще может произойти.

А пока буду наслаждаться моментом, порадуюсь пару дней, заново оценю ситуацию и вернусь к работе».

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