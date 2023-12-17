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Мирра Андреева сыграла с мужчиной – потому что от матча отказалась украинка

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Марта Костюк Марта Костюк
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Мирра Андреева Мирра Андреева
Теннис Теннис

Странная концовка выставки во Франции.

В воскресенье во французской коммуне Бур-де-Пеаж завершился выставочный турнир. И концовка получилась максимально странной.

Изначально предполагалось, что в женской части Мирра Андреева сыграет с Варварой Грачевой, а потом победительница встретится с Донной Векич. Но потом Векич снялась.

Ее заменили на Марту Костюк. Но когда в финал вышла россиянка Андреева, а не теперь (с мая) француженка Грачева, украинка отказалась от участия.

Найти замену среди женщин организаторам оперативно не удалось. Поэтому с 57-й ракеткой мира Андреевой играл мужчина – №1145 ATP Янис Газуани Дюран. Ему 23 года.

В истории тенниса уже были выставки между мужчинами и женщинами. В самой знаменитой – Битве полов – Билли Джин Кинг обыграла Бобби Риггса. Но обычно такие матчи заканчиваются победами мужчин. Самый яркий пример – встреча Карстена Брааша с сестрами Уильямс.

В 1998-м сестры заявили, что их никогда не обыграет мужчина, стоящий за пределами топ-200. Их вызов принял Брааш – на тот момент №203. В итоге они встретились во время Australian Open – Брааш пришел на матч после гольфа и двух бокалов пива. У Серены он выиграл 6:1, у Винус – 6:2.

У Андреевой обыграть мужчину тоже не получилось – 5:7, 2:6 в пользу француза. Хотя в первом сете Мирра даже вела с брейком, да и вообще регулярно создавала себе шансы на то, чтобы взять подачу Дюрана. Но в итоге с его мощью и вращением все равно не справилась.

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Фото: facebook.com/opendebourgdepeage

16 комментариев
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Судя по трансляции, милый домашний турнирчик, все рады, Мирра улыбалась, напряга не чувствовалось. ИМХО, отсутствие Костюк пошло только на пользу. Мирре надо бы, конечно, взять пример с Медведева и французский подтянуть, раз тренируется во французской академии
+39
-2
+37
Костюк молодец! Избавляет нас от своего мерзкого присутствия. Благодаря таким как костюк, мы всё меньше и меньше видим представителей этого племени на стартах
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Отличный опыт для мирры
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+14
какие же тн украинцы в своей массе мелочные и закомплексованные🤣🤣🤣
+14
-4
+10
Как легко вышла. И никакого бана персонального не будет в отношении Костюк. Не политизированная спортивная организация.
+8
-2
+6
Ответ Максим Смирнов
Комментарий удален модератором
Зато комментировать как хотят...пасутся на российском сайте и рассказывают как не хотят видеть и слышать русских,что не могут и дня без комментариев прожить и кому-то что-то доказать) Насчет людей понял, Свитолина видимо тоже не человек,раз с Касаткиной играла)
+4
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+3
Ответ Евгений Фабиянчук
какие же тн украинцы в своей массе мелочные и закомплексованные🤣🤣🤣
они просто ушибленные на весь чердак
+4
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Разница - 1100 мест в рейтинге! Это показатель чем отличается мужской спорт от женского.
Мирра 1100 место в женском рейтинге обыграла бы 6:0 6:0, ну в лучшем случае 6:1 6:1
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мужчина и должен побеждать всегда в противостоянии с женщиной... это нормально... это природа!
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Ук-инство это болезнь сопоставимая с шизофренией.
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Подрастёт Марта и поймёт всё с годами.Жизнь расставит всё местам.
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Ответ D-eisler@yandex.ru
Костюк молодец! Избавляет нас от своего мерзкого присутствия. Благодаря таким как костюк, мы всё меньше и меньше видим представителей этого племени на стартах
Комментарий удален модератором
Ответ D-eisler@yandex.ru
Костюк молодец! Избавляет нас от своего мерзкого присутствия. Благодаря таким как костюк, мы всё меньше и меньше видим представителей этого племени на стартах
Комментарий удален модератором
Ответ Виталий Коваленко
Комментарий удален модератором
Кого нас? меня его присутствие устраивает.
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Ответ azfotki
Зато комментировать как хотят...пасутся на российском сайте и рассказывают как не хотят видеть и слышать русских,что не могут и дня без комментариев прожить и кому-то что-то доказать) Насчет людей понял, Свитолина видимо тоже не человек,раз с Касаткиной играла)
Свитолину они выписали из украинок за связи с "унтерменшем"))
+1
-1
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Ответ D-eisler@yandex.ru
Костюк молодец! Избавляет нас от своего мерзкого присутствия. Благодаря таким как костюк, мы всё меньше и меньше видим представителей этого племени на стартах
тут вопрос в другом, зачем ее вообще пригласили, если она даже играть не хочет?
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