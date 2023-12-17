Мирра Андреева сыграла с мужчиной – потому что от матча отказалась украинка

Странная концовка выставки во Франции.

В воскресенье во французской коммуне Бур-де-Пеаж завершился выставочный турнир. И концовка получилась максимально странной.

Изначально предполагалось, что в женской части Мирра Андреева сыграет с Варварой Грачевой, а потом победительница встретится с Донной Векич. Но потом Векич снялась.

Ее заменили на Марту Костюк. Но когда в финал вышла россиянка Андреева, а не теперь (с мая) француженка Грачева, украинка отказалась от участия.

Найти замену среди женщин организаторам оперативно не удалось. Поэтому с 57-й ракеткой мира Андреевой играл мужчина – №1145 ATP Янис Газуани Дюран. Ему 23 года.

В истории тенниса уже были выставки между мужчинами и женщинами. В самой знаменитой – Битве полов – Билли Джин Кинг обыграла Бобби Риггса. Но обычно такие матчи заканчиваются победами мужчин. Самый яркий пример – встреча Карстена Брааша с сестрами Уильямс.

В 1998-м сестры заявили, что их никогда не обыграет мужчина, стоящий за пределами топ-200. Их вызов принял Брааш – на тот момент №203. В итоге они встретились во время Australian Open – Брааш пришел на матч после гольфа и двух бокалов пива. У Серены он выиграл 6:1, у Винус – 6:2.

У Андреевой обыграть мужчину тоже не получилось – 5:7, 2:6 в пользу француза. Хотя в первом сете Мирра даже вела с брейком, да и вообще регулярно создавала себе шансы на то, чтобы взять подачу Дюрана. Но в итоге с его мощью и вращением все равно не справилась.

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Фото: facebook.com/opendebourgdepeage