Как же обидно за Рублева – проиграл Джоковичу за 3 часа, и тот потом еще за пах хватался

Поражение в Париже.

После того, как Андрей Рублев вышел на Новака Джоковича в полуфинале «Мастерса» в Париже, его спросили, научился ли он чему-нибудь за предыдущие пять матчей с сербом – из которых проиграл четыре, включая все три на харде.

Рублев в ответ пошутил: «Не научился. Все четыре раза, когда он побеждал, он меня почти разгромил. Я ничему не научился, чувак. Хотел бы я [чему-то научиться]. Посмотрим в субботу, может, я чему-то научился после этих пяти матчей».

Чему-то Рублев явно научился – но для победы этого не хватило. Хотя боролся он очень достойно и имел золотой шанс наконец обыграть серба на харде – 7:5, 6:7(3), 5:7.

***

Джокович в этом матче работал в любимом режиме последних лет – мучиться первые полтора сета, а потом прибавить ровно настолько, чтобы выцарапать победу.

В первом сете серб начал с брейка, но потом Рублев отыгрался в 10-минутном гейме. И после него было ощущение, что Джокович очень мощно просел физически и ментально.

За первую партию он допустил 13 невынужденных с бэкхенда – он столько обычно делает за весь матч. А иногда за несколько матчей.

Он проигрывал Рублеву большую часть длинных розыгрышей – тоже довольно странная история для Новака. А еще он не справлялся с глубиной и шириной ударов Андрея.

Россиянин в целом очень хорошо справлялся с тем, чтобы заставлять Джоковича двигаться и не давать ему занимать позицию. Даже если для этого требовалось выполнять сложнейшие удары с полулета.

Джокович держался в сете в основном за счет подачи (например, при счете 4:3 в пользу Рублева ушел с 0:40, выполнив четыре идеальных первых подряд) и быстрых атак. Но было видно, как ему не хочется проводить розыгрыши. Наверное, поэтому на сетболе Рублева он выполнил вот такое.

***

С середины второго сета Джокович начал прибавлять. Он стал действовать разнообразнее, бэкхенд стал стабильнее, пошли классные приемы.

При этом подача оставалась на все том же высоком уровне – так что с середины второго сета у Рублева не было ни одного брейк-пойнта. Наоборот, это ему приходилось отыгрываться. И он это делал блестяще.

Например, вот тут.

Эта цепкость привела к тому, что он довел и второй, и третий сеты до решающих геймов. И, наверное, главный шанс зацепиться за матч упустил при счете 5:4 во второй партии. Не то чтобы у него там были матчболы или какое-то большое преимущество. Но это был, наверное, последний гейм на подаче серба, когда у Рублева были хоть какие-то полушансы. А он в розыгрышах допустил как минимум две ошибки в попытках сыграть слишком агрессивно.

В итоге дело дошло до тай-брейка, и там Джокович взвинтил уровень еще выше.

Сначала он выиграл розыгрыш с очень странной геометрией, заставив Рублева играть из, наверное, самой неудобной точки из тех, что были для него доступны.

А потом сделал второй мини-брейк магическим приемом.

До этого Рублев очень часто использовал эту широкую подачу, так что Новак заранее сместился. Но все равно тянуться ему пришлось далеко, а координация для такого удара из такой позиции нужна нереальная.

***

Сравняв счет по партиям, Джокович взял 13-минутный перерыв – сначала на переодевание, а потом медицинский, потому что в начале тай-брейка дернул что-то в спине. Все это не повлияло на тот уровень, который он показывал.

После матча Джокович поэтично сказал: «Большую часть матча Рублев душил меня, как змея душит лягушку». К третьему сету они явно поменялись ролями. Серб давил на Рублева всю партию, но Андрей отвечал шикарной игрой. Правда, борьба в основном шла на подаче россиянина – Джокович за весь сет на своей отдал всего пять очков, причем три из них двойными ошибками.

И в итоге постоянное давление все же Рублева сломило.

При счете 4:5 в третьем он отыгрался с 0:30, а при 5:6 уже не смог. Сначала Джокович заработал матчбол атакой с бэкхенда (который в начале матча был его самым шатким ударом), а потом Рублев завершил все двойной ошибкой.

Эмоции после матча были контрастными. Рублев кинул ракетку.

А Джокович показал, за счет чего вытащил очередную сложнейшую победу.

***

За титул серб сыграет с Григором Димитровым, который проводит лучший сезон с 2017 года и в 1/2 остановил Стефаноса Циципаса. Решающий тай-брейк в исполнении болгарина был просто чудесным – такого количества разнообразных обводящих ударов на отрезке из 10 очков мы уже давно не видели.

Правда, в личке с Джоковичем у него 1:11.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: Mylene Deroche/Keystone Press Agency/Global Look Press