9 комментариев

Слезы великого.

Новак Джокович выиграл в теннисе все, ему принадлежат все главные рекорды мужского тура, он однозначно величайший теннисист в истории.

Но когда в воскресенье он проиграл финал «Уимблдона» Карлосу Алькарасу было видно, сколько эмоций ему еще приносит игра.

Выступление на церемонии награждения он начал словами: «Всем добрый день. Конечно, для меня он не добрый». Потом долго и искренне хвалил Алькараса, но в словах и голосе все равно постоянно сквозило, как ему грустно.

И все стало очевидно, когда его попросили обратиться к семье.

«Приятно видеть, что сын еще на трибунах, еще улыбается».

А после этого великий заплакал.

И сквозь слезы сказал родным и близким: «Я люблю вас. Спасибо, что поддерживаете меня. Я вас крепко обнимаю. И мы будем любить друг друга».

Трудно сказать, что именно привело к слезам – разочарование из-за поражения или растроганность тем, что сын Стефан улыбался. Но очевидно, что он не воспринимает теннис как рутину, что он им живет.

Поэтому он и величайший.

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