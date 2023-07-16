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😭😭😭 Джокович проиграл «Уимблдон» и заплакал – когда говорил о сыне

Слезы великого.

Новак Джокович выиграл в теннисе все, ему принадлежат все главные рекорды мужского тура, он однозначно величайший теннисист в истории.

Но когда в воскресенье он проиграл финал «Уимблдона» Карлосу Алькарасу было видно, сколько эмоций ему еще приносит игра.

Выступление на церемонии награждения он начал словами: «Всем добрый день. Конечно, для меня он не добрый». Потом долго и искренне хвалил Алькараса, но в словах и голосе все равно постоянно сквозило, как ему грустно.

И все стало очевидно, когда его попросили обратиться к семье.

«Приятно видеть, что сын еще на трибунах, еще улыбается».

А после этого великий заплакал.

И сквозь слезы сказал родным и близким: «Я люблю вас. Спасибо, что поддерживаете меня. Я вас крепко обнимаю. И мы будем любить друг друга».

Трудно сказать, что именно привело к слезам – разочарование из-за поражения или растроганность тем, что сын Стефан улыбался. Но очевидно, что он не воспринимает теннис как рутину, что он им живет.

Поэтому он и величайший.

КАРЛОС АЛЬКАРАС! Выиграл «Уимблдон» у Джоковича, который брал титул 4 раза подряд

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9 комментариев

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Kironbet
Очевидно заплакал потому что был растроган тем, что сын Стефан улыбался, это значит что он его любит, несмотря на такой болезненный проигрыш, не разочаровался в отце. И очень гордится им, как бы ни закончился такой важный матч. Он боролся до конца и оставил всего себя. Поэтому мы тобой тоже гордимся, Новак! Ты Живая Легенда!
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Кавабунга Шреддоголовый
Новак воистину живет теннисом и не только ради рекордов играет. Он любит это дело. А пацан гордится своим отцом, несмотря на очень болезненное поражение. От этого менее великим Новак не станет
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Евгений Кириенко
Понял что сын похож на Капкова!
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Buharoid
Вот как раз такие искренние эмоции дают надежду, что Новак с нами еще надолго.
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Demetrio-77
Какой-то бредовый текст, вам не кажется?
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Dima filimonov
Ответ interested
Заплачешь! четыре с половиной часа - и всё насмарку. Собачий вид спорта. Хоть бы сократили это мытарство до четырёх сетов. (
Пять сетов.
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SeKToR
Ответ interested
Заплачешь! четыре с половиной часа - и всё насмарку. Собачий вид спорта. Хоть бы сократили это мытарство до четырёх сетов. (
А до этого еще 6 матчей на турнире. И на выходе 0. Ладно Новак который переписал все рекорды тенниса, а представьте на его месте другого, который больше в финал то никогда скорее всего не выйдет)
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interested
Ответ Dima filimonov
Пять сетов.
Садо-мазохизм.
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