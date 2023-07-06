9 комментариев

Почему на «Уимблдоне» нельзя играть в дождь? В футбол же гоняют
Главный вопрос первых дней турнира.
Расписание «Уимблдона»-2023 посыпалось – к четвергу четыре игрока уже вышли в третий круг, а 14 еще не начали даже первый. Все из-за того, что весь вторник и значительную часть среды матчи не проводились из-за дождя.
В связи с этим часто можно услышать вопрос: почему в теннис под дождем играть нельзя, а в футбол на той же траве – можно?
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Во-первых, трава из-за дождя становится скользкой – причем не только во время, но и какое-то время после него. Причина в повышенной влажности. Поэтому же, например, первый матч Новака Джоковича на Центральном корте превратился в дурдом – под закрытой крышей влажность резко повысилась и трава стала непригодной для тенниса, ее сушили большими фенами и вытирали полотенцами. В итоге, как бы парадоксально это ни звучало, ситуация выправилась, только когда крышу открыли и влага смогла уйти в небо.
Но футбольный газон под дождем тоже скользкий? Это так, но у футболистов на бутсах есть длинные шипы. А у теннисистов – только резиновые пупырышки длиной не больше 2 миллиметров. С учетом специфики теннисного движения – много резких торможений и стартов, рваный темп – этого явно недостаточно, чтобы играть под дождем. Более того, в первые дни травяных турниров игроки поскальзываются даже на сухой траве – потому что это период, когда она наиболее свежая и сочная.
Тогда встает еще вопрос: почему теннисистам не разрешить играть в шиповках? Тут надо учитывать нагрузку на площадки. На футбольном стадионе проходит в среднем один 90-минутный матч в три дня. На «Уимблдоне» на центральных кортах проходит три матча в день, а на всех остальных – четыре (иногда пять).
За время простоя между футбольными матчами, газон можно восстановить и дать ему оправиться. В теннисе на это есть одна ночь, и потом нагрузка на него намного выше. Поэтому и обувь, в которой на нем играют, должна быть более нежной и бережной. Следовательно, в дождь в ней играть нельзя.
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Кстати, в теннис под дождем все же играют – только не на траве (на ней матчи останавливают после первых же капелек). На харде можно играть под совсем легоньким дождиком, а на грунте – под довольно серьезным, потому что глина впитывает влагу. Но на обоих покрытиях есть проблема линий – вот они в первую очередь становятся опасными.
А под проливным дождем играть нельзя нигде.
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Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Cameron Spencer
Другой вопрос, почему они так тупо пользуются крышей над двумя кортами и почему нельзя хотя бы немного отойти от дебильных традиций и начать матчи на двух первых кортах пораньше, когда с расписанием из-за погоды такой швах? Ну это ненормально, когда в четверг кто-то ещё даже не начал матч первого круга.
Дурдома в матче с Джоковичем можно было бы избежать, закрыв крышу сразу же, а не полагаться на Гидрометцентр, который дискредитировал себя полностью за первые дни.
Вспомнилась сцена из фильма «Уимблдон», когда в финале играли под проливным дождем и выглядело это, мягко говоря, глупо.
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Сколько же лет этому созданию который вопрошает этот бред?