9 комментариев

Главный вопрос первых дней турнира.

Расписание «Уимблдона»-2023 посыпалось – к четвергу четыре игрока уже вышли в третий круг, а 14 еще не начали даже первый. Все из-за того, что весь вторник и значительную часть среды матчи не проводились из-за дождя.

В связи с этим часто можно услышать вопрос: почему в теннис под дождем играть нельзя, а в футбол на той же траве – можно?

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Во-первых, трава из-за дождя становится скользкой – причем не только во время, но и какое-то время после него. Причина в повышенной влажности. Поэтому же, например, первый матч Новака Джоковича на Центральном корте превратился в дурдом – под закрытой крышей влажность резко повысилась и трава стала непригодной для тенниса, ее сушили большими фенами и вытирали полотенцами. В итоге, как бы парадоксально это ни звучало, ситуация выправилась, только когда крышу открыли и влага смогла уйти в небо.

Но футбольный газон под дождем тоже скользкий? Это так, но у футболистов на бутсах есть длинные шипы. А у теннисистов – только резиновые пупырышки длиной не больше 2 миллиметров. С учетом специфики теннисного движения – много резких торможений и стартов, рваный темп – этого явно недостаточно, чтобы играть под дождем. Более того, в первые дни травяных турниров игроки поскальзываются даже на сухой траве – потому что это период, когда она наиболее свежая и сочная.

Тогда встает еще вопрос: почему теннисистам не разрешить играть в шиповках? Тут надо учитывать нагрузку на площадки. На футбольном стадионе проходит в среднем один 90-минутный матч в три дня. На «Уимблдоне» на центральных кортах проходит три матча в день, а на всех остальных – четыре (иногда пять).

За время простоя между футбольными матчами, газон можно восстановить и дать ему оправиться. В теннисе на это есть одна ночь, и потом нагрузка на него намного выше. Поэтому и обувь, в которой на нем играют, должна быть более нежной и бережной. Следовательно, в дождь в ней играть нельзя.

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Кстати, в теннис под дождем все же играют – только не на траве (на ней матчи останавливают после первых же капелек). На харде можно играть под совсем легоньким дождиком, а на грунте – под довольно серьезным, потому что глина впитывает влагу. Но на обоих покрытиях есть проблема линий – вот они в первую очередь становятся опасными.

А под проливным дождем играть нельзя нигде.

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Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Cameron Spencer