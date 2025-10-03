Бублик по ходу матча с Вашеро: «##### он играет так, как будто он теннисист, #####? Гениально, #####, просто гений»

  • Спортс
Александр Бублик остался недоволен игрой с Валентином Вашеро на турнире в Шанхае.

В конце третьего сета при счете 4:5 (15:30) Бублик отреагировал на мощную подачу монегаска, после которой мяч задел сетку: «Еще сильнее #####, #######. Как он вообще в корт попадает? Я не понимаю».

Затем на одном из матчболов он вновь выразил недовольство тем, что Вашеро показывает высокий уровень игры, и сказал в сторону тренерского бокса: «##### он играет так, как будто он теннисист, #####? Вы угораете надо мной? Гениально, #####, просто гений, #####».

В итоге Бублик уступил 202-й ракетке мира во втором круге – 6:3, 3:6, 4:6.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
