Киз квалифицировалась на итоговый турнир впервые с 2016 года

Мэдисон Киз квалифицировалась на итоговый турнир WTA в Эр-Рияде.

Она стала пятой участницей. Ранее на него квалифицировались Арина Соболенко , Ига Швентек , Коко Гауфф и Аманда Анисимова .

Киз второй раз в карьере сыграет на итоговом – впервые с 2016 года.

В этом сезоне 30-летняя американка на Australian Open впервые стала чемпионкой турнира «Большого шлема», а также выиграла ATP 500 в Аделаиде.

Итоговый турнир пройдет с 1 по 8 ноября.