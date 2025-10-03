Киз квалифицировалась на итоговый турнир впервые с 2016 года
Мэдисон Киз квалифицировалась на итоговый турнир WTA в Эр-Рияде.
Она стала пятой участницей. Ранее на него квалифицировались Арина Соболенко, Ига Швентек, Коко Гауфф и Аманда Анисимова.
Киз второй раз в карьере сыграет на итоговом – впервые с 2016 года.
В этом сезоне 30-летняя американка на Australian Open впервые стала чемпионкой турнира «Большого шлема», а также выиграла ATP 500 в Аделаиде.
Итоговый турнир пройдет с 1 по 8 ноября.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: wtatennis.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости