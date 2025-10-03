Бублик проиграл второй матч подряд после титула в Ханчжоу

Александр Бублик вылетел во втором круге «Мастерса» в Шанхае.

Он уступил 202-ракетке мира Валентину Вашеро – 6:3, 3:6, 4:6

Бублик проиграл второй матч подряд. Ранее он выбыл на старте турнира в Пекине. В сентябре казахстанец стал чемпионом турнира в Ханчжоу.

Вашеро, в свою очередь, одержал седьмую победу в основой сетке на уровне тура и первую – над топ-20.