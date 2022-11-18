Кенгуру, вомбаты, утконосы – откуда в Австралии уникальные животные? И почему им угрожают кролики и кошки?

В мире животных.

Австралия – страна удивительных животных. Ее символами стали большие и сильные кенгуру – их 40 разных видов.

Кенгуру и эму – герои герба Австралии и даже формы футбольной сборной. На символике страны они поддерживают щит, а на форме стоят по разные стороны от футбольного мяча. Патч с животными нанесен на форму слева, около сердца.

А так кенгуру выглядят в жизни:

А еще есть спящие по 19 часов коалы, которые защищаются от хищников тем, что едят только эвкалипт – поэтому от них пахнет так, что к ним никто не приближается.

Или пушистые и улыбчивые вомбаты.

Наконец, утконосы, которых австралийцы поместили на монету в 20 центов.

Все звери настолько удивительны, что первые европейцы, попавшие в Австралию, даже не могли их нормально описать, потому что искали сравнения с привычной им фауной.

Например, капитан Джеймс Кук в 1780-м так рассказывал о кенгуру: «Этим утром я увидел животное цвета мыши и размером с грейхаунда. По форме оно напоминало эту собаку, и я бы принял его за нее, если бы не то, как оно ходило или бегало – а точнее прыгало как заяц или олень».

Про утконоса в 1800-м писали, что из-за его внешнего облика «не могли не закрасться сомнения в естественном происхождении этого животного. И хотя выглядит оно совершенно естественным, возникают мысли, что создано оно при помощи какого-то обмана».

А коалу первые европейцы сначала сравнивали с ленивцем, а потом – с обезьяной.

И уже легендарной стала характеристика австралийской фауны, данная отцом теории эволюции и крайне религиозным человеком Чарльзом Дарвином: «Неверующий ни во что, кроме собственного разума, может воскликнуть: «Конечно же, тут работал какой-то другой Создатель».

Сейчас ученые подсчитали, что из живущих в Австралии млекопитающих 80% в естественной среде обитания не встречаются больше нигде. То же касается 90% беспозвоночных и 95% рептилий (кстати, Австралия – единственный континент, на котором ядовитых видов змей больше, чем неядовитых).

Как же это получилось?

Австралия 40 млн лет находилась в изоляции. Это единственный континент, где победили сумчатые

Корни уникальной австралийской фауны нужно искать в древней истории Земли.

335 млн лет назад существовал один суперконтинент – Пангея, в который входили все современные материки. 175 млн лет назад из-за движения тектонических плит он распался на части, одной из которых стала Гондвана. В нее входили современные Африка, Южная Америка, Антарктида, Индостан, Аравия, Мадагаскар, Новая Зеландия и Австралия.

150 млн лет назад развалилась и Гондвана. Процесс полного распада на современные континенты продлился чуть больше 100 млн лет, и одними из последних между собой разошлись Австралия и Антарктида – последняя двинулась к полюсу, а Австралия к экватору.

Но Австралия не всегда была огромным островом – у нее были сухопутные коридоры с другими континентами. Однако со временем все их затопили поднявшиеся воды океанов и морей.

В итоге Австралия очень-очень давно стала изолированной от всего остального мира экосистемой. Именно археологическая эволюция считается причиной возникновения уникальной флоры и фауны, которой нет больше нигде в мире. Австралийский палеонтолог Майкл Арчер объяснял:

«Все остальные континенты были связаны между собой, а это значит, что они обменивались животными и растениями. Например, верблюды есть и в Южной Америке и в Азии. […] По сути, у остальных континентов последние 65 млн лет был общий геном».

Конечно, это не значит, что австралийская фауна совершенно отрешена от остальной планеты. Общие предки у местных животных и растений те же, что и на других континентах. Но долгосрочная изоляция привела к тому, что эволюция там пошла другим путем. И процесс этот не уникальный – он работает на всех островах, но в Австралии получился самым масштабным.

Мадагаскар – другой пример эволюции в изоляции, и там она привела к появлению лемуров

Проще всего особый эволюционный путь Австралии объяснить на примере млекопитающих. Ученые разделяют их на три типа в зависимости от того, как они рожают потомство:

• Плацентарные. У них детеныш рождается относительно развитым, благодаря наличию у матери плаценты, через которую эмбрион получает питательные вещества. Именно к этому типу относится человек.

• Сумчатые. У них детеныши рождаются недоразвитыми и потом дозревают в сумке матери. Тут самый яркий пример – кенгуру.

• Яйцекладущие. Их еще называют птицерзверьми. Из названия очевидно, что их детеныши вылупляются из яиц. Сейчас сохранилось всего два вида таких млекопитающих – утконос и ехидна.

Во всем остальном мире преобладающим типом млекопитающих стали плацентарные. Но в Австралии – сумчатые. Кроме того, оба сохранившихся вида яйцекладущих – тоже австралийцы.

Именно эти два типа давным-давно оказались наиболее приспособленными к выживанию в австралийском климате. При этом нужно учитывать, что сумчатые в Австралию попали по сухопутному коридору из Южной Америки (по другой версии, из Китая). Но сейчас они выглядят совершенно не так, как их южноамериканские сородичи. Рассказывает эколог Кристофер Дикман:

«В Южной Америке они мелкие. Максимум весят 5 кг. И во многом они похожи друг на друга. А в Австралии им удалось распространиться в многочисленные типы окружающей среды».

Поэтому в Австралии в свое время жили не только привычные нам кенгуру и коалы, но еще и, например, сумчатые львы (достигали 130 кг) и тасманские сумчатые волки.

Они были крупнейшими хищниками континента, но сейчас уже вымерли – львов люди уничтожили десятки тысяч лет назад, а последний волк погиб в 1930-х (хотя жители Тасмании утверждают, что встречают их до сих пор).

Но и знакомые нам австралийские зверушки занимают совершенно разные экологические ниши. Например, существуют древесные кенгуру, которые в Австралии занимают нишу приматов с других континентов: обезьян, лемуров и гиббонов. Они лазают по деревьям и едят фрукты и листву.

Нет точного объяснения, почему именно сумчатые выиграли эволюционную борьбу в Австралии. Основная гипотеза заключается в том, что они оказались более приспособлены к тяжелому климату (засушливому, пожароопасному). Дело в том, что сумчатые тратят меньше ресурсов на вынашивание детей, а это в условиях дефицита еды помогает выжить и матери, и детенышу.

В целом считается, что Австралия – земля выживальщиков. И основная борьба идет не с другими животными, а с окружающей средой.

Например, вомбаты, с которыми теннисисты охотно фотографируются во время австралийских турниров, выживают не только в тропических регионах, но и в горах, где лежит снег (то самое общее с Антарктидой). В этом вомбатам помогает невероятная эффективность в использовании ресурсов – в сутки им достаточно 22 мл воды на кг веса (а весят они 20-45 кг), а поев немного травы, они способны протянуть несколько недель, потому что у этих животных один из самых медленных процессов пищеварения.

Роджер Федерер с еще одним австралийским чудо-зверем – квоккой или же короткохвостым кенгуру

Но среди тех, кто попал в Австралию естественным путем, выживальщиков оказалось не очень много. Натуралист Евгения Тимонова объясняла: «Есть представление об удивительной, разнообразной и богатейшей фауне. На самом деле она очень бедна, но при этом безумно оригинальна. Это бедность, которая интереснее любого богатства. Млекопитающих всего порядка 200 видов, что на такую площадь, конечно, мало. Птиц около 600. Вроде бы много, но примерно в два раза меньше, чем в соседней Индонезии. Зато все удивительны».

Сейчас в Австралии очень много завезенных животных и растений, которые губят местную фауну

С появлением поселенцев с других континентов австралийская фауна обогатилась. Например, один из легендарных местных видов – дикая собака динго – произошла от волков, которых на континент 4-5 тысяч лет назад привезли люди. Сейчас это одно из немногих плацентарных млекопитающих в Австралии и один из крупнейших местных хищников.

Динго при этом испытывают определенные проблемы с охотой на местных животных. Например, кенгуру они просто не могут догнать – они слишком большие и быстрые. Даже матери с детенышами. Поэтому для пропитания динго нужно либо проявлять изобретательность (например, загонять кенгуру в холмистую местность), либо искать пищу попроще.

В последнее время основное питание динго – это овцы, которых с собой привезли европейские поселенцы.

В целом Австралия столкнулась с проблемой так называемых инвазионных видов, ввезенных с других континентов. И это происходит из-за того, что местная экосистема, развивавшаяся в изоляции, просто не способна их контролировать.

Например, большой экологической проблемой стали кролики. И ученым даже удалось с точностью отследить, какие именно.

Поселенцы с других континентов еще с XVI века завозили кроликов в Австралию. Но трагедией стала партия из 24 штук, которую в 1859-м брат прислал проживавшему на западе континента богатому поселенцу по имени Томас Остин.

В этой партии были как домашние кролики, так и 13 диких. Всех их Остин выпустил, чтобы на них охотиться. Но убить ему удалось не всех – некоторые сбежали. Через три года в дикой природе их было несколько тысяч, а через несколько десятилетий – миллионы. И ученые выяснили, что все современные кролики на континенте произошли от той самой партии, которую выпустил Остин.

Австралия оказалась идеальным местом для этих неприхотливых млекопитающих. Для жизни и размножения им нужно очень мало: немного земли, чтобы выкопать нору, и немного травы. В непустынных регионах континента всего этого навалом. Кроме того, на западе Австралии практически не было хищников, которые бы ели кроликов – и это позволило популяции очень быстро разрастись и покорить всю страну, вплоть до пустынь.

Они расплодились со страшной силой и съедали все на своем пути – как фермерские посевы (что приводило к огромным убыткам), так и дикие травы (что приводило к эрозии почвы и разрушению экосистемы).

Уже в 1887 году власти предлагали награду в 25 тысяч фунтов за разработку методов борьбы со вторжением кроликов. А с 1901-м строили заборы, которыми запад отделили от остального континента. Всего их было три, проект закончили в 1950-м, и он включал на тот момент самый длинный непрерывный забор в мире – 1833 км.

Заборы стоят до сих пор, но проблема кроликов никуда не делась – потому что ограда просто разделила западных ушастых и всех остальных.

Методы борьбы тоже стали более изощренными. Их не просто убивали и травили, но еще и разрушали их подземные сети нор и тоннелей. Этот способ оказался относительно успешным для контроля популяции, потому что он лишает кроликов безопасных мест для размножения и воспитания потомства.

А с 1950-х австралийские власти перешли на биологическое оружие. Они выпустили кроликов, зараженных миксоматозом – вирусом, который действует только на этих животных. На первых порах он значительно сократил популяцию, но потом потерял эффективность, потому что у кроликов просто появился иммунитет. Зато вирус вдохновил группу Radiohead на шикарную песню.

В 1990-х предприняли еще одну попытку и запустили вирус геморрагической болезни кроликов. История та же – сначала уничтожение до 90% популяции, а потом появление иммунитета.

В итоге кролики до сих пор наносят огромный ущерб сельскому хозяйству – по разным оценкам, от 200 млн до миллиарда долларов в год.

Кроме того, они наносят огромный вред коренным австралийским животным и делают это в связке с другими иммигрантами – кошками и лисами. Во-первых, кролики конкурируют с местными млекопитающими за ресурсы – и выигрывают. Во-вторых, они нарушили естественную систему сдержек и противовесов.

Обычно добыча и хищники живут в чем-то вроде симбиоза. Хищник не будет полностью уничтожать свой источник питания, потому что размеры двух конкурирующих видов взаимосвязаны (чем меньше еды остается охотникам, тем меньше становится их самих). Но кролики создали избыток, поэтому кошек и лис развелось тоже слишком много, они буквально выедают некоторые коренные виды(например, бандикутов) – и не страдают от этого, потому что в случае чего, у них в качестве добычи всегда остаются кролики.

Ученые в Австралии, например, начали эволюционные эксперименты с мелкими млекопитающими – бандикутами и коротконогими кенгуру, которых хищники практически уничтожили. Они берут огороженный участок земли и запускают туда этих животных, а потом запускают туда кошек. Через несколько месяцев они собирают выживших, разбавляют их теми, кто не сталкивался с хищниками, вешают на всех радиомаячки – и снова запускают кошек.

В итоге на втором этапе эксперимента за 40 дней хищники уничтожили 75% «наивных» бандикутов, которые никогда с ними не сталкивались. А вот из опытных, уже знакомых с кошками, выжили 2/3.

Ученые надеются, что таким образом научат уязвимые коренные виды бороться с хищниками – и заодно выведут популяцию, которая будет не так уязвима.

И уже есть примеры того, как австралийская фауна самостоятельно находила способы взаимодействия с инвазионными видами. В 1936-м в Австралию из Южной Америки завезли тростниковых жаб-ага – они достигают до килограмма веса, и их кожа выделяет яд. Жабы должны были бороться с местными вредителями, уничтожавшими сахарный тростник.

Но жабы нашли себе другую пищу – местных полезных насекомых. Кроме того, жаб стали есть местные животные – и умирать от яда. Это привело к серьезным проблемам. Но тут природа сама нашла решение, о котором рассказывала натуралист Евгения Тимонина: «Ученые думали, кого бы завезти еще, чтобы исправить ситуацию. Спаситель нашелся среди местных – им стала певчая ворона. Она научилась переворачивать жабу и выедать ее через брюхо, на котором у аги нет ядовитых желез».

***

Получается, Австралия всегда была площадкой для биологических экспериментов. Сначала они были природными – и эволюция там пошла по уникальному пути, породившему неповторимую фауну.

А теперь людям приходится ставить эксперименты, чтобы спасти эту фауну от самых обыкновенных кроликов и кошек.

Фото: unsplash.com/John Torcasio, Jordan Whitt, Aldrin Rachman Pradana, Meg Jerrard, Gary Bendig; globallookpress.com/David & Micha Sheldon, Paul Mayall; en.wikipedia.org; powercoin.it