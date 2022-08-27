Самсонова разрывает перед US Open: 2 титула и 10 выигранных матчей подряд

Мощь.

Людмила Самсонова была одним из открытий прошлого сезона, но первая половина этого года для нее складывалась не то чтобы супер. Лучший результат Самсонова показала в Штутгарте, где дошла до полуфинала и взяла сет у на тот момент непобедимой Иги Швентек.

После этого 23-летняя россиянка плотно вошла в топ-30 рейтинга – и проиграла шесть из следующих семи матчей. В итоге она опустилась на 60-ю строчку рейтинга, не защитив прошлогодний титул в Берлине.

Однако сразу после этого спада начался новый взлет.

• Сначала Самсонова взяла титул в Вашингтоне. По дороге она обыграла чемпионку US Open и на тот момент 10-ю ракетку мира Эмму Радукану. Это была всего вторая победа над топ-10 в ее карьере.

• На этой неделе Людмила стала чемпионкой в Кливленде. Там она в полуфинале прервала 13-матчевую беспроигрышную серию на уровне WTA Бернарды Перы, а в финале победила Александру Саснович (6:1, 6:3).

• Вообще за неделю в Кливленде Самсонова не отдала ни сета и проиграла всего 18 геймов.

• При этом между двумя титулами Людмила пропустила крупнейшие турниры перед US Open.

• В Торонто она не сыграла, потому что по рейтингу не прошла в основную сетку, а финальные стадии Вашингтона наложились на квалификацию. В мужском туре для таких случаев есть специальное правило, дающее игроку в такой ситуации место в основе, но в WTA подобных исключений нет. Так что в Торонто сыграть не получилось.

• А с Цинциннати получилось нелепо. Самсонова, опять же, не попала в основную сетку, а в квалификацию заявиться просто забыла.

• Зато теперь у нее есть 10-матчевая серия побед и два титула подряд (при том, что за карьеру – всего три). И благодаря этому Людмила снова приблизилась к лучшему рейтингу – с 60-й строчки поднимется на 35-ю.

Важно, чтобы мощная, но стабильная игра с обеих стороны и убойная подача (временами разгоняемая до 191 км/ч) продолжили работать и на US Open. Там Самсонова стартует матчем против 16-летней чешки Сары Бейлек, вышедшей в основу из квалификации.

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Фото: East News/Geoff Burke-USA TODAY Sports/Sipa USA, AP Photo/Nick Wass, Patrick Smith/Getty Images/AFP