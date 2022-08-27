С миру по Нитке
Блог

Самсонова разрывает перед US Open: 2 титула и 10 выигранных матчей подряд

WTA WTA
Людмила Самсонова Людмила Самсонова
Теннис Теннис

Мощь.

Людмила Самсонова была одним из открытий прошлого сезона, но первая половина этого года для нее складывалась не то чтобы супер. Лучший результат Самсонова показала в Штутгарте, где дошла до полуфинала и взяла сет у на тот момент непобедимой Иги Швентек.

После этого 23-летняя россиянка плотно вошла в топ-30 рейтинга – и проиграла шесть из следующих семи матчей. В итоге она опустилась на 60-ю строчку рейтинга, не защитив прошлогодний титул в Берлине.

Однако сразу после этого спада начался новый взлет.

• Сначала Самсонова взяла титул в Вашингтоне. По дороге она обыграла чемпионку US Open и на тот момент 10-ю ракетку мира Эмму Радукану. Это была всего вторая победа над топ-10 в ее карьере.

• На этой неделе Людмила стала чемпионкой в Кливленде. Там она в полуфинале прервала 13-матчевую беспроигрышную серию на уровне WTA Бернарды Перы, а в финале победила Александру Саснович (6:1, 6:3).

• Вообще за неделю в Кливленде Самсонова не отдала ни сета и проиграла всего 18 геймов.

• При этом между двумя титулами Людмила пропустила крупнейшие турниры перед US Open.

• В Торонто она не сыграла, потому что по рейтингу не прошла в основную сетку, а финальные стадии Вашингтона наложились на квалификацию. В мужском туре для таких случаев есть специальное правило, дающее игроку в такой ситуации место в основе, но в WTA подобных исключений нет. Так что в Торонто сыграть не получилось.

• А с Цинциннати получилось нелепо. Самсонова, опять же, не попала в основную сетку, а в квалификацию заявиться просто забыла.

• Зато теперь у нее есть 10-матчевая серия побед и два титула подряд (при том, что за карьеру – всего три). И благодаря этому Людмила снова приблизилась к лучшему рейтингу – с 60-й строчки поднимется на 35-ю.

Важно, чтобы мощная, но стабильная игра с обеих стороны и убойная подача (временами разгоняемая до 191 км/ч) продолжили работать и на US Open. Там Самсонова стартует матчем против 16-летней чешки Сары Бейлек, вышедшей в основу из квалификации.

Симона Халеп ради тенниса уменьшила грудь. Женщины делают это, чтобы нормально жить, а не только для красоты

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: East News/Geoff Burke-USA TODAY Sports/Sipa USA, AP Photo/Nick Wass, Patrick Smith/Getty Images/AFP

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные