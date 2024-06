Дальнобойщик по прозвищу Сибирский медведь бьется за титул в армрестлинге. Мы с ним поговорили

Виталий Лалетин – один из лучших армрестлеров России, 7-кратный чемпион мира и столько же раз чемпион Европы. Русский гигант (рост 204 см, вес 138 кг), которого за рубежом прозвали Сибирским медведем (он из Красноярска).

1 июня на King of the Table 11 в Дубае Лалетин проведет матч с поляком Камилом Яблонски на левых руках (начало – в 20:00 мск). Перед турниром мы пообщались с Виталием – о его работе дальнобойщиком, шансах свергнуть Левана Сагинашвили и буме армспорта в России.

Трансляция King of the Table 11 доступна на «Кинопоиске», который также эксклюзивно показывает ивенты East vs West.

Лалетин – второй в мировом рейтинге левшей. Но титульник ему пока не дают

Кард предстоящего King of the Table (KOTT) за три недели до старта понес серьезную потерю: Денис Цыпленков снялся с матча против Эрмеса Гаспарини из-за состояния здоровья.

В итоге организаторы поставили главной встречу Ивана Матюшенко и Артема Морозова – лидера рейтинга East vs West (EvW) на левых руках. Но несмотря на это, именно Лалетин – второй в рейтинге – все еще главный претендент на битву с Морозовым.

– Вы боретесь с Камилом. В чем его главная опасность?

– Он борется не так, как все. Борется в свою сильную сторону – обычно так спортсмены не делают, это очень травмоопасно. Но он не жалеет свое здоровье и именно направляет акцент на борьбу в этом положении: отдает кисть и начинает бороться в трицепс, давит тем самым костью. Моя основная задача – не попасться ему в это движение.

– Насколько он статусный соперник для вас? Из последних громких имен – победа над Девоном Ларраттом на левых, хотя тот сильнее как правша.

– Он выиграл у Тобиаса Спорронга – сильный атлет, я с ним боролся. Но Спорронг проиграл Камилу буквально пару месяцев назад. Этого спортсмена нужно опасаться.

– А сам матч вообще статусный для вас? Что он вам дает в перспективе – рейтинг?

– Матч для меня статусный, я давным-давно должен был бороться за титул абсолютного чемпиона мира на левой руке, но мне титульный бой не дают.

И это уже будет финальный матч (с Камилом). Если я сейчас выигрываю, то через какое-то время я буду бороться за титул абсолютного чемпиона мира на левой руке. Там уже без вариантов.

– KOTT и EvW – главные на сегодня события в армрестлинге?

– Это самые главные события, которые есть в армрестлинге. Есть еще турнир AMC, который проводится чеченцами. Крайний раз в Питере проводили. Но он не такой громкий, как EvW и KOTT.

– В чем глобально отличие между KOTT и EvW?

– Два турнира работают совместно, просто у них разные управляющие. Только этим отличается. По правилам, в принципе, все то же самое плюс-минус – только на KOTT мы боремся до четырех побед, на EvW – до трех.

– В армрестлинге кажется, что сообщество спортсменов очень дружное – это действительно так?

– Многие ребята, пришедшие из другого спорта в армрестлинг, поражаются, какой дружный у нас коллектив. К примеру, мы боремся с Артемом Морозовым через месяц, мы вместе ходим с ним ужинать, всегда рады друг друга видеть. Мы друзья давным-давно.

В этот турнир мы с ним дружим. В следующий – поборемся и дальше будем дружить, ничего страшного нет. И у большинства так. Есть, конечно, единицы, которые друг друга ненавидят, но есть соперники, которые друг друга уважают и относятся очень хорошо. И в основном все пытаются дружить. Обычные нормальные спортсмены, с недурной головой, все находятся в одной компании.

В 2019-м Лалетин прославился битвой с Леваном, но проиграл. Есть мысли о реванше

Иногда кажется, что класс армрестлера во многом определяется тем, какую конкуренцию он навязал Левану Сагинашвили. Грузинский Халк не проигрывает 7 лет, и лишь единицы показали хотя бы видимость борьбы с ним.

Лалетин – в числе избранных. Он напряг Левана в финале Vendetta Top-8 – одного из главных событий в арме 2019 года. Схватка завирусилась и набрала почти 6 млн просмотров на ютубе, ведь так с грузином никто с тех пор больше не боролся – даже Гаспарини и Ларратт.

Кстати, это пока последний матч с Левана с армрестлерами из России.

В армрестлинге 7 лет правит грузин. Ларратт ушел, Цыпленков снова в травмах – а кто свалит чемпиона?

– Леван недосягаем в ближайшей перспективе?

– Все досягаемы в определенное время, на каждого сильного находится сильный. Даже взять Эрмеса Гаспарини, который на равных боролся. А сейчас Эрмес в еще лучшей форме будет. Я думаю, он сможет ему показать хороший бой.

И я хотел бы побороться с Эрмесом к концу года, взять реванш (в декабре Лалетин уступил Гаспарини на правых руках – Sports).

– Одно из самых запоминающихся событий в арме – ваша борьба с Леваном. Вы достаточно долго удерживали его в центре – не помню, чтобы кто-то еще так с ним боролся.

– Мне тоже многие об этом говорят, что я больше всех смог с ним справиться в то время. Но, опять же, там форма была совсем другая и у меня, и у него. И весил я 125 кг – на 15 кг меньше, чем сейчас. И физически форма была хуже – все-таки я мог его удержать на тот момент.

– Кто мог бы навязать ему борьбу в ближайшее время?

– В ближайшее время, думаю, только Гаспарини.

– Вы с Леваном хотели бы встретиться на левой или на правой?

– На левой руке он не борется.

– Он говорил, что в следующем году, может быть, на левой проведет поединок.

– Было бы здорово. На левой я был бы с ним более уверенным.

– У Цыпленкова есть шансы вернуться после всех проблем со здоровьем?

– Шансы у каждого есть. Главное – подготовка, как будет в дальнейшем здоровье. Тут я не доктор, не могу ничего сказать – не знаю, в каком состоянии его здоровье. Поэтому если с ним все будет в порядке, то почему бы и нет.

– А Schoolboy может войти в элиту супертяжей?

– Шансы есть, но пока он еще не может составить конкуренцию ни одному хорошему тяжу, я так думаю. В данный момент он борется с блогерами – сильные, хорошие блогеры. Он молодец, набирает с каждым разом все больше и больше, становится сильнее. Думаю, в скором времени он сможет кому-нибудь составить конкуренцию.

Но, опять же, нужно тренироваться и нужно понимать, для чего тебе это нужно. Если тебя устраивает бороться с блогерами, то лучше бороться с ними. Если выходить на высокий уровень, то нужно выходить на высокий уровень. Все от этого зависит.

«Школьник» из России – мировая звезда армрестлинга: покорил ютуб в США и выиграл ЧМ. Кто он?

– Вы один из тех, кто в матче Левана и Ларратта ставил на канадца.

– Да, я думал, что Ларратт сможет показать. А потом, как показала практика, – просто-напросто Ларратт умеет психологически повлиять на спортсмена. Как он боролся с Гаспарини и Цветковым. То есть он не такой уж и сильный. Думаю, он все же больше психологически влиял на них.

– Я слышал, что у вас чуть ли не лучший потенциал бороться с Леваном, исходя из антропометрии. Габариты – это основное преимущество, или в технике он тоже очень силен?

– Он и техничен, и габариты. И, конечно, чем больше масса, тем больше силы. Но у меня не получается набрать больше 140 кг, сейчас у меня 138. Леван, когда крайний раз боролся, был 175. Масса, сила. Больше мышц, больше силы.

– Если это и вопрос массы, то что делать? Грубо говоря, на фарму присесть?

– Нет, у меня просто организм такой – не накидывает вес никогда, я всегда был худым. И для меня похудеть легче, чем набрать массу, поэтому не в этом дело.

У меня просто вес не липнет, я ничего сделать не могу. Он липнет ко мне только с годами – в год по килограмму. 180 я смогу весить, наверное, только через 40 лет.

В армспорте помогла работа дальнобойщиком. Выиграть ЧМ можно было почти без тренировок

Лалетин известен еще и по профессии дальнобойщика. Первую фуру он взял в 2011-м, а водить грузовик мечтал с детства – в семье этим уже занимались отец и братья. Ремесло сказалось и на спорте. Сейчас Виталий активно ведет соцсети, где можно найти его влоги не только о тренировках, но и о грузовых рейсах и гонках на квадроциклах.

– Я слышал, что работа дальнобойщиком отнимала у вас слишком много времени от спорта.

– Эта работа отнимала у меня все время. Получалось тренироваться раз в неделю в лучшем случае.

– Сейчас эту работу еще как-то совмещаете со спортом?

– Сейчас другие люди занимаются моей работой. Я маленько отошел от этих дел и только тренируюсь.

– У вас же логистическая компания? Чем вы в ней занимаетесь?

– Собираю деньги, больше ничем. Подсказываю советами.

– При работе дальнобойщиком помогало то, что вы армрестлер?

– Какие-то тяжести таскал, может быть, с бо льшим успехом. А в армрестлинге, конечно, работа дальнобойщиком помогает. Если человек не тренируется, в офисе печатает за компьютером – я в это время кручу колеса, бортирую, разбираю, собираю, кручу гайки, под машиной лазаю, таскаю тяжести. Это, конечно, помогало мне в армрестлинге. Даже не тренируясь, я мог выиграть чемпионат мира.

– Вы вроде были рекордсменом по хвату правой рукой?

– И правой, и левой был рекордсменом. Сейчас ребята меня обошли. Но я на этом акцент не делаю, я делаю акцент на армрестлинге. А сила хвата – это было небольшое хобби.

Нужно чем-то одним заниматься – либо армрестлингом, либо силой хвата. Мой рекорд продержался. По-моему, на данный момент я единственный, кто и на правой, и на левой ушел за 160 кг.

– Есть ли запоминающиеся рейсы или необычные места, куда вас заносило?

– Раньше на Китай ездили, оттуда и туда возили товар. Нашу фуру грабили на ходу. Да и так грабили, вскрывали. Много моментов не очень приятных.

А приятный момент – это езда за рулем, когда погода хорошая. Едешь, наслаждаешься погодой, жизнью, природой.

– В какой момент армрестлинг стал более прибыльным, чем работа дальнобойщиком? Если сравнить с тем, что было лет 10 назад, например.

– Армрестлинг не стал прибыльнее моей работы. Она все равно прибыльнее. Но если 10 лет назад взять, я ездил на соревнования за свой счет – на чемпионаты мира, Европы. Сейчас мне все проплачивают полностью.

Лалетин – за допинг-контроль в профи-армрестлинге. Но это вряд ли появится

Противники армспорта часто говорят о его травматичности, в том числе для любителей. Еще один вопрос: отношение к допингу – оно остается не до конца ясным. На профи-арене тестирование не проводят, а организаторы и сами спортсмены об этом говорят редко. Лалетин, впрочем, выступает за.

– На коммерческих турнирах допинг-контроль сейчас не присутствует. Чемпионаты России, Европы, мира – да, присутствует. И я постоянно сдавал допинг-контроль, когда выступал в той федерации. А сейчас чем вроде бы интересен профессиональный спорт – что нет допинг-контроля. Но я с удовольствием был бы за то, чтобы был допинг-контроль. Думаю, что я уже был бы первый.

– Почему его нет? Это невыгодно организаторам?

– Армрестлинг будет неинтересен.

– Типичная тренировка армрестлера состоит только из специальных упражнений для рук? Есть ли бег, плавание, ОФП?

– Каждый по-своему тренируется. Кто-то тренирует только специализацию, кто-то тренирует ОФП еще в плюс ко всему.

Я тренировался по-разному. Раньше делал только специализацию, сейчас подключаю ОФП, чтобы маленько рос мой вес и держалась мышечная масса.

– Насколько армрестлинг травмоопасен?

– Я сейчас делал МРТ локтевого сустава – врачи сказали, что спортом заниматься уже нельзя. Мне 35 лет, чтобы вы понимали. Думаю, у каждого спортсмена такая ситуация.

– А если не спортсмены: например, два неподготовленных человека друг с другом начинают бороться.

– Опасно очень. Если борются два новичка, могут легко сломать себе руку – либо один, либо другой. Поэтому я не рекомендую вообще бороться людям, которые не имеют никакой техники. Нужно походить на тренировки, посмотреть, как это все выглядит и тогда уже бороться. Многие люди просто себе выламывают кости, а потом мучаются с этим.

– При этом армрестлинг примечателен долгими карьерами спортсменов. Брзенку и Хатчингсу, например, почти 60. На какой возраст приходится пик?

– Самый пик – к 40 годам, максимальная сила. Но, опять же, смотря кто во сколько начал тренироваться. Кто-то и в 40, как Тим Бреснан – он в 43 года начал заниматься, насколько я помню. И в 55 боролся на турнире TOP-8.

– Что считаете своим главным достижением в армрестлинге?

– Пока еще нет такого. Я еще не достиг самого главного. Раньше была мечта стать чемпионом России. Стал – появилась мечта стать чемпионом мира. Сейчас – мечта стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе среди профессионалов.

– Здесь же есть условное деление на профессионалов и любителей, как в боксе? Коммерческие лиги и федерация, которая проводит чемпионаты мира.

– Получается, что в федерации самое высокое достижение – чемпионат мира и звание заслуженного мастера спорта.

Сейчас пошли коммерческие турниры, профессиональная лига, которая, так сказать, неофициальная. Но эти турниры все смотрят. Это круче, чем чемпионат мира.

Если, допустим, сделать трансляцию на чемпионат мира по армрестлингу, ее никто не будет даже бесплатно смотреть. Я не смотрю. А которые организовывают за деньги – люди покупают и смотрят.

– Как оцените рост популярности армрестлинга в России. Вас чаще узнавать стали?

– Большой скачок был после турнира TOP-8 в 2019 году, где я боролся с Леваном в финале. Люди начали меня узнавать. Это был мой первый опыт в профессиональном армрестлинге, и после этого люди начали меня узнавать. Дальше пошли турниры KOTT, EvW. И, конечно, ты набираешь популярность.

Но опять же, это нужно совмещать с тем, что нужно вести свои соцсети, чтобы люди тебя вспоминали, узнавали.

– В условиях, когда российский спорт во многом под санкциями, у армрестлинга есть перспектива приблизиться к самым популярным в России?

– Ну да, сейчас спорт наш очень популярен, даже взять многих блогеров. Есть турнир «Арматура», проводится среди блогеров. Все они сейчас борются на руках – Кирилл Сарычев, Виктор Блуд.

Все борются на руках, все снимают ролики про армрестлинг. Сейчас это стало популярным. Много коммерческих турниров сделали для любителей, пытаются делать. Многие хотят подобраться к KOTT, чтобы так же проводить армфайты.

Фото: instagram.com/vitalik_laletin ; instagram.com/vtbleague ; instagram.com/ironrating ; instagram.com/amc_armwrestling