«Надеюсь запереть тебя в клетке». Монстр армрестлинга уложил Ларратта – тот психовал на судей и обрел едкое прозвище

В Стамбуле завершился East vs West 12 – престижный турнир по армрестлингу, где канадец Девон Ларратт и грузин Леван Сагинашвили разыграли титул в супертяжелом весе.

Они уже боролись два года назад (и тогда, и сейчас – на правых руках), и Леван побеждал разгромно – 6:0. Но эпатажный Ларратт в последнее время приучил соперников к сюрпризам.

Случился ли он в реванше?

Леван назвал матч важнейшим в карьере. До этого не выступал год, лечил травму, снимался в Голливуде

«Грузинский Халк» не проигрывает в армфайтах с 2017 года, но именно он подошел к матчу как претендент. Это его дебют во франшизе East vs West, где поясом завладел как раз канадец. Организаторы назвали турнир едва ли не крупнейшим в истории: мощный кард, не менее громкий титульник, растущий интерес зрителей.

Сагинашвили – явный фаворит. Это и габариты (160 кг против 120), и возраст (35 лет против 48), и репутация непобедимого. Но перед новым матчем хватало интриги: грузин не соревновался больше года, лечился от травмы руки и даже успел сняться в голливудском боевике Extraction 2. А вот Ларратт, напротив, вообще не отдыхал от спорта и за это время переехал нескольких топов: Дениса Цыпленкова , Эрмеса Гаспарини и Георгия Цветкова, добившись права на реванш.

«Это важнейший матч в моей карьере. Мы поборемся второй раз, и я знаю, что он будет совсем не похож на первый. Девон стал значительно лучше», – говорил Леван, чей последний матч против того же Гаспарини в феврале 2023-го стал неожиданно конкурентным (победа 4:2 вместо привычной 6:0) и раскрыл явную проблему с выносливостью.

Ларратт, конечно, не отказался от привычного трэштока: «Я в себе уверен. Надеюсь, смогу запереть тебя в клетке, Леван, и начну сдавливать ее до тех пор, пока в ней будет некуда бежать».

Хотя сейчас трэшток канадца оказался менее токсичным и почти дружеским, особенно если сравнивать с тирадами в адрес Цыпленкова.

Бой года в армрестлинге: наш Халк проиграл канадскому трэштокеру – тот дарил цветы и запугивал по-русски

Матч начался с гримас, Ларратт психовал на судей, Леван кричал сопернику в лицо

Зал вскипел в первом же раунде, когда канадец сорвал захват, а Леван демонстративно пристыдил его гримасами, махнул рукой и в целом показал, что сам готов ввязаться в любой трэшток.

Скриншот с трансляции Core Sports

Несмотря на это, в переигровке Девон неожиданно долго удерживал кисть оппонента в центре стола. Да, Леван в итоге забрал раунд, но совсем не деклассировал канадца, чего можно было бы ждать.

Скриншот с трансляции Core Sports

Следующие раунды, увы, убили интригу. Второй, третий и четвертый прошли почти одинаково и в одну калитку. Ларратт запомнился в основном криками на судей при выставлении, а Леван кричал в лицо сопернику после побед. Итог – 4:0 в пользу грузина.

Скриншот с трансляции Core Sports

Леван вновь подтвердил недосягаемость, а после матча его даже назвали «финальным боссом армрестлинга». Которым он останется, видимо, еще на много лет.

Девон же, известный по прозвищу No limits («Без границ»), вновь приобрел шуточное Levan is my limit («Леван – мой предел») и объявил, что уйдет из супертяжей в более легкую весовую категорию.

Россияне тоже в деле: Schoolboy проиграл «немецкому Кокляеву», Макаров забрал пояс в легком весе

East vs West не обошелся и без российских армрестлеров. Двое из них поборолись за титулы среди легковесов: Артур Макаров забрал пояс, победив литовца Миндаугаса Тарасайтиса (4:0), а шведка Фиа Райсек одолела Екатерину Никишеву (3:0).

В рейтинговых встречах Ибрагим Сагов был сильнее латвийца Сандриса Шедиcа (3:0), а Александр Безъязыков , который благодаря вирусным ютуб-роликам более известен как Schoolboy, в тяжелой борьбе уступил Леонидасу Арконе (2:3) из Германии. К слову, Аркона пришел в армрестлинг совсем недавно и уже был знаменит по различным видам силового экстрима.

Но очевидно, что главный для россиян поединок пройдет 1 июня, когда Цыпленков встретится с Гаспарини на King of the Table 11. Леван уже выразил желание побороться с победителем этого матча.

Фото: instagram.com/east_vs_west_armwrestling_