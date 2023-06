Вынесены первые приговоры по делу о спонсорских контрактах Олимпиады в Токио: топ-менеджеры японских компаний AOKI и ADK Holdings (партнеров Игр-2020) получили условные сроки от одного до двух с половиной лет за коррупцию.

Сейчас на очереди другие бизнес-гиганты. И, вероятно, более суровые приговоры, ведь закулисье Олимпиады скрывало крупные взятки и богатую предысторию.

Что не так с олимпийскими контрактами и как дело стало уголовным?

Скандал получил огласку летом прошлого года. Следствие заподозрило, что член оргкомитета Токио-2020 Харуюки Такахаси брал взятки от руководства AOKI – в обмен на покровительство. Эта фирма занимается производством одежды. Дело, как оказалось, совсем примитивное.

AOKI хотела избежать лишних проблем в борьбе за олимпийские контракты, поэтому заранее обратилась к чиновнику – чтобы тот помог утвердить ее в качестве спонсора. Аферу провернули по договору за консалтинг, который был заключен в 2017-м с фирмой Такахаси Commons Co (эту организацию также связывают с медиагигантом Dentsu, чья роль в деле заслуживает отдельной реплики, но чуть позже).

Цена вопроса составила около 50 миллионов иен (356 тысяч долларов) – выплаты от AOKI шли ежемесячно, даже после Игр. Благодаря сделке компания и впрямь стала спонсором, а по контракту отвечала в том числе за костюмы японских олимпийцев.

Источники Kyodo описали ситуацию почти голливудским сценарием: якобы менеджеры AOKI встречались с Такахаси в ресторане и передали ему письмо с запросами по Олимпиаде. А сам функционер, конечно же, уничтожил компромат – по всем законам жанра.

Внимание следствия также привлек бывший премьер-министр Японии Йосиро Мори, еще один возможный адресат платежей AOKI. Именно он возглавлял оргкомитет Токио-2020, хотя больше запомнился сексистским скандалом, из-за которого ушел в отставку еще до Олимпиады.

Примерно за месяц до ареста Такахаси уверял: сотрудничество с AOKI выражалось в частных консультациях по бизнес-плану компании и не переступало рамки закона: « У меня не было никаких отношений с AOKI, которые противоречили бы интересам оргкомитета ».

Вырулить из «токийского дрифта» было уже невозможно, ведь в схеме под прикрытием частного консалтинга вскрылись и другие случаи.

К Такахаси выстроилась очередь претендентов, желавших либо получить спонсорские контракты, либо в той или иной форме стать олимпийскими партнерами. Рекламные агентства ADK и Daiko, производитель игрушек Sun Arrow и издательство Kadokawa – их заподозрили в похожих манипуляциях, а общая сумма взяток Такахаси предварительно оценивалась в 198 миллионов иен (почти 1,5 миллиона долларов). Сам он, конечно, отверг обвинения и даже заверил, что не знал об отдельных выплатах.

Любопытное совпадение: Kyodo обращалось за комментариями к 69 спонсорам Олимпиады – 64 из них заявили об отсутствии каких-либо контактов с Такахаси, а вот оставшиеся 5 проигнорировали запрос.

Работа Такахаси регулировалась японскими законами и правилами МОК. Хотя сам он мог не знать о реальных последствиях

Важно, что по японским законам Такахаси условно считался госслужащим , то есть не мог получать деньги или подарки за работу, имеющую отношение к Олимпиаде.

Возможно, он не совсем понимал свой статус, ведь вошел в оргкомитет до появления специального закона – тот вступил в силу в 2015-м и определял членов правления Токио-2020 как «условных госслужащих» (тех, чья работа имела важное общественное и государственное значение). Отсюда и уголовная сторона дела.

Исходя из этого, газета Asahi даже провела опрос в команде Токио-2020. Оказалось, некоторые из ее участников не подозревали, что считаются госслужащими.

«Насколько помню, на заседании правления не было объяснений насчет статуса «предполагаемого госслужащего», – рассказал глава Японской футбольной ассоциации и член оргкомитета Токио-2020 Кодзо Тасима. – А положения, которые необходимо соблюдать, должны тщательно обговариваться до вступления в должность».

В случае Такахаси эта версия сомнительна по нескольким причинам. Например, следствие узнало, что выплаты ему продолжались, несмотря на предупреждения корпоративного юриста ADK об их незаконности. Во-вторых, есть кодекс этики МОК – он строго запрещает делегатам олимпийского движения принимать любые вознаграждения от заинтересованных сторон .

Причем политика МОК в этом отношении постепенно ужесточалась после заявки Солт-Лейка на проведение Игр-2002, когда несколько олимпийских чиновников лишились постов из-за обвинений в подкупе. С тех пор стоимость разрешенных подарков сперва снизилась до номинальной, а затем и вовсе до нулевой.

Незадолго до огласки дела Токио-2020 глава МОК Томас Бах уверенно хвастался перед общественностью: «На Олимпиаде в Токио не было ни одного случая коррупции, и Игры показали, что мы можем добиваться успехов, быть сильнее и быстрее только сообща. И именно поэтому мы обновили олимпийский слоган, который теперь звучит как «Быстрее, выше, сильнее – вместе».

Коллективистский девиз Баха вызвал лишь ироничную улыбку, хотя отголоски коррупционного скандала звучали задолго до Игр.

Еще один заметный игрок – медиагигант Dentsu. Там признались в сговоре на торгах, связанных с Олимпиадой

Образ коррупционного спрута закрепился за Такахаси неслучайно.

До 2014 года (до включения в олимпийский оргкомитет) он уже занимался спортивным бизнесом и был топ-менеджером рекламного холдинга Dentsu, крупнейшего в Японии и одного из крупнейших в мире. В их резюме сотрудничество с ФИФА, IAAF, MLB и другими спортивными организациями. Более того, доминирование в сфере бизнеса сделало Dentsu крепким партнером политического класса.

Тотальное влияние отразилось и в махинациях перед Токио-2020. Нынешний глава Dentsu признал участие холдинга в сговоре на торгах 2018 года – тогда речь шла о выборе подрядчиков для тестовых мероприятий перед Олимпиадой.

Тендеры выиграли 9 компаний, в том числе Dentsu, а как минимум 6 были заподозрены в нарушении антимонопольного законодательства. А именно – в сговоре с целью заранее определить победителей тендеров. Еще говорят, что с 2014-го именно Dentsu отвечал за привлечение спонсоров, а Такахаси мог непосредственно влиять на этот процесс.

Олимпийский бизнес Dentsu заметно отклонялся от плана – по нему, как считали многие аналитики, всерьез ударила пандемия. Пока общество сомневалось, стоит ли вообще проводить Игры, некоторые бренды свернули PR-кампании – например, Toyota, один из видных клиентов Dentsu, отказалась от телерекламы во время Олимпиады. Это тоже сказалось на Dentsu, который хотел заработать на праймовых рекламных слотах.

Интересно, что в 2016-м медиагигант отвечал за один из сегментов на церемонии закрытия Игр в Рио. Возможно, вам запомнился экс-премьер Японии Синдзо Абэ, который принимал «олимпийскую эстафету» в образе Марио – персонажа из серии видеоигр от Nintendo (еще одного клиента Dentsu).

Это вызвало вопросы коммерческого характера – почему Nintendo бесплатно получили столь мощный пиар. «Хотелось бы прояснить ситуацию. Мы не платили (за рекламу Марио – Sports.ru). И не собираемся становиться олимпийскими спонсорами», – заявляли в пресс-службе Nintendo.

« Ведущие олимпийские спонсоры платят МОК миллионы долларов за разрешение продвигать свои бренды на глобальную массовую аудиторию. А Nintendo просто сделала это бесплатно, причем продавцом ее услуг стал сам премьер-министр Японии. Настоящий маркетинговый трюк на Играх в Рио », – удивлялся специалист по спортивному маркетингу Боб Дорфман, но все же назвал видеоигры важным аспектом японской культуры, а Марио – «универсальной иконой».

Как бы то ни было, принятая Абэ «эстафета» встречала все более серьезные проблемы на каждом участке дистанции.

Токио со скандалом получил Олимпиаду. При непосредственном участии Такахаси и покровителя российского допинга

Заявка Токио на Олимпийские игры победила в 2013-м. Иронично, но одним из ее лозунгов были «надежные руки» («safe pair of hands»), что, в частности, предполагало экономическую надежность Японии . Конкуренты Токио в тот момент переживали не лучшие времена: Стамбул кипел оппозиционными протестами и был занят сирийским конфликтом, а Мадрид – неопределенностью на фоне финансового кризиса в Испании.

Токио заручился сильной поддержкой, но, получив Олимпиаду, тоже начал тонуть в проблемах, причем задолго до пандемии.

В 2015-м Япония отказалась от проекта нового олимпийского стадиона (его стоимость выросла от $1,3 миллиарда до $2,1, хотя в итоге объект построили по другому плану – и даже дешевле). Затем пришлось переделывать утвержденный логотип Игр (из-за обвинений в плагиате), а вдобавок пресса бурно обсуждала возможные связи якудза с вице-президентом Олимпийского комитета страны Хидэтоси Танакой (такие же слухи в свое время преследовали уже упомянутого Йосиро Мори).

Слева – лого театра в Льеже и первоначальная эмблема Игр-2020, справа – окончательный вариант после скандала с плагиатом

Но апофеозом стало дело о подкупе представителей МОК. В 2016 году французские следователи выявили платежи на сумму около 1,3 млн евро, переведенных на счет сингапурской фирмы Black Tidings – той самой, что уже фигурировала в допинг-скандале с российскими легкоатлетами. Транзакции шли от японского банка с недвусмысленной маркировкой «Tokyo 2020 Olympic Game bid» (в июле и октябре 2013-го, то есть до и после победы заявки Токио). Это намекало на повторение истории с заявкой Нагано-1998, когда японцев уже подозревали в подкупе МОК.

В «финансовой матрешке» Токио-2020 скрывались сразу несколько интересных персон.

• Владелец аккаунта в Black Tidings – Ян Тан Тонг Хан. Он работал консультантом в фирме Athlete Management & Services, аффилированной с Dentsu Sport (по некоторым данным, даже на уровне взаимной интеграции).

• Хан имел тесные связи с Папа Массата Диаком – бывшим консультантом IAAF (нынешней World Athletics) и сыном экс-президента IAAF Ламина Диака, хорошо известного в нашей стране. На тот момент Диак-старший находился под уголовным преследованием, так как французская прокуратура обвиняла его в сокрытии фактов российского допинга в легкой атлетике.

• Также Диак-старший в то время был членом МОК и обладал соответствующими полномочиями. В том числе правом голоса при выборе хозяев Олимпиады.

• Крупные платежи уже тогда вызвали вопросы о роли Dentsu, заключившей партнерский контракт с IAAF до 2029 года. Такахаси здесь тоже засветился, но спустя несколько лет – через длинную цепочку событий.

В Олимпийском комитете Японии подтвердили выплату более 2 млн долларов на счет Black Tidings, но настаивали, что это было честным гонораром за консультации (пожалуй, самая популярная статья расходов в этих историях).

«Платежи, упомянутые в СМИ, были легальным вознаграждением за консультационные услуги от компании господина Тана. – говорилось в совместном заявлении президента НОК Японии Цунэкадзу Такэды и генсекретаря заявочного комитета Нобумото Хигути. – Это было следствием полноценного и надлежащего контракта, а денежные средства в полной мере прошли аудиторскую проверку».

МОК решил довериться партнерам, а потому отказался от собственного расследования.

«Мы будем следить и с нетерпением ждать отчетов о расследованиях НОК Японии и французской стороны, – говорил вице-президент МОК Джон Коутс. – Мы решили не проводить параллельное расследование. Будем полагаться на Японию и Францию и в дальнейшем исходить из этого. Нет оснований сомневаться в заявлениях господина Такэды (о легальности выплат)».

НОК Японии, само собой, был ограничен в полномочиях и не мог допрашивать всех фигурантов дела, но в сентябре 2016-го его независимая комиссия все же провела расследование. Никаких подтверждений фактам коррупции найдено не было (хотя в данном случае, пожалуй, главным было не выйти на самих себя).

«Для нас важнее всего было выяснить, действительно ли заявочный комитет кого-то подкупил, – заявили в комиссии НОК. – Мы считаем, что расследование снимает какие-либо подозрения в этом отношении. Как команда, у которой нет возможности вести полноценное расследование, мы сделали все, что в наших силах».

Дело о подкупе периодически затихало, но спустя несколько лет обрастало новыми деталями, а французское следствие добралось и до самого Такэды. В 2019-м он покинул НОК Японии на фоне подозрений в коррупции – якобы дача взяток членам МОК могла произойти именно с его подачи.

Такэда в свою очередь настаивал на невиновности, но объяснил уход нежеланием подрывать доверие общественности. Кстати, Такэда внештатно работает с токийской компанией Park24 (которая стала олимпийским спонсором при посредничестве ADK), в свое время именно он привел Такахаси в команду Токио-2020 – конечно, в роли консультанта.

Такахаси высоко ценился за связи с влиятельными фигурами (сказался опыт работы в Dentsu), в их число входил и Диак-старший. Японец признал, что дарил представителю МОК цифровые камеры и наручные часы.

«Они были дешевыми. Вы же не пойдете с пустыми руками. Это здравый смысл», – примерно так Такахаси отрицал нарушения и объяснял, что подарки – лишь способ поддерживать хорошие отношения с важными чиновниками.

Следствие давно задалось вопросом, не перешел ли такой «здравый смысл» черту законности. Да, в то время этический кодекс МОК еще позволял дарить вещи номинальной стоимости. Хотя Такэда – в лице своего адвоката – сразу открестился и заявил, что не давал Такахаси указаний лоббировать Диака, не знал о каких-либо подарках, да и вообще «никогда не одобрял такие вещи».

При этом, согласно финансовым отчетам, Такахаси тогда получил 8,2 млн долларов от заявочного комитета Токио-2020 – больше, чем кто-либо другой. Но отказался раскрывать подробности о предназначении денег.

«За день до смерти я расскажу вам» , – то ли в шутку, то ли всерьез говорил Такахаси, добавив, что вообще не обязан этого делать.

По итогу ему не предъявили никаких формальных обвинений за работу над заявкой Токио, поэтому Такахаси спокойно был назначен в правление оргкомитета.

О прямой связи между двумя делами (о подкупе МОК и спонсорских контрактах) ни разу не сообщалось, но параллели видны невооруженным взглядом. Не исключено, что именно это и привлекло внимание к Такахаси в последних расследованиях.

Из-за коррупции Япония теряет шансы на еще одну Олимпиаду

История со спонсорскими контрактами может привести к долгосрочным последствиям для Японии. Шансы Саппоро на проведение зимней Олимпиады-2030 снижаются, хотя город считался едва ли не лидером в гонке заявок. Сейчас коррупционным скандалом недоволен как МОК (который переключился на других кандидатов), так и общественное мнение страны.

« Это преступление подорвало веру общества в честность менеджмента Олимпийских игр Токио », – заявил судья Кэндзи Ясунага, вынося первый приговор по делу AOKI в апреле 2023 года.

Такахаси как один из главных фигурантов пока остается на скамье подсудимых. А 16 бывших членов оргкомитета уверены: работу органа придется пересмотреть, если Игры снова пройдут в Японии. В стране все чаще звучат призывы перенести планы по Саппоро на 2034 год или еще дальше, и на этом фоне продвижение заявки-2030 уже приостановлено официально.

«Мы понимаем, что не сможем двигаться вперед, если при подготовке к Играм-2030 не пересмотрим нашу деятельность и не покажем это миру», – сказал мэр Саппоро Кацухиро Акимото.

«Учитывая дело, связанное с Токио, было решено: мы должны провести чистые Игры, – сказал представитель администрации Саппоро Акифуми Кудо. – Мы пришли к выводу, что не будем действовать опрометчиво, без оглядки на окружающую нас ситуацию, а поставим в приоритет устранение любых опасений или сомнений со стороны общественности».

В тексте использованы материалы The Japan Times, Kyodo News, NHK, Associated Press, Reuters, Financial Times, Yahoo! Japan, Jiji Press, Inside the Games, The Guardian, The Asahi Shimbun, Nikkei, France 24, Le Monde, The Washington Post, Olympics.com, ТАСС, NBC Sports, The New York Times, South China Morning Post.

Фото: Gettyimages.ru/Patrick Smith, Yoshikazu Tsuno, Clive Rose, Hannah McKay, David Ramos; globallookpress.com/Christophe Morin, Keystone Press Agency, Yohei Osada; AP Photo/Petros Giannakouris, The Yomiuri Shimbun