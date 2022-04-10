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У ЦСКА – космическое третье звено, с которым СКА ничего не может поделать. Попов, Светлаков и Соркин забили 10 голов из 14

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Говорят, кубки выигрывают именно третьи звенья. Это, конечно, преувеличение, но близкое к правде, и мы знаем несколько примеров – допустим, «Питтсбург»-2016 (тройка Ника Боннино) или «Тампа»-2020 (тройка Янни Гурде). Но это не вся правда. Третье звено может привести команду к титулу, если все прочие работают хотя бы хорошо. И вот тогда, при прочих равных, оно сделает разницу.

Но если у тебя сверкает только третье звено – ничего не выйдет. Именно так сейчас происходит у ЦСКА в классической серии против СКА. Третья тройка Попов – Светлаков – Соркин выглядит просто изумительно. Обе победы москвичам добыла именно она.

Да, в пятой игре представитель этой тройки Светлаков «добыл» команде и поражение, глупым удалением в концовке. Но ведь и равенство в этой концовке было благодаря двум его голам.

Так вот, если бы лидеры ЦСКА играли хотя бы хорошо, счет в серии сейчас был бы явно не в пользу СКА. Но они просто растворились!

2 гола в 5 матчах на пятерку нападающих, которые были лучшими по очкам в регулярке и имеют самое большое игровое время в команде в плей-офф. 2 гола против 10 у игроков третьего звена. Если это не изменится, у ЦСКА нет шансов.

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

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