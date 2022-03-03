Еще один большой русский талант серьезно болен. У 18-летнего игрока «Авангарда», вероятно, лимфома Ходжкина

Может пропустить весь следующий сезон.

Иван Мирошниченко, один из лучших хоккеистов 2004 года рождения и второй топ-талант России после Матвея Мичкова, уехал лечиться в Германию. Официальной информации о заболевании нет, но даже сайт «Авангарда» не скрывает, что игрок может пропустить весь следующий сезон, а значит все серьезно.

Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко пишет, что у Ивана – лимфома Ходжкина, опухолевое заболевание лимфатической системы.

Также в Германии сейчас проходит лечение еще один наш молодой хоккеист Родион Амиров. У него опухоль мозга.

В начале февраля Ивану Мирошниченко исполнилось 18. Этот сезон должен был стать для него прорывом во взрослый хоккей. Предсезонку он начал с основой «Авангарда», главный тренер Боб Хартли даже всерьез оценивал вероятность того, что он будет играть в КХЛ: «Если он сможет помогать команде, регулярно быть на льду и показывать хороший результат, скажем, как Чистяков, как Чинахов в прошлом году, то он, конечно же, будет в основе».

Но играть Ивана в итоге отправили в ВХЛ. Это все равно уже взрослая лига (а даже Матвей Мичков в этом сезоне большую часть матчей провел еще в молодежке), и там Иван получал хорошую практику и много игрового времени.

Но адаптация проходила не без проблем. «Надо улучшать игру в обороне. Если он, тем более, хочет играть в КХЛ или еще выше – в НХЛ – без игры в обороне там будет очень трудно», – говорил о Мирошниченко главный тренер «Омских крыльев» Константин Курашев.

КХЛ ладно, но на МЧМ Мирошниченко точно ждали в связке с Матвеем Мичковым. Однако главный тренер молодежки Сергей Зубов решил иначе: «Что касается Ивана, то он в настоящий момент находится не в оптимальных физических кондициях. А это, пожалуй, его главный козырь».

Вместо МЧМ Иван продолжил играть в ВХЛ и в январе выдал отличную серию – 5 голов в 5 матчах. Последний раз он вышел на лед 21 января и после этого пропал из состава. И вот теперь страшная новость.

В последних рейтингах драфта НХЛ Иван стабильно входит в топ-10, журналист The Athletic Кори Пронман и вовсе поставил его на второе место после канадца Шейна Райта (Матвей Мичков выходит на драфт в следующем году). После новости о болезни позиции Мирошниченко очевидно упадут, но это сейчас не самое важное.

Болезнь Ходжкина была у Марио Лемье. Великий канадец пропустил тогда, в 1993-м, всего два месяца и вернулся на лед в тот же день, когда прошел последний сеанс лучевой терапии. В том сезоне Марио выбил 160 очков в 60 играх и стал лучшим бомбардиром НХЛ.

Лучше примера для Ивана не найти.

Фото: vk.com/hc_avangardomsk; РИА Новости/Григорий Сысоев