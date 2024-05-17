1:6 ➡️ 6:6 с Канадой, 0:2 ➡️ 3:2 с Финляндией – Австрия пугает фаворитов на ЧМ. Что там случилось?

Чудеса в Праге.

Сборная Австрии творит чудеса на чемпионате мира-2024 по хоккею: сначала ушла с 1:6 против Канады за один период (правда, в овертайме все же проиграла 6:7), а затем в основное время победила финнов, отыгравшись с 0:2 – и решающий гол меньше чем за секунду до сирены.

Что за чудеса?

Еще никто в истории ЧМ не отыгрывался с «минус 5». Австрия стала первой!

14 мая. Австрия встретилась с Канадой, и вряд ли кто-то, включая самих австрийцев, видел бы в этом матче интригу. Два периода так и было: Канада расслабленно вела 6:1, а очки у фаворитов набрали 13 (!) хоккеистов. Затем североамериканцы включили режим энергосбережения – и получили приличную оплеуху.

То, что казалось невообразимым, случилось благодаря чудесной реализации: 5 шайб с 9 бросков в третьем периоде. Оборона канадцев могла действовать и надежнее, а на совести Джордана Биннингтона как минимум четвертый и пятый голы.

В предыдущих 11 встречах канадцы победили 10 раз при одной ничьей (на ЧМ-2004 в предварительном раунде было 2:2), а разница шайб составляла 68:7. Выиграли и сейчас – но это поражение для австрийцев как победа: Канада еще никогда в истории не теряла преимущество в 5 шайб за один период. Она вообще лишь четырежды пропускала пять раз за период – во всех предыдущих случаях так происходило, потому что канадцев в тех матчах в принципе выносили вперед ногами (0:8, 1:7, 1:11 и 2:8). Более того, в истории чемпионатов мира еще никогда не случалось камбэков с минус 5 – и четыре-то шайбы отыгрывали лишь четырежды.

Гол за 0,2 секунды до сирены – так были повержены финны

16 мая. Австрия сыграла с Финляндией, еще одним фаворитом. К девятой минуте австрийцы горели 0:2, но после Канады уже ни один гандикап не страшен. К середине третьего периода счет сравнялся, а за 0,2 секунды до сирены Бенджамин Баумгартнер забросил победную шайбу:

Победа над финнами стала для Австрии первой в истории. Прежде за 12 попыток удалось лишь раз зацепить ничью – 3:3 на петербургском чемпионате мира-2000.

Австрийцы вообще нечасто обыгрывают сильных соперников в официальных матчах. Последняя значимая победа случилась на ЧМ-2022 – пала Чехия. Тогда австрийцы также спаслись на последней минуте основного времени и затащили в серии буллитов.

А кто вообще играет за Австрию?

Австрия – типичная команда-лифт: с 2005 по 2015 год она каждый год либо поднималась в высший дивизион, либо падала в первый. Лишь с 2022 года сборная более-менее стабильно держится в элите, в которую вернулась не по спортивному принципу. Два чемпионата не проводились из-за коронавируса, а затем отстранили сборные России и Беларуси, что позволило австрийцам вернуться в элиту. Успехи остались в далеком прошлом: австрийцы дважды брали бронзу ЧМ (в 1931-м и 1947-м), а последний раз попадали в восьмерку – в 1994-м.

В составе всего один игрок НХЛ – 22-летний Марко Росси из «Миннесоты». Помимо него, в сборной представлены игроки преимущественно местных клубов – в основном «Ред Булл» и «Клагенсфюрта». В НХЛ больше никто не играл. Даже защитник первой пары Тимо Никль в 23 года играет в Лиге Восточного побережья (ECHL), а не где-то выше уровнем.

Лучшие бомбардиры сборной на чемпионате мира – Лукас Хаудум, Марио Хубер и Доминик Цвергер – набрали по четыре очка. А Баумгартнер забивал во всех трех матчах, в которых принял участие – пропустил он только стартовую игру против Дании. В первом звене играет Томас Раффль – его младший брат Михаэль почти 10 лет провел в НХЛ в составе «Филадельфии», «Вашингтона» и «Далласа».

Тренирует команду уже почти восемь лет швейцарец Роджер Бадер. До 2013 года он возглавлял швейцарские клубы, периодически совмещая с работой в сборной Швейцарии различных уровней.

С начала турнира у австрийцев 15 голов с 76 бросков – реализуется 19,7%, это с огромным отрывом лучшая эффективность среди всех участников ЧМ. Именно реализация помогла набрать 4 очка против фаворитов и чуть не уйти в овертайм с явно более мастеровитыми швейцарцами – те вырвали победу на последней минуте.

Впрочем, против австрийцев – состав группы А: должно случиться еще не одно чудо, чтобы они подвинули кого-то из квартета Канада/Швейцария/Чехия/Финляндия. Пока Австрия отстает от последнего проходного места (как раз Финляндии) на три очка. Впереди Чехия, которую побеждали относительно недавно, и Норвегия с Великобританией, которые идут ниже и никак не сильнее – может, замахнуться на новое чудо?

Фото: Andrea Branca/Global Look Press