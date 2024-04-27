Овечкин спас пустые ворота, но было поздно. «Вашингтон» на грани вылета из плей-офф

Панарин в шаге от второго раунда.

Противостояние Артемия Панарина и Александра Овечкина переехало из Нью-Йорка в столицу США. Но даже домашний лед не помог «Вашингтону» – 1:3 в матче и 0-3 в серии. Кажется, «Кэпиталс» вот-вот сменят хоккейные клюшки на клюшки для гольфа.

Хотя начиналось для «Вашингтона» все неплохо: уже на шестой минуте Джон Карлсон вывел команду вперед. Соавтор гола – Игорь Шестеркин, который пустил откровенную «бабочку». «Кэпиталс», как и в первом матче, открыли счет.

Но, как и тогда, не удержали счет. Уже через две с половиной минуты «Рейнджерс» вырвались вперед, причем вторая шайба – ошибка Овечкина в большинстве: именно его бросок запустил результативную контратаку.

Автором третьей стал Винсент Трочек – в конце второго периода он использовал удаление российского защитника Александра Алексеева.

Уверенности полевым игрокам придал Шестеркин. Игорь быстро забыл об ошибке в начале игры и уверенно справился с остальными 28 бросками. Например, вот так ограбил Пачиоретти:

В концовке вратарь даже позволил себе наглость и бросил сам – по пустым воротам «Вашингтона». Гола не случилось: шайбу в воздухе поймал Овечкин.

По ходу матча «Вашингтон» потерял опытного защитника – 34-летний защитник Тревор ван Римсдайк ни разу не появился на льду после сокрушительного силового от звездного дебютанта Мэтта Ремпе:

За партнера пытался отомстить Том Уилсон, но Ремпе отказался от драки, хотя игрок «Кэпс» был очень настойчив.

«Рейнджерс» удержали счет. Ключом к успехе стали спецбригады: «Нью-Йорк» забил и в большинстве, и в меньшинстве; у «Вашингтона» – 0 голов в формате 5 на 4, несмотря на 7 попыток.

При этом главный лидер «Рейнджерс» – Артемий Панарин – второй раз подряд ушел без очков – в этом плей-офф у него только гол в первом матче.

Еще хуже дела у россиян из «Вашингтона» – и Овечкин, и Александр Алексеев все три матча провели всухую. Иван Мирошниченко дебютировал в плей-офф, но запомнился только силовым (даже стекло вышло из строя) на Ремпе и еще двумя хитами за 9,5 минуты на льду.

«Кэпиталс» на грани вылета – и все еще не показали, благодаря чему могут избежать свипа. Широченная улыбка Овечкина после победы над «Филадельфией» – пока последняя радость «Кэпиталс» в этом сезоне.

Фото: eastnews.ru /PATRICK SMITH