Провал наших вратарей в матче НХЛ – 11 шайб на троих. Бобровский даже поскользнулся на клюшке!

Самый захватывающий матч дня НХЛ прошел в Денвере: «Колорадо» и «Флорида» забросили 12 шайб на двоих (только одна из них в пустые ворота). «Пантерз» победили – 8:4, а Сэм Райнхарт оформил хет-трик – огорчил обоих наших вратарей «Колорадо».

Просветов пропустил 3 шайбы с 4 бросков и ушел со льда в середине игры

Главный неудачник игры – вратарь «Эвеланш» Иван Просветов, его заменили в середине матча. Уже к восьмой минуте Просветов пропустил три шайбы после четырех бросков и, вероятно, во втором эпизоде не выручил.

В начале второго периода команды поменялись ролями: «Колорадо» за пять минут уничтожил преимущество «Флориды» и сравнял счет – 3:3. Но через 4 минуты Просветов вновь пропустил – с дальнего броска под ловушку и без подправлений.

После этого Иван отправился на скамейку запасных, а на лед – впервые в сезоне не в стартовом составе – вышел Александр Георгиев. Наглядно качество игры Просветова отражает показатель пропущенных голов сверх ожидаемого: по данным MoneyPuck «Флорида» не создала моментов даже на один гол (0,874), однако забила четыре.

Исход игры, возможно, был бы иным, но «Эвеланш» подвела дисциплина: пятую, победную, шайбу «Пантерз» оформили в третьем периоде в формате 5 на 3. А в следующей голевой комбинации не выручил уже Георгиев.

Седьмой гол, хотя и записан в статистику Георгиева, отношения к нему не имеет. Александр менялся на шестого полевого, когда шайба влетела в ворота.

Георгиев остался лидером НХЛ по количеству побед. Но в последние две недели дела у Александра ухудшились: на этом отрезке он трижды пропустил не менее четырех шайб за матч. Просветов играет редко – матч с «Флоридой» стал для него первым после 16 декабря, когда «Колорадо» проиграл «Виннипегу» (6:2).

Сергей Бобровский – второй после Георгиева вратарь по количеству побед в лиге. Правда, матч с «Эвеланш» и для него сложился неидельно. За несколько секунд до того, как пропустить вторую шайбу, Бобровский выронил клюшку и поскользнулся на ней.

Еще один сильный матч Ничушкина. В этом сезоне он набирает больше очка за игру

Зато нет вопросов к Валерию Ничушкину. Нападающий в третий раз за последние четыре матча набрал два очка – у него гол и передача. Шайба Валерия ненадолго вернула «Колорадо» в игру – именно он сравнял счет во втором периоде, классно сыграв на пятаке:

Это 20-й гол Ничушкина в сезоне, благодаря нему «Колорадо» стал первой с сезона-1995/96 командой, в составе которой три игрока забросили не менее 20 шайб за 40 матчей. Ранее этой отметки достигли Нэтан Маккиннон и Микко Рантанен.

Ничушкин второй раз в карьере выбил 20 голов за сезон – а впереди еще больше половины регулярного чемпионата. До личного рекорда результативности ему осталось всего 5 шайб и 12 очков. Прямо сейчас Валерий – третий бомбардир НХЛ среди россиян, в его активе 40 (20+20) баллов в 38 матчах.

У «Колорадо», несмотря на поражение, все тоже неплохо. В Западной конференции больше очков набрал только «Виннипег». «Флорида» идет второй в Атлантическом дивизионе, находясь в одной победе от «Бостона».

Фото: AP /Ross D. Franklin