Малкин вот-вот догонит Федорова по голам (выше – только Овечкин). Забил впервые за 9 матчей!
А вот Капризов все еще молчит.
«Питтсбург» обыграл «Миннесоту» со счетом 4:3. Евгений Малкин прервал серию из 8 матчей без голов, а затем помог отличиться Сидни Кросби. Капризов же ушел лишь с одной передачей – его засуха длится уже 6 игр.
Резво начав сезон (17 очков в 14 матчах), Малкин сбавил обороты – 7 очков в следующих 15 играх. Вместе с ним забуксовал и весь «Питтсбург»: меньше 50% возможных очков на этом отрезке и всего 5 победных матчей из 15. А после уничтожения от «Торонто» в последней игре (0:7) команде отчаянно нужно было реабилитироваться.
И этой ночью «Питтсбург» начал очень активно – быстро вышел вперед. А в начале второго периода Джейк Генцел даже реализовал большинство, которое в последнее время изрядно хромает (Сидни Кросби в этом эпизоде вышел на единоличное 12-е место в списке лучших бомбардиров в истории, оставив позади Марка Рекки с 1533 очками). Третью же шайбу забил уже Малкин: убежал с Валттери Пуустиненом 2-в-1 – и тот вывел Евгения на пустые.
Гол завершил неудачную серию россиянина – Евгений последний раз забивал еще в ноябре, а с того момента даже вратарь «Питтсбурга» Тристан Джерри забросил больше Малкина.
Нападающий вплотную приблизился ко второму месту в списке лучших российских снайперов НХЛ – теперь до главного тренера ЦСКА Сергея Федорова осталась одна шайба.
После этого Малкин продолжил подниматься в таблицах рекордов – теперь уже со знаком «минус». Два удаления довели счетчик до 1122 штрафных минут – Евгений догнал по этому показателю Мэтта Мартина из «Айлендерс», который расположился на пятой строчке в списке действующих игроков. Дольше на скамейке штрафников были лишь Кори Перри (возможно, уже не сыграет в НХЛ), Том Уилсон, Милан Лучич (больше месяца не в расположении «Бостона» из-за обвинений в домашнем насилии) и Эвандер Кэйн. Так что, возможно, Евгений вообще уже третий по штрафам.
Спокойно «Питтсбург» победить все же не мог. Отрыв в три шайбы «Пенс» упустили в течение десяти минут – большую роль во втором голе сыграл Капризов, выцарапавший шайбу возле борта:
Равным счет был меньше минуты: «Питтсбург» собрался и реализовал удаление Капризова. Второе очко в этом эпизоде набрал Малкин: Генцел после его паса отдавал на Пуустинена, но после серии рикошетов шайба отскочила к Кросби.
«Питтсбург» прервал победную серию «Миннесоты» из трех матчей, но все еще ищет себя. До последнего проходного места в плей-офф всего три очка, но у сидящего там «Вашингтона» две игры в запасе. «Пингвинс» мало забивают – 2,87 шайбы за матч, 25-е место в НХЛ. «Питтсбург» плохо реализует большинство (14,4%, 26-е место – и это еще прогресс по сравнению с недавними матчами, когда «Пенс» не реализовали подряд 37 удалений соперников) – и это пока плохо сказывается на претензиях команды на плей-офф.
А Капризов на спаде. В последних шести матчах у него ни одной шайбы и лишь 2 передачи, а всего – 25 (8+17) очков в сезоне. «Миннесота» также далека от зоны плей-офф – в 4 очках позади «Аризоны» с лишним матчем, и если лидер «Уайлд» не выйдет на проектную мощность, шансы «Миннесоты» стремительно растают.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 декабря, 03.00, «Consol Energy Center»
- 1:0 – 7 Смит (Петтерссон, Пуустинен)
- 2:0 – 21 Генцел (Кросби, Карлссон)
- 3:0 – 23 Малкин (Петтерссон, Пуустинен)
- 3:1 – 35 Хартман (Юханссон, Фэйбер)
- 3:2 – 37 Миддлтон (Капризов, Болди)
- 3:3 – 45 Леттьери (Хант, Меррилл)
- 4:3 – 46 Кросби (Малкин, Генцел)
- Вратари: Неделькович 24/27 – Густавссон 26/30.