Хьюз (тот, что средний) затащил «Нью-Джерси»: хет-трик против «Коламбуса» – его не спасли даже наши
Возвращается в гонку бомбардиров.
«Нью-Джерси» и «Коламбус» устроили самый результативный матч дня, забросив 9 шайб на двоих (правда, один «Торонто» чуть обе команды разом не переплюнул). Главная звезда – Джек Хьюз: хет-трик с сотым голом в карьере.
У «Блю Джекетс» же привычно отличились россияне, которых в этот раз было пять: Кирилл Марченко и Егор Чинахов забили, Дмитрий Воронков – с ассистом.
Памятный вечер для Хьюза: первый хет-трик за год
Хьюз отличился по разу в каждом периоде. Тянуть не стал: открыл счет уже на 47-й секунде, красиво разобравшись с вратарем «Коламбуса» Даниилом Тарасовым после ошибки Джонни Годро.
Этот гол стал самым быстрым в карьере Хьюза. Забавно, что предыдущий личный рекорд – 54 секунды – держался тоже с матча против «Коламбуса», в марте 2022-го.
Во втором периоде «Нью-Джерси» получил большинство 4-на-3, и «Девилс» разыграли простую, но эффективную комбинацию с точки вбрасывания:
Эту шайбу, ставшую победной, Джек точно заберет домой на полку – она стала для него сотой в карьере. Кроме того, Хьюз вошел в историю «Нью-Джерси» – никто не забил 100 голов быстрее. У Джека на это ушло 267 матчей.
В истории же всей франшизы (до сезона-1982/83 она называлась «Колорадо Рокиз», а до этого вообще «Канзас-Сити Скаутс») Хьюз второй. Рекордсмен – Уилф Пэймент (сезон-1977/78), примечательный тем, что стал последним игроком в лиге с 99-м номером, не носящим фамилию Гретцки.
Последний гол в игре также забил Хьюз – отобрал шайбу у Кента Джонсона и отправил в пустые:
Хет-трик стал для Джека лишь вторым в карьере. Впервые он отличился тремя шайбами 26 ноября 2022 года в матче против «Вашингтона» (5:1). Тогда хет-трик был натуральным – три гола подряд. Сейчас вышло еще круче: первая шайба, победная и последняя.
В таблице снайперов НХЛ Хьюз пока далеко – лишь 18-й. Зато в списке лучших бомбардиров Джек вплотную приблизился к топ-10:
По темпу набора очков средний Хьюз – второй в лиге (1,61 очка за игру). Он опережает здесь и Коннора Макдэвида (1,58, по очкам пока 6-й – 41), и проводящего лучший старт сезона в карьере Артемия Панарина (1,45). Пять пропущенных из-за травмы матчей серьезно ударили по его перспективам в борьбе за «Арт Росс», но первая в карьере сотня очков совсем не кажется нереальной.
Россияне вновь забили, но для победы этого мало
За «Коламбус» сегодня сыграли пять россиян: помимо привычной четверки полевых, в воротах впервые в сезоне появился Даниил Тарасов. Наряду с Иваном Проворовым он вряд ли доволен своим выступлением – «Коламбус» пропустил шесть шайб всего с 30 бросков. Зато все нападающие появились в протоколе: Марченко забил в самом начале второго периода…
А Чинахов – семью минутами позже при помощи Воронкова. Поначалу казалось даже, что этот гол также на счету Марченко – но с повторов разобрались, что Кирилл не коснулся шайбы.
Егор забил уже в четвертой игре подряд (5 шайб на этом отрезке) – его прорвало как раз после новости, что он, как и Воронков, думает о возвращении на родину. Решение объединить россиян в одном звене – вероятно, лучшее, что сделал главный тренер «Коламбуса» Паскаль Винсент: все трое расцвели и регулярно набирают очки.
Впрочем, «Коламбусу» это не очень помогает. «Блю Джекетс» – последние в Восточной конференции по проценту набранных очков (39,1%), а по фактическим ниже идет только тонущая «Оттава», сыгравшая на семь матчей меньше. Более того, по пропущенным шайбам «Коламбус» также предпоследний – «Сан-Хосе» пропустил лишь на одну больше.
«Нью-Джерси» же продолжает подъем после неудачного отрезка, связанного с травмами Хьюза и капитана Нико Хишира: в последних 10 матчах у них 8 побед. Теперь «Девилс» отстают от зоны плей-офф на три очка при двух играх в запасе.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 декабря, 03.00, «Nationwide Arena»
- 0:1 – 1 Джек Хьюз (Тоффоли)
- 0:2 – 16 Хаула (Хольц, Мерсер)
- 1:2 – 21 Марченко (Годро)
- 1:3 – 21 Тоффоли (Братт)
- 2:3 – 28 Чинахов (Воронков, Пик)
- 2:4 – 34 Джек Хьюз (Хишир, Братт)
- 2:5 – 42 Хишир (Братт)
- 3:5 – 58 Тексье (Иржичек, Фантилли)
- 3:6 – 59 Джек Хьюз ()
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Фото: East News/AP Photo/Paul Vernon