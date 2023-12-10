Еще один мультиочковый матч Кучерова. Он уже лучший снайпер в НХЛ!

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«Тампа» одержала тяжелую победу над «Сиэтлом» (4:3 ОТ). Главный герой – Никита Кучеров с тремя очками, в том числе голом в овертайме. Впервые Никита подобрался к воротам на седьмой минуте при счете 0:0, но голкипер «Кракен» Филип Грубауэр сделал заявку на сэйв года:

Впрочем, без гола в первом периоде Кучеров все равно не ушел. За минуту до сирены он выцарапал шайбу для Брэндона Хэйгла, а потом идеально открылся на дальней штанге:

Тем не менее преимущество в две шайбы «Тампа» упустила. В самом начале третьего периода «Сиэтл» повел 3:2 (второй гол забили как раз из-под Никиты), и «Лайтнинг» оказались в роли догоняющих. И вновь помог Кучеров: разогнал атаку, увидел в центре свободного Энтони Сирелли, а тот отдал на пятак одинокому Нику Полу.

«Тампа» начала овертайм в меньшинстве – Сирелли удалили за подножку. А из следующих полутора минут, которые команды провели в равных составах, Кучеров сыграл ровно минуту – и сам же завершил матч:

Кучеров отпраздновал успех в нехарактерном для себя стиле – кулаком ударил по стеклу, за которым сидели болельщики «Сиэтла».

Дубль укрепил лидерство Кучерова в таблице бомбардиров НХЛ (47 очков), но теперь Никита – еще и лучший снайпер регулярки. Правда, отчасти его лидерство обусловлено тем, что почти у всех преследователей меньше матчей.

Мощный перформанс принес Кучерову звание первой звезды дня в НХЛ. Игра против «Кракен» стала для Никиты 73-й в карьере с 3+ очками – по этому показателю он вышел на второе место в истории «Тампы» и сравнялся с Мартеном Сен-Луи. Лидер – нынешний капитан Стивен Стэмкос с 97 такими матчами.

Для остальных россиян «Лайтнинг» вечер сложился менее удачно. Михаил Сергачев третий раз подряд остался без набранных очков, а Андрей Василевский отразил только 89,9% бросков. Похоже, вратарь еще не пришел в форму после травмы, из-за которой пропустил 20 матчей.

«Тампа» балансирует на грани плей-офф. Ее преследователи – «Вашингтон» и «Нью-Джерси». Главная проблема «Лайтнинг» – игра 5 на 5: команда идет на 21-м месте в лиге по количеству голов в этом формате. Кроме того, «Тампа» пропустила 102 шайбы (больше лишь у «Сан-Хосе» – 109) и имеет отрицательную разницу, поэтому за ее перспективы в сезоне пока тревожно.

Фото: East News/AP Photo/George Walker IV