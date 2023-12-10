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Еще один мультиочковый матч Кучерова. Он уже лучший снайпер в НХЛ!

Тампа-Бэй Тампа-Бэй
Сиэтл Сиэтл
НХЛ НХЛ
Брэндон Хэйгл Брэндон Хэйгл
Никита Кучеров Никита Кучеров
Андрей Василевский Андрей Василевский
Хоккей Хоккей

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

«Тампа» одержала тяжелую победу над «Сиэтлом» (4:3 ОТ). Главный герой – Никита Кучеров с тремя очками, в том числе голом в овертайме. Впервые Никита подобрался к воротам на седьмой минуте при счете 0:0, но голкипер «Кракен» Филип Грубауэр сделал заявку на сэйв года:

Впрочем, без гола в первом периоде Кучеров все равно не ушел. За минуту до сирены он выцарапал шайбу для Брэндона Хэйгла, а потом идеально открылся на дальней штанге:

Тем не менее преимущество в две шайбы «Тампа» упустила. В самом начале третьего периода «Сиэтл» повел 3:2 (второй гол забили как раз из-под Никиты), и «Лайтнинг» оказались в роли догоняющих. И вновь помог Кучеров: разогнал атаку, увидел в центре свободного Энтони Сирелли, а тот отдал на пятак одинокому Нику Полу. 

«Тампа» начала овертайм в меньшинстве – Сирелли удалили за подножку. А из следующих полутора минут, которые команды провели в равных составах, Кучеров сыграл ровно минуту – и сам же завершил матч:

Кучеров отпраздновал успех в нехарактерном для себя стиле – кулаком ударил по стеклу, за которым сидели болельщики «Сиэтла». 

Дубль укрепил лидерство Кучерова в таблице бомбардиров НХЛ (47 очков), но теперь Никита – еще и лучший снайпер регулярки. Правда, отчасти его лидерство обусловлено тем, что почти у всех преследователей меньше матчей.

Мощный перформанс принес Кучерову звание первой звезды дня в НХЛ. Игра против «Кракен» стала для Никиты 73-й в карьере с 3+ очками – по этому показателю он вышел на второе место в истории «Тампы» и сравнялся с Мартеном Сен-Луи. Лидер – нынешний капитан Стивен Стэмкос с 97 такими матчами. 

Для остальных россиян «Лайтнинг» вечер сложился менее удачно. Михаил Сергачев третий раз подряд остался без набранных очков, а Андрей Василевский отразил только 89,9% бросков. Похоже, вратарь еще не пришел в форму после травмы, из-за которой пропустил 20 матчей. 

«Тампа» балансирует на грани плей-офф. Ее преследователи – «Вашингтон» и «Нью-Джерси». Главная проблема «Лайтнинг» – игра 5 на 5: команда идет на 21-м месте в лиге по количеству голов в этом формате. Кроме того, «Тампа» пропустила 102 шайбы (больше лишь у «Сан-Хосе» – 109) и имеет отрицательную разницу, поэтому за ее перспективы в сезоне пока тревожно. 

Фото: East News/AP Photo/George Walker IV

6 комментариев
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Любимая забава наших журналюг - раздавать Харт, Росс и Ришар уже в декабре. Все равно потом про это никто вспомнит.
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Куч красавчик конечно!
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Опасны только Остон и Паста, остальные тоже талантливые, но временщики в роли забивал, зачастую здесь благодаря суперраспасовщикам. Тема за скобками априори
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По факту же, да. Тампа слабенько играет и ПО не факт что будет для нас. Держимся на одном Кучерове.
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Видимо болельщики освистывали Кучерова, кто видел матч подскажите.
Андрей в первых 2-х голах явно сплоховал.
Посмотрим на TBL ближе к ПО, пока у них достаточно проблем.
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Ответ Stanley_77
Опасны только Остон и Паста, остальные тоже талантливые, но временщики в роли забивал, зачастую здесь благодаря суперраспасовщикам. Тема за скобками априори
В целом да, но раз в год кто-то да может выстрелить и забить для себя много голов.
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