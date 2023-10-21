Убийственное большинство «Нью-Джерси» не остановил даже Сорокин. Хотя сделал пару очень ярких спасений

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В главном матче дня вместо вязкой «низовой» игры, которыми славятся «Айлендерс», случилась лихая перестрелка, где, однако, здорово смотрелись вратари, а заводилой стал молодой лидер «Девилс» Джек Хьюз.

Сорокин пропустил 5, но и спасал немало

Игра начиналась как бенефис Ильи Сорокина: «Девилс» основательно давили в первом периоде, но он тащил и тащил. Вот, например, сумасшедший сэйв, когда перед его воротами оказался Джек Хьюз:

А вот еще одно яркое спасение – уже из второго периода, Бастиан лишился верного гола:

Но «Девилс» давили слишком сильно – после «Аризоны», которая нанесла всего 14 бросков по воротам «Айлендерс», на Сорокина будто ураган обрушился: 28 бросков только за первые два периода!

Под занавес первого «Нью-Джерси» Илью все-таки распечатал: Дуги Хэмилтон вложил в свой бросок все разочарование от неиспользованных моментов.

«Нью-Джерси» был совершенно беспощаден в большинстве

Хэмилтон забил, когда у «Девилс» было на одного игрока больше – и после этого они реализовали численное преимущество еще трижды подряд! В итоге забили 4 из 5 попыток.

После этой игры у «Нью-Джерси» вторая реализация в лиге – 42,9%. Больше только у «Детройта» – 46,2%. Но по количеству голов «Девилс» вне конкуренции – они забили уже 9 (на втором месте «Каролина» – 7).

Джек Хьюз великолепен. Неужели поспорит с Макдэвидом за «Арт Росс»?

Три из четырех голов «Нью-Джерси» в большинстве случились при непосредственном участии Джека Хьюза: один он забил сам, еще дважды отдавал под бросок партнерам. Причем в обоих случаях есть интересная история.

Перед началом второго периода, который «Нью-Джерси» начинал в большинстве, Джек собрал партнеров и что-то им объяснил. Через 21 секунду «Девилс» забили гол: Хьюз оставил шайбу под бросок Тоффоли, тот классно зарядил из-под защитника. Вряд ли задумывалась именно такая комбинация, но получилось здорово.

А еще один пас в большинстве Джек отдал на своего брата Люка, который забил первый гол в сезоне.

Хьюз-средний стал четвертым в истории лиги, кто отдавал передачи на первые две шайбы своего брата – после Хенрика Седина, Дага Бентли и Рона Саттера.

Кроме того, Джек побил рекорд «Нью-Джерси», который держался больше тридцати лет. Он набрал 10 очков всего за 4 игры – Джон Маклин в сезоне 1988/89 затратил на это 5 матчей.

Причем у Джека 7 (2+5) очков в большинстве – по этому показателю он лидирует в лиге вместе с партнером по команде Йеспером Браттом, за ними у 11 игроков, включая Макдэвида, Драйзайтля и Капризова, по 4 очка.

И в овертайме именно Хьюз забрал для «Девилс» победу. Гол получился каким-то слишком легким, учитывая что против него была лучшая оборона и лучший вратарь лиги. Джек совершенно беспрепятственно зашел в зону и, находясь в окружении всей тройки соперников, бросил без сопротивления:

В прошлом сезоне Джеку не хватило всего одного очка до первой в карьере сотни. На этот раз лидер «Девилс» сходу начал разрывать – и сейчас выглядит главной угрозой для Коннора Макдэвида в его погоне за очередным титулом лучшего бомбардира лиги.

«Айлендерс» бились до конца, но не помог даже удачный судья

«Островитяне» однако создали сопернику максимум проблем и вполне могли забирать игру, если бы удалялись пореже или немного лучше играли в меньшинстве. Как тащил Сорокин, мы уже показали выше. Оборона при этом тоже старалась изо всех сил – помимо 39 бросков в створ, еще 24 были заблокированы. Треть из них принял на себя лучший защитник «Айлендерс» Ноа Добсон (Александр Романов тоже неплохо потрудился – 4 блока), который закончил игру с полезностью «плюс 4».

В третьем периоде «островитяне» в концовке отчаянно навалились на ворота Акиры Шмида и за минуту до сирены смогли перевести игру в овертайм.

За них сегодня был даже судья (но не в прямом смысле)! Крис Руни дебютировал в лиге еще до рождения Джека Хьюза – 22 ноября 2000 года. И до этой ночи «Айлендерс» выиграли при нем восемь матчей из девяти – но в этот раз даже его магия не помогла.

Фото: East News/AP Photo/Frank Franklin II