Бобровский – в шаге от Кубка Стэнли! «Флорида» взяла в финале три матча подряд

Барков вышел – и забил победный.

Кажется, эту команду ничего уже не остановит: ни стихия , ни травмы , ни – тем более – «Эдмонтон». «Флорида» со скоростью реальной пантеры – ну или пумы – несется к Кубку Стэнли, который планировала обнять еще год назад, и сейчас она не готова ждать ни одного лишнего дня.

Переезд финальной серии в Канаду глобально ничего не изменил – разве что чуть подкрутил реализацию «Ойлерс». Но это произошло, когда гости уже вели +3 и выглядели победителями. Макдэвиду и компании удалось добавить интриги в матч, но в саму серию – нет. И непонятно, успеют ли они это сделать вообще.

Барков с Тарасенко оказались в заявке – и сделали результат

Одни из главных вопросов, от которых приходилось отбиваться Полу Морису в последние дни: «Сыграет ли Барков? А Тарасенко выйдет?». Первый, как вы помните, встретился с локтем Драйзайтля и не доиграл второй матч. Тарасенко видимых повреждений в тот вечер не получал, но пропустил одну из следующих тренировок команды. И вряд ли потому, что просто устал.

Оба в итоге вышли на лед «Роджерс Плейс» – к несчастью «Эдмонтона». Барков вообще проводит идеальный плей-офф и должен забирать «Конн Смайт Трофи». Он, конечно, заметно уступает по очкам звездам «Ойлерс», зато лучший в своей команде – причем как в атаке, так и в обороне.

О том, какой же Александр фантастический универсал, вспоминал защитник «Эдмонтона» Эван Бушар на 19-й минуте первого периода, мчась в собственную зону после потери на чужой синей. Догнать-то догнал – но что толку? Барков отдал на Форслинга, а тот – на подставление Райнхарта.

На фоне такой трудоспособности Баркова гол Тарасенко в середине второго периода выглядел больше счастливым стечением обстоятельств, но не будем принижать роль Владимира. Да, возраст сказывается – и это уже не тот снайпер, которого мы помним по «Сент-Луису» . Но голевое чутье и правильный выбор позиции в эпизоде все еще при нем. Ну и к тому же он действительно на своем месте и очень полезен в этой третьей тройке с Луостариненом и Лунделлем.

«Мы бьемся друг за друга, – объяснял происходящее Тарасенко. – А еще играем друг за друга». Хотя конкретно по его голу куда лучше высказался тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух: «Они просто вбрасывают шайбу в зону – и вот мы уже проигрываем со счетом 2:1. Это тяжелый вопрос».

Стюарт Скиннер в целом не так уж плохо выглядит в этой серии – и его прямой вины в поражениях нет, но в итоге все же он стал тем чеховским ружьем, висевшим с первой главы. Сложно представить «Эдмонтон» чемпионом с вратарем, от которого постоянно ждут подвоха. Вот он и произошел. Еще и, как назло, Коди Сиси, которому хитануть соперника важнее, чем держать клюшку на льду, не помог.

Виноват ли Скиннер напрямую в итоговом поражении? Сомнительно. Но именно отсюда начался отрезок в матче, который обеспечил «Флориде» победу: за 6:19 она забросила трижды, подлавливая соперника на ошибках – временами довольно глупых.

Победный гол – на счету того же Александра Баркова, который убежал с другим героем финала – Эваном Родригесом.

«Эдмонтон» впервые забросил Бобровскому трешку, но все равно проиграл ему

Если верить продвинутой статистике, то «Ойлерс» наиграли сегодня на все свои голы – NaturalStatTrick показывает как раз 3,39 ожидаемых (и 4,17 – у «Флориды»). Но при этом казалось, что в прошлых матчах они действовали куда лучше, пусть почти и не забивали.

Сложно сказать, случилась бы такая попытка камбэка, если б Пол Морис не перешел в третьем периоде на более осторожные схемы (а куда при +3 лететь-то?), но Бобровский в ней точно не виноват. Не может же он контролировать рикошеты от локтя партнера по команде – Нико Микколы. Ну и за подправления Маклауда с пятачка отвечают точно защитники, а не вратарь.

Зато Бобровский может удержать победный счет за 4 минуты до конца основного времени и не дать тому же Маклауду стать героем вечера (а может и всей серии!).

«Лучший способ не дать «Эдмонтону» вернуться в игру – это Сергей Бобровский», – коротко оценил вратаря тренер «Флориды» Пол Морис.

Коннор Макдэвид хоть и набрал 0+2 во время попытки камбэка, но ни один из пяти своих бросков в створ не реализовал. У Драйзайтля их было 3, и тоже – все в Бобровского.

Кстати, начинает казаться, что про прежний козырь «Эдмонтона» – сумасшедшую реализацию большинства – все уже забыли (0 голов в 3 попытках сегодня и 0 из 10 в финале вообще). Оборона «Флориды» вместе с вратарем сделали так, чтобы все в этой серии решалось в равных составах.

«Парни сделали еще один шаг вперед, – говорил Сергей после матча. – Мы остаемся вместе, защищаем наши ворота и просто терпим. А еще используем свои моменты». Универсальный рецепт.

У Бобровского сегодня 32 сэйва при 35 бросках – а всего 82 спасения в финале. Наверняка уже в следующем матче их количество перевалит за сотню. Осталось только узнать: окончательные это будут цифры или же еще нет.

Кубок Стэнли

Финал

Счет в серии: 0-3

Фото: East News /Jeff McIntosh/The Canadian Press