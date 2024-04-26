«Тампа» горит 0-3 в серии. Не спасают ни Кучеров, ни Василевский

А вот Бобровский ведет «Флориду» к победе.

«Тампа» хоть и попала в плей-офф через зону уайлд-кард, но совсем не была похожа тогда на команду, которая на последнем издыхании бьется за продолжение сезона. В определенный момент она даже могла махнуться местами с «Торонто», но в итоге «Лифс» сохранили свое третье место в дивизионе (не то чтобы это им сильно помогает сейчас).

Казалось, что «Лайтнинг» дадут бой «Флориде», а Кучеров продолжит феерию и в плей-офф, но оказалось, что показалось. Команда горит 0-3, а «Пантерс» выглядят настолько мощно, словно собираются в финал второй год подряд .

«Флорида» просто сильнее (во всяком случае пока). На всю мощь включен Бобровский

«Пантерс», если честно, пока выглядят как машина. Вылетел из-за травмы Сэм Беннетт, у которого 1+1 в прошлом матче – не беда, воткнем в состав Окпосо, не зря же на дедлайне забирали из «Баффало». И пусть он не видел плей-офф вблизи с 2016-го.

В итоге Кайл сыграл всего 6:41 за вечер, но результативной передачей и закрытым обзором Василевскому в важнейшем голе поучаствовал. А еще и при победном голе на льду был. По сути, сегодня для «Флориды» добыло победу четвертое звено.

Для этой команды пока нет проблем – ни на табло, ни в составе, ни в игре. Она полностью контролирует ситуацию, даже когда кажется, что не контролирует.

А ведь показалось, что сегодня на лед вышла та самая «Тампа» – особенно в начале второго периода, когда «молнии» забросили две шайбы за две с небольшим минуты и повели в счете. Но, честно говоря, «Флориде» плевать: надо сравнивать – сравняют, надо спасти, чтобы не дать сопернику оторваться в счете – Бобровский спасет.

Конечно, Сергей в некотором смысле станет заложником сумасшедшего сэйва из прошлого матча , и чего-то подобного от него будут ждать каждую игру – но это только болельщики и журналисты. Для самого вратаря, его партнеров и тренера важно, чтобы Бобровский просто был Бобровским.

«Для нас это его год, – признал главный тренер «Флориды» Пол Морис. – Я думаю, что в первых двух играх, возможно, это проявлялось сильнее, чем сегодня – во втором периоде его прилично так осаждали. Мы давали ему передышку в некоторых моментах игр, а в остальном он был просто невероятно взрывным».

Взрывными, когда надо, становятся и полевые. Надавить, заставить соперника ошибиться в своей зоне – это прям особый вид удовольствия для «Флориды» (первый, второй и четвертый гол пришли, когда «Тампа» была обязана выводить шайбу). В одной из результативных атак поучаствовал и Владимир Тарасенко, выдавший слепой пас на Райнхарта.

Кстати, Владимир мог забивать и сам в пустые ворота – но у «Тампы» новый голкипер. Встречайте – Стивен Стэмкос.

«Итак, у нас есть преимущество в три победы, но я этого не чувствую, – говорил после матча Пол Морис. – Все эти матчи были невероятно плотными, тяжелыми – и это то, что мы ожидаем, выходя на лед в следующей игре».

Безусловно, это не было легкой победой «Флориды», но абсолютно все матчи она забрала по делу. И этот тоже.

А что там Кучеров? Как там Василевский?

Никита Кучеров раздает передачи, но есть ощущение, что его турборежим закончился в регулярке. 0+3 в трех матчах плей-офф – отличная статистика, но не для игрока, который перед этим выбил 144 очка в чемпионате.

Сегодня он помог сравнять счет в начале второго периода. Хотя вообще-то Никита бросал по воротам – в гол это превратили уже Хедман со Стэмкосом, но Кучерову передачу в протокол записали.

У Никиты 22:31 на льду – за это время четыре раза бросил в створ и дважды хитанул соперника. Он был на льду, когда «Тампа» забила в большинстве в конце первого периода – гол отменили из-за офсайда как раз у Кучерова.

Кроме того, он умеет создавать моменты из ничего не только для партнеров, но и для соперника. Еще в первом периоде его привоз в центре площадки мог закончиться пропущенным голом в большинстве – Василевский подтащил.

У Андрея не сказать, что неудачная серия – вряд ли можно с него спрашивать, когда свободный Ткачак забивает почти с пятака. Но все равно кажется, что нынешний Василевский – это только 60-70% от того праймового кипера, который в чемпионские сезоны «Тампы» мог забрать в одного несколько матчей плей-офф. Иногда, например, с ним случаются такие моменты:

«Тяжело, когда ты попадаешь в такие ситуации… – тренер «Тампы» Джон Купер был задумчив. – Но мы просто хотим, чтобы те, кто верит в нас, пришли на арену завтра. И если вы не верите – вам не обязательно приходить. Итак, посмотрим, кто придет».

И ведь даже до конца не понятно, про болельщиков говорил Джон или все же про своих игроков.

Кубок Стэнли

Первый раунд

Счет в серии: 0-3

Фото: AP Photo /Chris O’Meara