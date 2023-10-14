Малкин и Кросби – 6 очков на двоих, Овечкин – по нулям. «Вашингтон» провалил первую игру сезона

Звезды «Питтсбурга» красиво начали сезон: в первой игре поприветствовали суперновичка Коннора Бедарда, а во второй уничтожили принципиального соперника.

Главное противостояние примерно без малого двух десятилетий НХЛ – казалось бы, наелись уже, каждый год примерно по 4 игры плюс несколько мощнейших заруб в плей-офф. Но ощущение финала великой истории – каждому из героев играть осталось всего несколько сезонов, а на топовом уровне любой может стать последним – добавляет важности даже не самым удачным играм.

Эта получилось одной из таких – и по качеству, и по уровню конкуренции. Кросби, Малкин и «Питтсбург» сегодня были готовы, а Овечкин и «Вашингтон» – нет.

Кросби и Малкин выдали один из лучших совместных матчей

«Питтсбург» еще против «Чикаго» выглядел хорошо и должен был забирать победу, но буквально выронил ее из рук в третьем периоде – как будто не хватило конкретики и собранности в третьем периоде. Против «Вашингтона» с этим все было в порядке, начиная со второго – и до конца.

Хотя поначалу вышли как будто две не очень готовые к сезону команды – игра была суетливой, много ошибок и пробросов. Малкин смотрелся свежо, постоянно искал какие-то интересные продолжения, но сам не реализовал отличный момент – делал красиво, но не получилось.

А потом был второй период, в котором лидеры «Питтсбурга» раскатали «Вашингтон» за пару минут, потом через паузу положили на лопатки, а уже в третьем добили. Малкин организовал все четыре гола, у Кросби дубль.

Половину голов «Питтсбурга» привезли Овечкин и Кузнецов

Наши звезды «Вашингтона» здорово облегчили работу сопернику. Первый гол «пингвины» забили после ошибки Овечкина: он неловко обработал шайбу после вбрасывания своей зоне, слишком далеко ее отпустил, чем воспользовался Карлссон. Вся оборона была отрезана в две передачи (хотя зачем целая тройка игроков «Вашингтона» ломанулась на Ракелля – загадка).

Так Малкин забил свой 472-й гол. Еще один – и догонит Могильного, который сейчас занимает третье место среди русских снайперов за всю историю НХЛ. До Сергея Федорова – 11 голов.

А потом, уже при счете 0:2 совсем грустной ситуацию для «Вашингтона» сделал Евгений Кузнецов. В этот момент сразу вспомнилось, как он говорил «Скользкому льду» про Лавиолетта, который требовал, чтобы он вбрасывал шайбу в зону, а не вот это вот все. Мол, вы мне платите большие деньги, чтобы я играл так, как умею. Но разворот от борта на синей линии с передачей в блок – это явно не то, за что платят Кузнецову. В такой ситуации уж точно лучше было сыграть проще.

В итоге Эллер его накрыл, убежал к воротам – не забил, но заработал удаление, которое «Питтсбург», конечно, реализовал. Причем Кузнецов был на льду и пытался помешать – накрыл первый пас на Кросби от Генцела, но второй, малкинский, не смог.

У Овечкина был шанс обозначить камбэк, но он не забил после выхода один на один

Овечкин попытался разогнаться сразу со стартового вбрасывания – рванул в атаку и нанес первый в матче бросок по воротам. Он не был опасным и носил чисто символический характер. Но, как и весь «Вашингтон» в целом, Овечкин в первой игре выглядел тяжеловато. Понятно, что для «Кэпиталс» это первая игра, и всем пока не хватает тонуса, а особенно ветеранам. С возрастом падает не только скорость, в первую очередь стартовая – нужно время, чтобы разогнаться, – но и координация становится хуже.

Так Овечкин после своих фирменных силовых приемов раз за разом сам оказывался на льду. Например, после того, как он жестко встретил Карлссона в средней зоне, швед поднялся первым.

И свой единственный голевой момент – а это был лучший момент в матче – Овечкин не забил. Хотя все было сделано красиво: Александр вовремя разогнался, Оши вовремя увидел и отдал. Но бросил Овечкин незатейливо, в домик – Джерри как будто ждал именно этого и был готов.

Забей – и можно начинать камбэк. Как забирать у «Питтсбурга» будто бы проигранные матчи, два дня назад отлично показал молодой «Чикаго». Не забил – и игра докатывалась уже по инерции. В третьем периоде «Кэпиталс» бросили по воротам всего 4 раза.

Каким будет новый атакующий «Вашингтон», пока непонятно

В целом, впечатление от игры «Кэпиталс» пока удручающее. Команда явно еще не знает, как играть в новый атакующий хоккей (хотя прежний, Лавиолетт, вообще-то сам был не то чтобы про оборону). Шайба не держится, игра в пас не клеится, в большинстве вообще катастрофа – за три попытки всего один бросок в створ и ни одной передачи на Овечкина под бросок из офиса.

19 бросков за игру! За последние пять лет у «Кэпиталс» было всего 6 матчей, в которых бросали меньше 20 раз (парадокс – но 4 из них они выиграли). Ни одного забитого гола – впервые за 49 лет существования «Вашингтона» в стартовом матче сезона.

Пока это вообще не похоже на атакующую команду.

Не очень понятны первые решения Карбери по сочетаниям. Два атакующих защитника в первой паре – Сандин и Карлсон, они и получили оба гола в равных составах.

Все ветераны – в первом звене: у них, конечно, хорошая химия, но они в принципе не могут дать нормальный объем движения. Самый молодой в тройке – 36-летний Бэкстрем – и так-то никогда не был быстрым игроком, а сейчас вообще играет на одной ноге. А пешком в НХЛ никого не обыграешь.

Второй звено двигалось неплохо, но каждый сам по себе: Уилсон привычно лупил все что движется, Кузнецов нарезал круги с шайбой, Макмайкл… Кстати, вот он сегодня сделал первый шаг на пути к «Харту» – создал самый красивый момент «Кэпиталс» в матче. Жаль, попал в штангу.

Вот Макмайкл пока, кажется, единственный, кто выиграл от смены тренера. При Карбери он был лучшим бомбардиром фарма в свой первый взрослый сезон, а когда тот ушел в «Торонто», как-то притормозил. Сегодня снова более-менее напомнил первораундника, на которого у «Вашингтона» были серьезные надежды.

Конечно, это только первый матч – против хорошо настроенного соперника, более готового и более выстроенного. Списывать «Вашингтон» рано. «Просто двигаемся дальше, – успокаивает Овечкин. – Мы посмотрим видео и в следующий раз сыграем лучше». Следующий раз будет через три дня – в столицу США приедет «Калгари» Никиты Задорова. Может быть, там получится лучше.

Фото: eastnews.ru/Rob Carr