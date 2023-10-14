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Малкин и Кросби – 6 очков на двоих, Овечкин – по нулям. «Вашингтон» провалил первую игру сезона

Питтсбург Питтсбург
Евгений Кузнецов Евгений Кузнецов
НХЛ НХЛ
Вашингтон Вашингтон
Коннор Макмайкл Коннор Макмайкл
Евгений Малкин Евгений Малкин
Сидни Кросби Сидни Кросби
Александр Овечкин Александр Овечкин
Хоккей Хоккей

Звезды «Питтсбурга» красиво начали сезон: в первой игре поприветствовали суперновичка Коннора Бедарда, а во второй уничтожили принципиального соперника.

Главное противостояние примерно без малого двух десятилетий НХЛ – казалось бы, наелись уже, каждый год примерно по 4 игры плюс несколько мощнейших заруб в плей-офф. Но ощущение финала великой истории – каждому из героев играть осталось всего несколько сезонов, а на топовом уровне любой может стать последним – добавляет важности даже не самым удачным играм. 

Эта получилось одной из таких – и по качеству, и по уровню конкуренции. Кросби, Малкин и «Питтсбург» сегодня были готовы, а Овечкин и «Вашингтон» – нет.

Кросби и Малкин выдали один из лучших совместных матчей

«Питтсбург» еще против «Чикаго» выглядел хорошо и должен был забирать победу, но буквально выронил ее из рук в третьем периоде – как будто не хватило конкретики и собранности в третьем периоде. Против «Вашингтона» с этим все было в порядке, начиная со второго – и до конца.

Хотя поначалу вышли как будто две не очень готовые к сезону команды – игра была суетливой, много ошибок и пробросов. Малкин смотрелся свежо, постоянно искал какие-то интересные продолжения, но сам не реализовал отличный момент – делал красиво, но не получилось.

А потом был второй период, в котором лидеры «Питтсбурга» раскатали «Вашингтон» за пару минут, потом через паузу положили на лопатки, а уже в третьем добили. Малкин организовал все четыре гола, у Кросби дубль.  

Половину голов «Питтсбурга» привезли Овечкин и Кузнецов

Наши звезды «Вашингтона» здорово облегчили работу сопернику. Первый гол «пингвины» забили после ошибки Овечкина: он неловко обработал шайбу после вбрасывания своей зоне, слишком далеко ее отпустил, чем воспользовался Карлссон. Вся оборона была отрезана в две передачи (хотя зачем целая тройка игроков «Вашингтона» ломанулась на Ракелля – загадка).

Так Малкин забил свой 472-й гол. Еще один – и догонит Могильного, который сейчас занимает третье место среди русских снайперов за всю историю НХЛ. До Сергея Федорова – 11 голов.

А потом, уже при счете 0:2 совсем грустной ситуацию для «Вашингтона» сделал Евгений Кузнецов. В этот момент сразу вспомнилось, как он говорил «Скользкому льду» про Лавиолетта, который требовал, чтобы он вбрасывал шайбу в зону, а не вот это вот все. Мол, вы мне платите большие деньги, чтобы я играл так, как умею. Но разворот от борта на синей линии с передачей в блок – это явно не то, за что платят Кузнецову. В такой ситуации уж точно лучше было сыграть проще.

В итоге Эллер его накрыл, убежал к воротам – не забил, но заработал удаление, которое «Питтсбург», конечно, реализовал. Причем Кузнецов был на льду и пытался помешать – накрыл первый пас на Кросби от Генцела, но второй, малкинский, не смог.

У Овечкина был шанс обозначить камбэк, но он не забил после выхода один на один

Овечкин попытался разогнаться сразу со стартового вбрасывания – рванул в атаку и нанес первый в матче бросок по воротам. Он не был опасным и носил чисто символический характер. Но, как и весь «Вашингтон» в целом, Овечкин в первой игре выглядел тяжеловато. Понятно, что для «Кэпиталс» это первая игра, и всем пока не хватает тонуса, а особенно ветеранам. С возрастом падает не только скорость, в первую очередь стартовая – нужно время, чтобы разогнаться, – но и координация становится хуже. 

Так Овечкин после своих фирменных силовых приемов раз за разом сам оказывался на льду. Например, после того, как он жестко встретил Карлссона в средней зоне, швед поднялся первым.

И свой единственный голевой момент – а это был лучший момент в матче – Овечкин не забил. Хотя все было сделано красиво: Александр вовремя разогнался, Оши вовремя увидел и отдал. Но бросил Овечкин незатейливо, в домик – Джерри как будто ждал именно этого и был готов.

Забей – и можно начинать камбэк. Как забирать у «Питтсбурга» будто бы проигранные матчи, два дня назад отлично показал молодой «Чикаго». Не забил – и игра докатывалась уже по инерции. В третьем периоде «Кэпиталс» бросили по воротам всего 4 раза.

Каким будет новый атакующий «Вашингтон», пока непонятно

В целом, впечатление от игры «Кэпиталс» пока удручающее. Команда явно еще не знает, как играть в новый атакующий хоккей (хотя прежний, Лавиолетт, вообще-то сам был не то чтобы про оборону). Шайба не держится, игра в пас не клеится, в большинстве вообще катастрофа – за три попытки всего один бросок в створ и ни одной передачи на Овечкина под бросок из офиса.

19 бросков за игру! За последние пять лет у «Кэпиталс» было всего 6 матчей, в которых бросали меньше 20 раз (парадокс – но 4 из них они выиграли). Ни одного забитого гола – впервые за 49 лет существования «Вашингтона» в стартовом матче сезона.

Пока это вообще не похоже на атакующую команду.

Не очень понятны первые решения Карбери по сочетаниям. Два атакующих защитника в первой паре – Сандин и Карлсон, они и получили оба гола в равных составах. 

Все ветераны – в первом звене: у них, конечно, хорошая химия, но они в принципе не могут дать нормальный объем движения. Самый молодой в тройке – 36-летний Бэкстрем – и так-то никогда не был быстрым игроком, а сейчас вообще играет на одной ноге. А пешком в НХЛ никого не обыграешь.

Второй звено двигалось неплохо, но каждый сам по себе: Уилсон привычно лупил все что движется, Кузнецов нарезал круги с шайбой, Макмайкл… Кстати, вот он сегодня сделал первый шаг на пути к «Харту» – создал самый красивый момент «Кэпиталс» в матче. Жаль, попал в штангу. 

Вот Макмайкл пока, кажется, единственный, кто выиграл от смены тренера. При Карбери он был лучшим бомбардиром фарма в свой первый взрослый сезон, а когда тот ушел в «Торонто», как-то притормозил. Сегодня снова более-менее напомнил первораундника, на которого у «Вашингтона» были серьезные надежды.

Конечно, это только первый матч – против хорошо настроенного соперника, более готового и более выстроенного. Списывать «Вашингтон» рано. «Просто двигаемся дальше, – успокаивает Овечкин. – Мы посмотрим видео и в следующий раз сыграем лучше». Следующий раз будет через три дня – в столицу США приедет «Калгари» Никиты Задорова. Может быть, там получится лучше.

Вашингтон – Питтсбург 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Дата проведения
14 октября, 02.30, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 24 Малкин (Карлссон, Ракелль)
0:2 – 25 Кросби (Малкин, Генцел)
0:3 – 31 Кросби (Генцел, Малкин)
0:4 – 56 Смит (Малкин)
Вратари: Линдгрен 31/35 – Джерри 19/19.

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Фото: eastnews.ru/Rob Carr

7 комментариев

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sk0208827
Да Кросби с Малкиным знатно 🔥 пятые точки экспердам)))
+5
-1
+4
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Pink Floyd1276
Ответ Direct free kick
Вашингтон сыграл в поддавки, чтобы физручка слёзливана не уволили раньше времени. Реальный уровень кросбика показал Чикаго - хладнокровно засадили победную, когда манекен стоял смотрел в никуда
Не отпускает, возьми с полки пирожок.
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Alex Rhea
Ответ sk0208827
Да Кросби с Малкиным знатно 🔥 пятые точки экспердам)))
да все адекватные понимают, что франшизу убивают ради возможного рекорда
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0
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sk0208827
Ответ Мистер Кафель
6 или 7
6 , видимо автор ошибся
0
0
0
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Алексей Белов
Автор
Ответ sk0208827
6 , видимо автор ошибся
Ночью вроде был пас еще у Кросби поначалу, хотя непонятно, откуда ему взяться. Поправил.
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