8 комментариев

Вовремя забил Павелски.

«Старс» просто так не сдаются – смогли зацепить игру у «Вегаса». Объективно говоря, 4-0 здесь тоже выглядели бы странно: «Даллас» конкретно провалил только третий матч – а все остальные завершались в овертаймах, где могло качнуться куда угодно, но больше повезло «Вегасу».

Теперь долги техасской команде начинают возвращаться. Правда, пока это все равно 3-1 в серии.

«Даллас» играл здорово, но все время отыгрывался

Матч отдаленно напоминал финал Востока: там «Каролина» создавала много, но постоянно догоняла соперника. Первый период «звезды» вообще проводили ударно. Нельзя сказать, что соперник отбивался и терпел в духе «Флориды», но преимущество явно было на стороне техасцев, которые реально вышли как на последний бой (собственно, это он и мог быть).

Вот только «Вегас» находил способы забивать и выходить вперед в те моменты, когда этого не особо ждали. «Рыцари» открыли счет в какой-то внезапной атаке с ходу с неочевидным подставлением – при том, что «Старс» натурально пахали на чужой половине в попытках забить. До перерыва они все-таки отыгрались, и когда команды уходили в раздевалки, в трансляции появился говорящий титр: «Даллас» создал девять моментов повышенной опасности – это был их лучший период в этой серии.

Во втором картина была аналогичная, только активность команд немного снизилась. В третьем периоде уже «Вегас» генерировал больше, но «Даллас» все равно был опаснее. По суммарном xG «звезды» провели лучшую игру в этой серии и превзошли показатели предыдущих встреч.

Стоит отдельно подсветить карту бросков. Если верить официальной статистике на сайте НХЛ, то по броскам в створ было 42-39 в пользу «Старс». Но самое важное, что в слоте больше и активнее работали именно игроки «Далласа». Интересно и то, что «Вегас» был похуже на пятаке, но все равно забил оттуда два гола. Плюс ко всему, вас не должна смущать отметка еще одной шайбы «звезд» – она в круге вбрасывания, но если бы за несколько секунд до гола под воротами не потрудился Хинтц, то, возможно, и гола не было бы.

Робертсон, Павелски и большинство – факторы победы «Далласа»

Еще один важный момент: «Старс» вышли на игру без двух игроков основы – Бенн получил дисквалификацию на два матча за свой грязный приемчик, а Дадонов не был заявлен из-за травмы. И это не помешало провести команде по-настоящему сильный матч.

Однако на общем фоне особо выделяются два игрока. Джейсон Робертсон стал лучшим снайпером команды в регулярке, но в плей-офф был больше полезен в подыгрыше. У него было всего два гола в серии с «Миннесотой», потом он без заброшенных шайб провел все семь матчей с «Сиэтлом», зато теперь сполна отыгрывается на «Вегасе».

Он забил по голу в двух первых встречах с «рыцарями» и оформил дубль тогда, когда это было наиболее необходимо. Вы же помните, что «Даллас» два раза отыгрывался? Так вот делал он это усилиями Робертсона. Особенно хорош первый гол – форвард здорово сориентировался на пятаке и удачно попал с лету.

Отдельная песня – большинство «Далласа». У «звезд» оно вообще лучшее из числа всех финалистов конференций (33%), но в этой серии далеко не все складывалось идеально: одна результативная попытка из семи в первых трех матчах. Но в самый нужный момент все снова заработало: один из голов в большинстве забил Робертсон, и победную в овертайме в формате 5-на-4 положил Павелски. Итого сегодня – два из двух.

Ветеран вложил всю душу в бросок, но мы не зря чуть выше отмечали Хинтца – по большому счету, этот эпизод мог заканчиваться еще на нем. Но он, не использовав классный момент, доиграл ситуацию и продолжил атаку. Вознаграждение – как минимум продолжение серии.

Этот гол по-своему особенный для Джо – уже 73-й в плей-офф. Теперь американец – лучший снайпер в розыгрышах Кубка Стэнли среди действующих игроков. Позади него целая банда из солидных и уважаемых хоккеистов, часть из которых этой весной либо вообще не играла в плей-офф, либо закончила на ранних стадиях.

Финал Запада

Счет в серии: 1-3

Фото: eastnews.ru/Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA; AP Photo/Gareth Patterson