19 комментариев

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🔥 Сумасшедшая развязка первого раунда в Кубке Стэнли! «Бостон» и «Колорадо» – вылетели, «Флорида» и «Сиэтл» идут дальше

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Победитель регулярки и финалисты Кубка Стэнли-2022 – в отпуске!

Плей-офф НХЛ-2023 получается настолько великолепным, что из него уже в первом раунде вылетели победитель регулярного чемпионата, установивший рекорд по очкам и победам, а также оба финалиста последнего розыгрыша Кубка Стэнли. «Тампа» отправилась отдыхать накануне, а сегодня к ней присоединился действующий обладатель трофея – «Колорадо».

Крутейший сюжет седьмой игры: «Бостон» отыгрался с 0:2, повел в счете, но все равно проиграл в овертайме

Очевидно, что седьмые матчи – это лучшее, что есть в хоккее. Они сами по себе интересны, но когда они идут по какому-то невероятному плану – это вызывает дикий восторг.

Сюрпризы начались еще до игры: Монтгомери откровенно удивил выбором стартового вратаря. Честно говоря, с ходу сложно вспомнить, бывало ли вообще такое, что основной кипер настолько разочаровывал за серию, что на седьмую игру оставался в запасе. В воротах «Бостона» появился Сваймен, который в этом плей-офф провел всего три минуты. Как выяснилось позже, этот шаг себя не оправдал.

«Флорида», наоборот, доверилась Сергею Бобровскому – он впервые вышел в третьем матче, проиграл четвертый, но потом помог взять две победы подряд. И теперь добавил еще одну – в седьмом матче.

При этом Бобровский действительно был одним из факторов успеха «пантер». Хоть он и сделал 33 сэйва, но был момент, когда казалось, что его усилий окажется недостаточно для победы.

«Пантерс» здорово сыграли на ошибках соперника и забивали вполне играючи. Кстати, Сваймен прям не выручил при первом голе Монтура, а вот после броска Райнхарта спасти было в принципе тяжело. Опять же, сам розыгрыш «Флориды» со скидкой от Луостаринена – согласитесь, это красиво.

Гости повели 2:0 и, видимо, не поверили своему счастью. Но и «Бостон» оказался настолько прижат к стенке, что нужно было бросать все силы на спасение. Понятное дело, вы еще посмотрите хайлайты, но в каком же порядке был Орлов – жаль, что вместо ожидаемого похода за кубком он вылетел уже в первом раунде. Дмитрий сделал два гола «Бостона» – сначала выложил под бросок Крейчи в большинстве, а затем сам зарядил так, что даже не сразу было понятно, что Бертуцци подправил шайбу.

Самое интересное, что «Брюинс» забили потом еще раз – это был второй гол за первые пять минут третьего периода. Вот тогда показалось, что «мишки» своего уже не упустят. Шайба получилась неприятной и неожиданной для Бобровского – как вот можно было просчитать, что будет такой отскок от щитка и что добивающего Пастрняка вообще никто не накроет?

Дальше случилось невообразимое. «Бостон» держал игру под контролем, у них было больше моментов повышенной опасности, а с точки зрения ожидаемых голов третий период вообще был худшим отрезком «Флориды» в этом матче. То есть абсолютно ничего не намекало на то, что «пантеры» отыграются. Но они спаслись – забили за минуту до сирены при игре 6-на-5.

А в овертайме все решил Верхэге. В его голе нельзя не отметить Ткачака – у лидера «Флориды» был всего один бросок за матч, он не особо выделялся, но здесь встал как вкопанный перед Свайменом и закрыл ему обзор в момент броска партнера.

Самый грустный и трогательный момент случился уже после рукопожатий. Патрис Бержерон выехал в центральный круг и помахал болельщикам, а дальше стоял у выхода со льда и тепло обнимал каждого игрока, обмениваясь какими-то репликами и прощаясь с командой. Последним к нему подошел Брэд Маршанд и, кажется, что Патрис даже пустил слезу.

Как бы ни было печально, но кажется, что один из лучших центров в истории НХЛ завершает карьеру – обидно, что это случилось именно после такой впечатляющей регулярки.

Отдельных слов заслуживает Бобровский. В 2019-м он с «Коламбусом» остановил лучшую команду регулярки – «Тампу», а в 2023-м снова убрал с пути победителя регулярного чемпионата. В общем, так и запишем: если команда берет Президент Трофи и попадает на Бобровского, то можно бронировать билеты в отпуск.

Кубок Стэнли

Первый раунд

Бостон – Флорида 3:4 (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)
Дата проведения
1 мая, 01.30, «TD Garden»
Онлайн матча Видео
0:1 – 12 Монтур (Бобровский, Лунделль)
0:2 – 21 Райнхарт (Лунделль, Луостаринен)
1:2 – 27 Крейчи (Заха, Орлов)
2:2 – 41 Бертуцци (Крейчи, Орлов)
3:2 – 44 Пастрняк (Крейчи, Карло)
3:3 – 59 Монтур (Верхэге, Барков)
3:4 – 68 Верхэге (Ткачак, Беннетт)
Вратари: Сваймен 27/31 – Бобровский 33/36.

Счет в серии: 3-4

«Колорадо» следом отправляется на отдых: чемпионы проиграли вчерашнему дебютанту

Нужно было быть сумасшедшим, чтобы прогнозировать проход «Сиэтла» дальше. Да, на второй сезон в лиге там создали очень симпатичную команду, но это не считалось серьезным аргументом в их битве с «Колорадо».

И тем не менее: «Эвеланш» складывают с себя чемпионские полномочия, а дерзкий «Кракен» выиграл свою первую серию в истории.

Они просто взяли и выиграли на выезде в седьмом матче у «Колорадо», а неожиданным героем стал парень, который прежде не забил ни одного гола в этом плей-офф и ужасно провел шестую игру, получив «минус 3». Речь про Оливера Бьоркстранда, который положил дубль. Хотя «положил» – это громко сказано. Во второй шайбе он реально идеально попал в дальний, но первый гол был вот таким, с двумя рикошетами.

Что печально для «лавин» – эти голы вообще не вытекали из логики игры. Вся жара была у ворот Грубауэра, но он подтащил, а в ворота Георгиева зашла вот такая курьезная шайба.

«Эвеланш» переигрывали «Сиэтл» – особенно это было хорошо заметно в первых двух периодах. Бросалось в глаза в трансляции, а продвинутая статистика только подтвердила. Смотрите сами: моменты повышенной опасности за весь матч: 8-4 в пользу «Эвс», ожидаемые голы – 2,45 у «лавин» против 1,71 у «Кракен». Но на табло – 2:1, «Сиэтл» идет дальше.

Надо признать, что в третьем периоде гости здорово действовали в обороне и еще одна штука сыграла против «Колорадо». «Эвеланш» достаточно быстро забили гол, но после видеопросмотра его отменили из-за офсайда. Скорее всего, это дало ложную надежду «лавинам» и в то же время встряхнуло «Сиэтл», который собрался и больше не пропускал. Даже больше – Бьоркстранд заходил на хет-трик, но не реализовал ни один из трех шансов: попал в перекладину, потом спас Георгиев, а еще один бросок пришелся в штангу.

Наиболее показательно то, что за последние две минуты, когда «лавины» играли 6-на-5, они сделали только один бросок в створ ворот – банально «Колорадо» даже не смог организовать хороший финальный штурм.

«Эвс» попали в непростую ситуацию, когда стало понятно, что не сыграет Ландескуг, а потом еще и выпал из состава Ничушкин и травмировался Кольяно. Ситуацию с Валерием можно всерьез считать одной из причин раннего вылета. И теперь ждем официальных комментариев – вряд ли после завершения сезона в клубе будут уходить от ответов на вопросы по этой теме.

Кубок Стэнли

Первый раунд

Колорадо – Сиэтл 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Дата проведения
1 мая, 04.30, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 23 Бьоркстранн (Ларссон, Гурде)
0:2 – 27 Бьоркстранн (Гурде, Толванен)
1:2 – 39 Рантанен (Тэйвс, Маккиннон)
Вратари: Георгиев 25/27 – Грубауэр 33/34.

Счет в серии: 3-4

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Фото: East News/AP Photo/Michael Dwyer, AP Photo/David Zalubowski

19 комментариев

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adimsonekat
Банально, пошло, но сц..ко, это НХЛ!
У вас президентский кубок? Рекорд по набраным очкам в регулярке? Лучший сезон за несколько десятков лет? Шансов нет! И вот такой Бостон выбивает команда, попавшая в плов через уайлд - карт. Вы обладатель КС прошлого сезона? С Макароми МаККинноном в составе? Домой! И кто это делает? Команда, впервые попавшая в ПО! ПО - не кончайся.
+11
0
+11
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Андрей Балабаев
Ну и на хрена это всё? Вот у нас классно-финал западной конференции знаем ещё до начала сезона. Стагн, то есть стабильность признак мастерства)
+15
-6
+9
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AF16
колорадо это не финалисты а обладатели КС
+4
0
+4
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Сергей Кот
Ответ AF16
колорадо это не финалисты а обладатели КС
а в финале они не играли?
+3
0
+3
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Paul Proteus
Ответ AF16
колорадо это не финалисты а обладатели КС
Тампа и Колорадо финалисты, внимательнее, товарищ.
+3
0
+3
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Сергей Кот
Ответ IceHockeyGuest
Дерите себя в руках, товарищ кот ) Еще как можно. Вот лишний пример. Достойно выглядеть нужно всегда.
ну серьезно, чем он не достойно выглядит, забивая 42 шайбы за сезон и отрабатывая подписанный контракт?)
+2
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Vladislove Dobry
Вот и подтвердилось моё предположение , что Бостон вылетит так же , как Тампа в своё время от Коламбуса . Тогда тоже был рекорд по победам а регулярке . Громили всех , а в ПО отлетели в 1 же раунде .
+1
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+1
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IceHockeyGuest
Ответ хОКкейный батя
Это про кого?
Про Овечкина, кого же еще.
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IceHockeyGuest
Ответ Сергей Кот
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Дерите себя в руках, товарищ кот ) Еще как можно. Вот лишний пример. Достойно выглядеть нужно всегда.
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Сергей Кот
Ответ IceHockeyGuest
Вот ведь игрочище (Бержерон). 38 лет исполняется, понимает, что уже дальше не может играть на должном уровне. Что где-то его самого, может, не хватило для победы. Уходит. А есть другой нападающий в таком же возрасте, готовый позориться, выглядя мертвым бревном, лишь бы до рекорда достать. Любой ценой.
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Vinnipukh Vinni
Ответ AF16
колорадо это не финалисты а обладатели КС
Речь о том, что Тампа тоже вылетела
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Maxim Shumov
Нестабильно у них всё. То ли дело у нас - ЦСКА против СКА и СКА против ЦСКА.
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Рома Ромео
Колорадо настигло проклятие Ничушкина
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Данил Колпиков
Пантеры видно нба пересмотрели, регулярку на отвали без тренировок провели, а к плей-офф уже подошли со всем вниманием.
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Kaisa Roxx
под каждой новостью сегодня одни и те же комментарии как под копирку
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IceHockeyGuest
Мне кажется, Бостон сделал великую вещь в этом сезоне.
Показал пример, а вернее антипример. Установил такой рекорд регулярки, который побить - это из кожи вылезти мало. И при этом доказал, что это достижение само по себе ничего не значит, если дальше вылет.
Может уже больше никто не станет специально (!) гнаться за этим первым местом в регулярке? Жалко их, если честно. Могли сбросить обороты за месяц-два до ПО и экономить силы. Смотрел матч, Бостон был слаб. Это не был чемпион. Маршанд был слабый, Бержерона видно только на точке вбрасывания. Не впечатлял ни один игрок.
Не туда они распылились. И зачем им надо было смотреть на 62 победы Детройта/ТБЛ и 132 очка Монреаля?
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Владимир Кувшинов
Да уж ! КХЛ нервно курит в сторонке!!
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IceHockeyGuest
Вот ведь игрочище (Бержерон). 38 лет исполняется, понимает, что уже дальше не может играть на должном уровне. Что где-то его самого, может, не хватило для победы. Уходит.
А есть другой нападающий в таком же возрасте, готовый позориться, выглядя мертвым бревном, лишь бы до рекорда достать. Любой ценой.
+4
-4
0
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