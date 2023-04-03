11 комментариев

Миссия невыполнима.

Давно «Вашингтон» не колбасило так, как в этом сезоне. Все пошло наперекосяк еще летом, когда стало понятно, что минимум половину регулярки пропустят Никлас Бэкстрем и Том Уилсон, потом были травмы у Дмитрия Орлова и Джона Карлсона, а затем трагедия в семье Александра Овечкина.

Сейчас все идет к тому, что «Кэпс» пролетят мимо плей-офф, что последний раз с ними случалось аж 9 лет назад – тогда Овечкин заколотил 51 гол, и это была та самая регулярка-2013/14, когда он набрал удивительные «-35» в графе «показатель полезности». «Столичные» в том сезоне заняли девятое место в конференции – им не хватило трех очков до кубковой восьмерки.

В этом году команда повалилась после того, как Овечкин уехал домой. Он пропустил всего четыре игры, но без своего капитана «Вашингтон» забарахлил, проиграв в общей сложности шесть матчей подряд. Сейчас «Кэпиталс» тоже не похожи на команду плей-офф – у них всего две победы в последних десяти матчах.

Если смотреть на турнирную ситуацию, то шансы Овечкина и компании выглядят почти нулевыми, хотя математически еще сохраняются. Но для этого нужно чудо – и не только от «Вашингтона».

«Столичные» отстают на девять очков от «Питтсбурга» и на десять от «Айлендерс», которые пока занимают два заветных места в таблице уайлд кард. «Вашингтону» осталось сыграть 5 матчей – против «Монреаля», «Флориды», «Айлендерс», «Бостона» и «Нью-Джерси». И в каждом обязательно нужна победа, причем желательно в основное время, потому что при равенстве очков именно победы в основное будут иметь решающее значение. Особенно важно уложиться в 60 минут против «Флориды» – ей просто нельзя дарить очки.

Но даже пять побед в основное время не приблизят «Кэпиталс» к месту в плей-офф. Нужно еще, чтобы проигрывали конкуренты. Итак, смотрим расклады:

• «Айлендерс» уже недосягаем для «Вашингтона»: даже если «островитяне» не наберут ни одного очка в оставшихся матчах, они все равно будут выше за счет большего количества побед в основное время;

• «Питтсбургу» и «Флориде» достаточно набрать по два очка в оставшихся пяти играх, чтобы завершить регулярку выше «Вашингтона»; теоретически они могут официально закрыть плей-офф для «Вашингтона» уже во вторник – это случится, если хотя бы одна из команд выиграет свой матч.

• у «Баффало» остается 7 игр, в которых им нужно набрать 7 очков, чтобы гарантированно оставить «Вашингтон» позади; а вот для выхода в плей-офф «клинкам» надо прям выпрыгнуть из штанов и одержать минимум на три победы больше, чем «Питтсбург» и «Флорида» в пяти играх, а «Айлендерс» в четырех;

• шансы «Оттавы» и «Детройта» немногим отличаются от «Вашингтона» – им тоже надо выигрывать все оставшиеся матчи (особенно у «Питтсбурга», «Баффало» и «Флориды») и надеяться, что конкуренты дружно развалятся;

• плюс ко всему, эти команды достаточно много будут играть между собой, и кто-то точно потеряет очки, что только запутывает ситуацию в борьбе за уайлд-кард.

Но не для «Вашингтона». Ему поможет только чудо, в которое, судя по последним результатам, в команде уже никто не верит.

Фото: East News/AP Photo/Nick Wass