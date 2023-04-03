11 комментариев

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Расклады: как Овечкину и «Вашингтону» попасть в плей-офф? Поможет только чудо

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Миссия невыполнима.

Давно «Вашингтон» не колбасило так, как в этом сезоне. Все пошло наперекосяк еще летом, когда стало понятно, что минимум половину регулярки пропустят Никлас Бэкстрем и Том Уилсон, потом были травмы у Дмитрия Орлова и Джона Карлсона, а затем трагедия в семье Александра Овечкина.

Сейчас все идет к тому, что «Кэпс» пролетят мимо плей-офф, что последний раз с ними случалось аж 9 лет назад – тогда Овечкин заколотил 51 гол, и это была та самая регулярка-2013/14, когда он набрал удивительные «-35» в графе «показатель полезности». «Столичные» в том сезоне заняли девятое место в конференции – им не хватило трех очков до кубковой восьмерки.

В этом году команда повалилась после того, как Овечкин уехал домой. Он пропустил всего четыре игры, но без своего капитана «Вашингтон» забарахлил, проиграв в общей сложности шесть матчей подряд. Сейчас «Кэпиталс» тоже не похожи на команду плей-офф – у них всего две победы в последних десяти матчах.

Если смотреть на турнирную ситуацию, то шансы Овечкина и компании выглядят почти нулевыми, хотя математически еще сохраняются. Но для этого нужно чудо – и не только от «Вашингтона».

«Столичные» отстают на девять очков от «Питтсбурга» и на десять от «Айлендерс», которые пока занимают два заветных места в таблице уайлд кард. «Вашингтону» осталось сыграть 5 матчей – против «Монреаля», «Флориды», «Айлендерс», «Бостона» и «Нью-Джерси». И в каждом обязательно нужна победа, причем желательно в основное время, потому что при равенстве очков именно победы в основное будут иметь решающее значение. Особенно важно уложиться в 60 минут против «Флориды» – ей просто нельзя дарить очки.

Но даже пять побед в основное время не приблизят «Кэпиталс» к месту в плей-офф. Нужно еще, чтобы проигрывали конкуренты. Итак, смотрим расклады:

• «Айлендерс» уже недосягаем для «Вашингтона»: даже если «островитяне» не наберут ни одного очка в оставшихся матчах, они все равно будут выше за счет большего количества побед в основное время;

• «Питтсбургу» и «Флориде» достаточно набрать по два очка в оставшихся пяти играх, чтобы завершить регулярку выше «Вашингтона»; теоретически они могут официально закрыть плей-офф для «Вашингтона» уже во вторник – это случится, если хотя бы одна из команд выиграет свой матч.

• у «Баффало» остается 7 игр, в которых им нужно набрать 7 очков, чтобы гарантированно оставить «Вашингтон» позади; а вот для выхода в плей-офф «клинкам» надо прям выпрыгнуть из штанов и одержать минимум на три победы больше, чем «Питтсбург» и «Флорида» в пяти играх, а «Айлендерс» в четырех;

• шансы «Оттавы» и «Детройта» немногим отличаются от «Вашингтона» – им тоже надо выигрывать все оставшиеся матчи (особенно у «Питтсбурга», «Баффало» и «Флориды») и надеяться, что конкуренты дружно развалятся;

• плюс ко всему, эти команды достаточно много будут играть между собой, и кто-то точно потеряет очки, что только запутывает ситуацию в борьбе за уайлд-кард.

Но не для «Вашингтона». Ему поможет только чудо, в которое, судя по последним результатам, в команде уже никто не верит.

«Баффало» – самая очаровательная команда сезона. Там дерзкое ядро молодых лидеров, один из которых – просто гений

Я выбрал Овечкина лучшим спортсменом в истории России. Не понимаю, как может быть иначе 🤷‍♂️

«Вашингтон» обменял Орлова и, кажется, ушел в перестройку. Так ли это? У Овечкина больше не будет кубка?

Фото: East News/AP Photo/Nick Wass

11 комментариев

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Женя Григорьев
Да тут 100% нужно уходить в перестройку .
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гермес 1989
Ответ couture39
Ну, так нужно всего лишь: 5 своих побед в 5 матчах 5 поражений Питтсбурга в 5 матчах, максимум 1 из них в овертайме 5 поражений Флориды в 5 матчах, максимум 1 из них в овертайме Победа Баффало против Флориды, и минимум 4 поражения Баффало в 6 оставшихся матчах Оттава должна победить Баффало и Флориду, и минимум 2 поражения в 3 оставшихся матчах Лучше все-таки играть в лотерею.
Статья ради плюсиков. Уровень аналитеги топ)
+1
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Дмитрий Колышкин
Все таки лучше сейчас без плей-офф и как, многим не покажется странным мой комментарий, "слить концовку", чтобы имелись возможности выбирать выше на драфте
+1
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гермес 1989
Ответ Rundatgame
Мне показалось, что самый глобальный спад у Вашингтона начался после возращения Бэкса и Уилсона в начале января, как ни странно. До этого у них был очень сильный отрезок и по игре и по результатам.
Есть такое. Команда показывала годный хоккей, пока 2х неготовых мешков не вернули.
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гермес 1989
Не статья, а чушь полная. Кэпсы сливают с момента окончания дедлайна. Статья тупо ради плюсиков.
+3
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+3
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couture39
Ну, так нужно всего лишь:
5 своих побед в 5 матчах
5 поражений Питтсбурга в 5 матчах, максимум 1 из них в овертайме
5 поражений Флориды в 5 матчах, максимум 1 из них в овертайме
Победа Баффало против Флориды, и минимум 4 поражения Баффало в 6 оставшихся матчах
Оттава должна победить Баффало и Флориду, и минимум 2 поражения в 3 оставшихся матчах

Лучше все-таки играть в лотерею.
0
0
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Rundatgame
Мне показалось, что самый глобальный спад у Вашингтона начался после возращения Бэкса и Уилсона в начале января, как ни странно. До этого у них был очень сильный отрезок и по игре и по результатам.
+3
0
+3
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Себастьян Перейра-Виллаш-Боаш
Ответ Мікалай Ланец
То что Вашингтон не выйдте в плей-офф стало понятно еще месяц назад, когда они вместо усиления на дедлайне - отдали Орлова. И большущий вопрос что им ловить в следующие три сезона кроме погони за рекордом Овечкина. Из команды выжали все что могли. 9 сезонов с плей-офф и 15-16 очень солдных результатов. Даже удивительно, что всего один кубок.
>> Из команды выжали все что могли. 9 сезонов с плей-офф и 15-16 очень солдных результатов. Даже удивительно, что всего один кубок.

Для сравнения у Волшебников в 100км к западу от Орландо 2 Кубка, 2 финала, и 2 финала Конференции.
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Direct free kick
Ответ Мікалай Ланец
То что Вашингтон не выйдте в плей-офф стало понятно еще месяц назад, когда они вместо усиления на дедлайне - отдали Орлова. И большущий вопрос что им ловить в следующие три сезона кроме погони за рекордом Овечкина. Из команды выжали все что могли. 9 сезонов с плей-офф и 15-16 очень солдных результатов. Даже удивительно, что всего один кубок.
Мишаня/Колян (хз как вы там себя в Белоруссии зовёте), а не такие ли как ты годами орали, какой переплаченный днарь Орлов, но стоило его отдать, как всё финиш? Реальные проблемы намного глубже. Знать бы ещё как кучка пассажиров/стариков поможет Овечкину побыстрее забросить 895, в этом году кажись один Строум пытался помочь
+1
-2
-1
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Мікалай Ланец
То что Вашингтон не выйдте в плей-офф стало понятно еще месяц назад, когда они вместо усиления на дедлайне - отдали Орлова.
И большущий вопрос что им ловить в следующие три сезона кроме погони за рекордом Овечкина. Из команды выжали все что могли. 9 сезонов с плей-офф и 15-16 очень солдных результатов. Даже удивительно, что всего один кубок.
+1
-2
-1
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Hitgoe Himgob
У Акрона больше шансов на Кубок России чем у Кэпс на ПО
+7
-1
+6
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