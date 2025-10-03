Бучневич набрал 1+1 в матче с «Оттавой» на предсезонке. Форвард «Сент-Луиса» завершил игру с полезностью «+4»
Павел Бучневич набрал 1+1 в матче с «Оттавой» на предсезонке.
Форвард «Сент-Луиса» отметился голом и результативной передачей в выставочном матче с «Сенаторс» (7:1).
30-летний россиянин завершил матч с полезностью «+4» – лучшей в команде наряду с защитниками Филиппом Бробергом и Джастином Фолком, нападающими Робертом Томасом и Джимми Снаггерудом.
Сегодня Бучневич (14:30, 1:53 – в большинстве, 1:52 – в меньшинстве) реализовал единственный бросок в створ, а также один раз не попал в него.
