Дерби с «Филадельфией» удалось!

«Питтсбург» так сильно рвется в плей-офф, что эмоции у игроков зашкаливают. А тут еще и календарь подкидывает интересные матчи – команду ожидало дерби Пенсильвании! Игры с «Филадельфией» нередко отбирают немало сил – «Пингвины» хоть и вели 3:0 после двух периодов, но чуть не растеряли все преимущество.

Малкин – атакующий: отдал две голевые

Перед стартовым вбрасыванием «Питтсбург» провел церемонию в честь Криса Летанга, для которого этот матч был 1000-м за клуб. Особая роль в ней была отведена двум партнерам – Сидни Кросби и Евгении Малкине: они проводят с защитником вместе уже 17-й сезон.

Это всего второй случай в истории лиги, когда три игрока провели в одном клубе по 1000 матчей и продолжают выступать вместе. Еще одно такое трио – Дастин Браун, Анже Копитар и Дрю Даути в «Кингс». Трое легенд «Чикаго» Патрик Кэйн, Данкан Кит и Брент Сибрук тоже провели по 1000 матчей, но они не играли вместе после того, как Кэйн отметил такой юбилей «Блэкхокс» – Сибрук к тому моменту уже закончил с хоккеем.

Джино в воскресный вечер не только поздравил товарища с круглой цифрой в карьере, но и раскрылся с других сторон. Первая – как раз про то, что он умеет делать лучше всего: еще в первом периоде помог оформить дубль Рикарду Раккелю.

В первом голе у Евгения секондари-ассист, но он все равно ценный – форвард выиграл вбрасывание, а дальше уже партнер зарядил так, что шайба от стекла отскочила в спину вратарю и зашла за линию. Во втором эпизоде Малкин выдал красивый и аккуратный пас на пятак, где партнер идеально подставил клюшку.

У Евгения теперь 80 (25+55) очков в этом сезоне – больше только у Сидни Кросби, который выбил 88. Пока Малкин идет к тому, чтобы в 15-й раз за карьеру провести регулярку со средней результативностью очко за игру и больше. Для этого ему нужно набрать минимум два балла в оставшихся пяти матчах.

Малкин – грубиян: собрал кучу удалений, закусился с судьями и был удален до конца игры

Вторая сторона Джино в этой игре – негативная. С дисциплиной у него было далеко от идеала. Во втором периоде он умудрился удалиться трижды подряд с 28-й по 35-ю минуту – видимо, в этот момент его нервная система пошатнулась.

В начале третьего периода Малкин уже сам получил клюшкой по лицу, но этот момент остался незамеченным – он решил, что будет лучше лично объяснить судьям их ошибку. И это его сгубило. По всей видимости, русский форвард не подбирал выражений, нагрубил арбитрам и получил две минуты за неспортивное поведение. Но и тут не успокоился – и по пути в штрафной бокс сказал рефу еще пару ласковых, и на этом его стендап завершился – судья тут же дал штраф до конца игры.

«У него был обмен мнениями с судьями, им это не понравилось, – сказал после матча главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан. – Он получил клюшкой по лицу, они этого не видели. Мне кажется, он был расстроен, потому что сам получил три удаления, одним из которых была игра высоко поднятой клюшкой. Очевидно, он эмоциональный парень, и сейчас ставки высоки. Его эмоции взяли над ним верх в этих обстоятельствах. Мы с ним поговорим об этом. Он должен лучше контролировать свои эмоции, потому что он нам нужен».

В итоге Малкин набрал 28 штрафных минут за игру – это его новый личный рекорд. Джино по-прежнему удерживает лидерство по штрафным минутам в истории «Питтсбурга».

Забавно, что в этот же вечер свою десятку за аплодисменты судьям в матче с «Рейнджерс» получил и Александр Овечкин. Они (игроки или судьи) как будто сговорились!

«Питтсбург» бьется за плей-офф

На Востоке крутая заруба за места в зоне «уайлд кард» – это прям классическая история, когда почти все команды не могут похвастать стабильностью и постоянно теряют очки. Тот же «Питтсбург» в последних семи матчах чередует победы с поражениями – и это добавляет еще больше нервозности в погоне за кубковым местом.

Прямо сейчас сразу у четырех клубов есть вполне осязаемые шансы на розыгрыш Кубка Стэнли – ни один из них еще ничего себе не гарантировал, но игр остается меньше и меньше. Помимо «Пингвинс», это «Айлендерс», «Флорида» и «Баффало». У «клинков» пока меньше всех очков, но есть два матча в запасе, победы в которых приблизят их вплотную к этой троице.

У «Айлс» тоже две победы в последних шести матчах, при этом команда не так много забивает – на этом отрезке у них 11 голов. «Флорида» после четырех поражений одержала три победы подряд. Если успех с «Торонто» стоит отметить отдельно, то крупные победы над «Монреалем» и «Коламбусом» вряд ли помогают объективно оценить реальную силу «Пантерс».

«Баффало» хоть и сыграл на пару матчей меньше, но концовка их ждет – ого-го. Сначала очная встреча с «Флоридой», а потом аж три бэк-ту-бэка подряд. И это при двух домашних матчах из семи.

В общем, запасаемся попкорном и с интересом следим за происходящим в последние пару недель регулярки.

Фото: East News/AP Photo/Gene J. Puskar; REUTERS/Charles LeClaire-USA TODAY Sports