Овечкин получил 2+10 в конце матча с «Рейнджерс» – за удар клюшкой и аплодисменты судьям

получил 12 минут штрафа в концовке матча с «Рейнджерс» (2:5).

На 57-й минуте капитан « » получил 2 минуты за удар клюшкой и еще 10 – за аплодисменты судьям.

Овечкин против «Рейнджерс»: передача, 3 хита и 1 бросок за 18:27