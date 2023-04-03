Овечкин получил 2+10 в конце матча с «Рейнджерс» – за удар клюшкой и аплодисменты судьям
Александр Овечкин получил 12 минут штрафа в концовке матча с «Рейнджерс» (2:5).
На 57-й минуте капитан «Вашингтона» получил 2 минуты за удар клюшкой Барклая Гудроу и еще 10 – за аплодисменты судьям.
Овечкин против «Рейнджерс»: передача, 3 хита и 1 бросок за 18:27
ну проигрываешь игру, не удалось забить и всё такое... затаил обиду на Гудро, который провёл на Овечкине не подлый и безвредный силовой... потом Саня как обиженка пол матча цеплял его ездил зачем-то...