Овечкин получил 2+10 в конце матча с «Рейнджерс» – за удар клюшкой и аплодисменты судьям

Теги судьи Рейнджерс Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Барклай Гудроу Хоккей

Александр Овечкин получил 12 минут штрафа в концовке матча с «Рейнджерс» (2:5).

На 57-й минуте капитан «Вашингтона» получил 2 минуты за удар клюшкой Барклая Гудроу и еще 10 – за аплодисменты судьям.

Овечкин против «Рейнджерс»: передача, 3 хита и 1 бросок за 18:27

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9 комментариев

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TBFTT
Я думал он аплодировал Уилсону, который полез драться.
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ARAMIS777
Да, Амбассадор уже не тот.
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каток Третьяка
Ответ Александр Василич
Читай коммент выше)). Удар локтем в лицо.
и? у кого-то кровь, синяк, моральные боли? это хоккей... забей шайбу в ответ или сделай чтобы команда разнесла соперника... а так это выглядит как обиженка как будто ничего другого не может, кроме как клюшкой по рукам цеплять.
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Большое сердце Неймара
у психа в овечьей шкуре совсем крышняк поехал
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Ryan T.
Ответ каток Третьяка
поведение не достойное легенды НХЛ, ИМХО. ну проигрываешь игру, не удалось забить и всё такое... затаил обиду на Гудро, который провёл на Овечкине не подлый и безвредный силовой... потом Саня как обиженка пол матча цеплял его ездил зачем-то...
Санёк не прав однозначно. Но удар локтем в лицо - это не безвредный силовой.
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Сергей Кононюк
Ответ Дмитрий Травницкий
Гудроу сначала локтем в лицо Ови зарядил, но судьи промолчали. Ови закусился и пошёл гоняться за ним. там и дар клюшкой по жопе, и хит за воротами, ну а потом уже и у борта. Уилсон правильно хотел ему морду набить, так как с Ови он драться не захотел, а Ови к нему судьи не пустили
Ови, еще то драчун!
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Александр Василич
Ответ каток Третьяка
поведение не достойное легенды НХЛ, ИМХО. ну проигрываешь игру, не удалось забить и всё такое... затаил обиду на Гудро, который провёл на Овечкине не подлый и безвредный силовой... потом Саня как обиженка пол матча цеплял его ездил зачем-то...
Читай коммент выше)). Удар локтем в лицо.
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Дмитрий Травницкий
Гудроу сначала локтем в лицо Ови зарядил, но судьи промолчали. Ови закусился и пошёл гоняться за ним. там и дар клюшкой по жопе, и хит за воротами, ну а потом уже и у борта. Уилсон правильно хотел ему морду набить, так как с Ови он драться не захотел, а Ови к нему судьи не пустили
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каток Третьяка
поведение не достойное легенды НХЛ, ИМХО.

ну проигрываешь игру, не удалось забить и всё такое... затаил обиду на Гудро, который провёл на Овечкине не подлый и безвредный силовой... потом Саня как обиженка пол матча цеплял его ездил зачем-то...
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