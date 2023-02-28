Лишь Кравцов без очков.

В последние дни в НХЛ прошла целая серия обменов с участием русских игроков – и очень интересно, как они будут адаптироваться в новых клубах. Наибольшая концентрация дебютантов в понедельник была в Далласе, куда приехал «Ванкувер»: за «звезд» первый матч сыграл Евгений Дадонов, а компанию наших в «Кэнакс» разбавил Виталий Кравцов.

Дадонов положил шедевр в первом же матче

Евгений прибыл в Техас поздно вечером, меньше чем за сутки до игры. Его рейс из Монреаля задержался, но не слишком критично – журналисты, освещающие игры «Старс» отчитались, что Дадонов прибыл на утреннюю раскатку вместе с капитаном команды Джейми Бенном, который забрал его из отеля.

Как видим, форварда тепло приняли в новой команде, и он с ходу ответил тем, чего от него ждут. Последние 14 матчей за «Канадиенс» ему явно не удались (не забивал с 18 января), но в первой же игре за «Даллас» он забросил шайбу, и сделал это очень красиво.

Конечно, нельзя не отметить и пас, которым 19-летний Уайтт Джонстон отрезал соперников, но основную работу сделал именно Дадонов. Во-первых, он здорово поработал ногами, набрав отличный ход от своей синей. Во-вторых, он красиво разобрался с вратарем – так мог сыграть только уверенный в себе хоккеист. Теперь очень интересно: был ли это гол на эмоциях или в «Далласе» Евгений снова найдет себя?

В целом, дебют получился хорошим, если не брать во внимание результат «Старс». Он провел на льду почти 14 минут, из них полторы – в большинстве, нанес пять бросков. В основном он выходил с Сегином и Марчментом, однако в случае с голом оказался с другими партнерами.

Кравцов смазал дебют, а вот Подколзин снова забил

Пока не в своей тарелке находится Василий Подколзин. Его еще при Брюсе Будро отправляли в АХЛ на два месяца, но после прихода Рика Токкета снова вызвали в основу. Казалось бы, Василий должен хорошо вписаться в систему нового тренера, но в итоге все идет не так, как хотелось.

В игре со «Старс» он забил свой второй гол в сезоне – он же второй после возвращения из АХЛ, и больше результативных действий у Василия при Токкете не было. Правда, гол получился хорошим: классно обыграл улетевшего мимо защитника и бросил с удобной позиции.

Одна проблема – айстайм. Если в первых матчах после вызова он играл по 13-15 минут, то в последних его игровое время колеблется в районе 10 минут и ниже.

При этом не особо много отыграл и Кравцов: у него один бросок и два хита за 8:53 на площадке. Его немного посмотрели в большинстве, дав 57 секунд, но на этом все заканчилось.

Кузьменко подстроился под требования Токкета и снова играет много

А вот кто в полном порядке, так это Андрей Кузьменко. После паузы на Матч звезд показалось, что Андрей в опале у нового тренера, и основания для этой версии были: его игровое время резко сократилось до 10-12 минут. Однако совсем скоро Кузьменко завоевал доверие тренера и показал, что может приносить пользу и в его системе.

В последних 7 матчах у него 10 (6+4) очков и время на льду в пределах 18-22 минут. Против «Далласа» Андрей сначала действовал в подыгрыше – у него два ассиста в голах Бовилье, пусть они и вторые. Но затем он включился в самый важный момент: в овертайме уже Бовилье выдал пас на пятак, откуда Кузьменко переправил шайбу в ворота.

Гол Андрея засчитали не сразу – возникли подозрения, что Бовилье неправильно вошел в зону, но по факту он контролировал шайбу, поэтому после видеопросмотра судьи решили, что это чистый гол.

Кузьменко – в десятке лучших русских по голам в первый сезон

Для Кузьменко эта шайба стала третьей победной и 28-й в общей сложности – шикарная статистика для дебютного сезона в НХЛ. Андрей не претендует на «Колдера» в силу возраста (и это справедливо), но его пример в любом случае поразителен.

Среди всех русских в истории НХЛ у него уже 8-й показатель по голам в первом сезоне. Настичь Овечкина с его 52 голами нереально, но превзойти достижение другой легенды «Ванкувера» – Павла Буре – ему вполне по силам. Разве что игр больше уйдет, но кому это важно, если Кузьменко так хорош в первый год в лиге даже при двух разных тренерах.

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Фото: REUTERS/Jerome Miron; East News/TOM PENNINGTON/Getty AFP