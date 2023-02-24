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Новое безумие «Баффало»: забили 6 Василевскому. Победный – у Любушкина (!) в меньшинстве (!!) в овертайме (!!!)

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Тейдж Томпсон Тейдж Томпсон
Илья Любушкин Илья Любушкин
Баффало Баффало
Хоккей Хоккей

Чумовая игра.

Если вы перестали следить за «Баффало», когда оттуда ушел Максим Афиногенов (тест на возраст!), то самое время передумать. Сейчас это одна из самых веселых и зрелищных команд НХЛ: 3-я в лиге по забитым (впереди только «Эдмонтон» и «Бостон») и 22-я – по надежности обороны.

Не факт, что в этом сезоне у «Сэйбрс» наконец-то получится забраться в плей-офф, но они точно поборятся, а заодно подарят уйму разных эмоций. Обыграть «Бостон», уступая 2:3 за пару минут до сирены – не вопрос. Проиграть «Чикаго», ведя 3:1 – тоже не проблема. Зарубиться в перестрелке с «Тампой» – и это можно.

У Тейджа Томпсона – новый хет-трик. Просто машина

«Сэйбрс» встречались с «Лайтнинг» третий раз в сезоне – и у первых матчей были две общие детали: они получались результативными (19 голов в сумме), и побеждала «Тампа». С учетом того, что Стэмкос открыл счет уже на третьей минуте, показалось, что оба этих условия будут соблюдены и в четверг. 

Но, во-первых, «Баффало» – это абсолютная команда-сюрприз, никогда не знаешь, чего от нее ждать. Во-вторых, соперник облегчил задачу, с радостью ввязавшись в беззаботный атакующий хоккей. А в-третьих, у «Сэйбрс» есть Тейдж Томпсон – пожалуй, главный прорыв сезона-2022/23 во всей НХЛ.

Парень с контрактом на 1,4 млн (новый, на 7+ млн еще не вступил в силу), положил уже четвертый хет-трик в сезоне (один из них, к слову, вообще входил в пента-трик).

Конечно, не обошлось без помощи оборонявшихся игроков «Тампы» (в третьем случае выход 1-на-1 ему вообще подарили Сергачев с Кучеровым), но результативность Томпсона все равно поражает – он практически без осечек пользуется такими шансами. Как итог – он третий в списке снайперов сезона. И не сказать, что Макдэвид и особенно Пастрняк недосягаемы.

«Когда я на льду, просто пытаюсь найти место, чтобы открыться, – раскрывал свои секреты Томпсон после матча. – Это была одна из тех ночей, когда все шайбы приходили ко мне».

Любушкин – неожиданный герой матча

Но даже с хет-триком Томпсона «Баффало» легко мог проиграть – «Тампа» отыгралась с 3:5 и должна была забирать победу: за 8 секунд до конца третьего периода Йокихарью сел на скамейку штрафников за выброс шайбы. Правда, к этому моменту «Сэйбрс» могли играть в большинстве – но судьи почему-то не свистнули удар Чернака локтем в голову Окпосо.

Пойнт, Сирелли, Кучеров и Стэмкос – голы в большинстве «Тампе» можно засчитывать только за состав спецбригады. Но тут что-то пошло не так. Стэмкос, уворачиваясь от клюшки Любушкина, потерял равновесие – защитник «Баффало» подхватил шайбу, убежал и бросил точно в девять. Кучеров, аппелируя к судьям, лишил себя шанса догнать соотечественника.

«Да вы прикалываетесь!» – кричал комментатор. Его удивление легко понять – гол в меньшинстве с выхода 1-на-1 забил самый оборонительный защитник «Баффало» и один из самых во всей НХЛ. Это жесткий домосед, который, как выяснилось, тоже может наказать соперника за ошибку.

Чтобы реакция комментатора была вам еще понятнее, вот все голы Любушкина за 5 лет в НХЛ.

«Я просто увидел путь до ворот и рванул изо всех сил, – комментировал момент Любушкин. – Я понимал, что у меня не так много времени – и просто бросил. Для команды этот гол даже важнее, чем для меня. Мы же пытаемся пробиться в плей-офф».

«Баффало» может оставить без плей-офф Малкина или Овечкина

Кажется, «Сэйбрс» потихоньку выбираются из ямы, в которую угодили в конце января, выдав четырехматчевую серию поражений. Сейчас у них три победы в четырех играх – и очень вовремя. «Баффало» нужно не выпасть из очереди за уайлд-кард. Путевок в плей-офф всего две, а кандидатов – примерно 6-7, включая «Вашингтон» и «Питтсбург».

Если бы плей-офф начинался сегодня, то две последние путевки забрали бы «Айлендерс» (67 очков) и «Детройт» (64). У «клинков» – 62 и матч в запасе перед «Ред Уингс» (5 – перед «Айлендерс», 4 – перед «Флоридой», у которой 64 очка). Расклад в целом неплохой, но нужно брать очки в матчах с прямыми конкурентами – «Флоридой» в гостях и «Вашингтоном» дома. И все это, с учетом игры в «Тампе», за 3 дня. График жесткий, но никто и не обещал, что будет легко.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Тампа-Бэй – Баффало 5:6 (1:1, 1:3, 3:1, 0:1)
Дата проведения
24 февраля, 03.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Стэмкос (Кучеров, Пойнт)
1:1 – 12 Гиргенсонс (Джост, Далин)
1:2 – 30 Томпсон (Далин, Скиннер)
1:3 – 33 Томпсон (Скиннер)
2:3 – 33 Хедман (Пол, Марун)
2:4 – 34 Куинн (Миттлстадт, Кребс)
3:4 – 46 Пойнт (Хэйгл, Хедман)
3:5 – 47 Томпсон ()
4:5 – 49 Сирелли (Пойнт, Чернак)
5:5 – 55 Колтон (Пойнт, Стэмкос)
5:6 – 62 Любушкин ()
Вратари: Ан. Василевский 17/23 – Комри 36/41.

Вратарь «Бостона» играет на уровне пикового Гашека. И это в самый результативный сезон за 30 лет!

Свечников проснулся: не забивал 19 игр подряд (в 2023-м – 0 голов), но чуть не оформил хет-трик лакроссом

Фото: REUTERS/Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports; East News/AP Photo/Jason Behnken, AP Photo/Nick Wass

3 комментария

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DmitriyPopov
Смотрю на эпизод и никак не могу понять, почему Любушкин не получил там 2 минуты. Откровеннейший же зацеп. Я понимаю, что ОТ, + 4-на-3 и судейство мягче, но там прям очень откровенно все
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lus
У "Баффало" в этом матче все залетало: первый с дикого рикошета, второй выход 1 в 3, третий один на один, четвертый "расстрел" Василевского с близкой дистанции, пятый и шестой снова выходы один на один. Кроме того, у "Тампы" в этом матче в защите проходной двор. В решающие моменты Сергачев отдает пас рукой сопернику и получают шайбу, а Стамескин неловко падает в чужой зоне в овертайме и в итоге Любушкин один убегает один на один и забивает. Привет также Хэйглу, вторая шайба на его совести, обрезал всех в чужой зоне. У "Тампы" катастрофически много ошибок. С такой игрой заслуженно проиграли.
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-1
-1
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Ферзь на р1
Игра была огонь!
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