Чумовая игра.

Если вы перестали следить за «Баффало», когда оттуда ушел Максим Афиногенов (тест на возраст!), то самое время передумать. Сейчас это одна из самых веселых и зрелищных команд НХЛ: 3-я в лиге по забитым (впереди только «Эдмонтон» и «Бостон») и 22-я – по надежности обороны.

Не факт, что в этом сезоне у «Сэйбрс» наконец-то получится забраться в плей-офф, но они точно поборятся, а заодно подарят уйму разных эмоций. Обыграть «Бостон», уступая 2:3 за пару минут до сирены – не вопрос. Проиграть «Чикаго», ведя 3:1 – тоже не проблема. Зарубиться в перестрелке с «Тампой» – и это можно.

У Тейджа Томпсона – новый хет-трик. Просто машина

«Сэйбрс» встречались с «Лайтнинг» третий раз в сезоне – и у первых матчей были две общие детали: они получались результативными (19 голов в сумме), и побеждала «Тампа». С учетом того, что Стэмкос открыл счет уже на третьей минуте, показалось, что оба этих условия будут соблюдены и в четверг.

Но, во-первых, «Баффало» – это абсолютная команда-сюрприз, никогда не знаешь, чего от нее ждать. Во-вторых, соперник облегчил задачу, с радостью ввязавшись в беззаботный атакующий хоккей. А в-третьих, у «Сэйбрс» есть Тейдж Томпсон – пожалуй, главный прорыв сезона-2022/23 во всей НХЛ.

Парень с контрактом на 1,4 млн (новый, на 7+ млн еще не вступил в силу), положил уже четвертый хет-трик в сезоне (один из них, к слову, вообще входил в пента-трик).

Конечно, не обошлось без помощи оборонявшихся игроков «Тампы» (в третьем случае выход 1-на-1 ему вообще подарили Сергачев с Кучеровым), но результативность Томпсона все равно поражает – он практически без осечек пользуется такими шансами. Как итог – он третий в списке снайперов сезона. И не сказать, что Макдэвид и особенно Пастрняк недосягаемы.

«Когда я на льду, просто пытаюсь найти место, чтобы открыться, – раскрывал свои секреты Томпсон после матча. – Это была одна из тех ночей, когда все шайбы приходили ко мне».

Любушкин – неожиданный герой матча

Но даже с хет-триком Томпсона «Баффало» легко мог проиграть – «Тампа» отыгралась с 3:5 и должна была забирать победу: за 8 секунд до конца третьего периода Йокихарью сел на скамейку штрафников за выброс шайбы. Правда, к этому моменту «Сэйбрс» могли играть в большинстве – но судьи почему-то не свистнули удар Чернака локтем в голову Окпосо.

Пойнт, Сирелли, Кучеров и Стэмкос – голы в большинстве «Тампе» можно засчитывать только за состав спецбригады. Но тут что-то пошло не так. Стэмкос, уворачиваясь от клюшки Любушкина, потерял равновесие – защитник «Баффало» подхватил шайбу, убежал и бросил точно в девять. Кучеров, аппелируя к судьям, лишил себя шанса догнать соотечественника.

«Да вы прикалываетесь!» – кричал комментатор. Его удивление легко понять – гол в меньшинстве с выхода 1-на-1 забил самый оборонительный защитник «Баффало» и один из самых во всей НХЛ. Это жесткий домосед, который, как выяснилось, тоже может наказать соперника за ошибку.

Чтобы реакция комментатора была вам еще понятнее, вот все голы Любушкина за 5 лет в НХЛ.

«Я просто увидел путь до ворот и рванул изо всех сил, – комментировал момент Любушкин. – Я понимал, что у меня не так много времени – и просто бросил. Для команды этот гол даже важнее, чем для меня. Мы же пытаемся пробиться в плей-офф».

«Баффало» может оставить без плей-офф Малкина или Овечкина

Кажется, «Сэйбрс» потихоньку выбираются из ямы, в которую угодили в конце января, выдав четырехматчевую серию поражений. Сейчас у них три победы в четырех играх – и очень вовремя. «Баффало» нужно не выпасть из очереди за уайлд-кард. Путевок в плей-офф всего две, а кандидатов – примерно 6-7, включая «Вашингтон» и «Питтсбург».

Если бы плей-офф начинался сегодня, то две последние путевки забрали бы «Айлендерс» (67 очков) и «Детройт» (64). У «клинков» – 62 и матч в запасе перед «Ред Уингс» (5 – перед «Айлендерс», 4 – перед «Флоридой», у которой 64 очка). Расклад в целом неплохой, но нужно брать очки в матчах с прямыми конкурентами – «Флоридой» в гостях и «Вашингтоном» дома. И все это, с учетом игры в «Тампе», за 3 дня. График жесткий, но никто и не обещал, что будет легко.

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Фото: REUTERS/Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports; East News/AP Photo/Jason Behnken, AP Photo/Nick Wass