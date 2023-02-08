Сорокина точно номинируют на «Везину»: уже пятый шатаут в сезоне и очень солидная статистика
Остановил «Сиэтл».
Илья Сорокин – один из главных претендентов на «Везина Трофи», и это мало кого удивляет. Он потрясающе провел еще прошлый сезон, и были все предпосылки к тому, что, как минимум, не сбавит в новом. Сложно сказать, выиграет ли Илья приз, но в тройку лучших вратарей НХЛ точно войдет.
Еще после Матча звезд в Санрайзе Сорокин сказал журналистам, что веселье закончилось – и теперь он полностью сфокусирован на следующей игре за «Айлендерс». Против «Флайерс» в понедельник он в итоге не вышел (там был хорош Варламов с 25 сэйвами и лишь одним пропущенным), зато во вторник сыграл против «Сиэтла».
Одна из лучших атак лиги была бессильна против Сорокина
Поездка на звездный уикэнд и предшествующая пауза, кажется, зарядили вратаря дополнительными эмоциями – он спокойно переиграл «Кракена». Недавние новички НХЛ выдают мощную регулярку: не смогли забить только однажды – еще в ноябре их засушила «Миннесота». Теперь же «Сиэтл», идущий в топ-5 по голам в среднем за матч (3,54 на минуточку!), остановил русский вратарь.
32 броска в створ, одно попадание в штангу – Сорокин не пропустил, при этом сделал пару эффектных спасений тогда, когда уже счет был 4:0 в пользу «Айлендерс». Посмотрите, как Илья распластался в шпагате и не оставил гостям шансов на гипотетический камбэк. Кажется, тогда игроки соперника окончательно поняли, что в этот вечер им ничего не светит.
Сорокин – в топах по всем показателям (почти)
Возвращаемся к возможной номинации на «Везину». Единственный показатель, по которому Сорокин проседает – победы: 17 в 39 матчах, у остальных вратарей, которые в теории могут претендовать на награду, все-таки побольше. Сам Илья только 14-й по победам.
Но в остальном он в полнейшем порядке – по другим вратарским показателям уверенно идет среди лидеров, и если кому уступает, то только Линусу Улльмарку, который проводит фантастический сезон.
Шатаут – второе имя Ильи
Для Сорокина этот «сухарь» стал пятым в сезоне – вместе с Кюмпером они лидируют в лиге. Но куда показательнее другой момент: еще в КХЛ Илья полюбил играть на ноль и делал это очень часто – у него 60 шатаутов за 313 матчей.
В НХЛ же он добрался до цифры в 15 «сухарей», и быстрее него это делали только настоящие легенды. Только посмотрите на список и представьте, в какую компанию попал Сорокин. В общем, «Везина» – это вопрос времени. И если не в этом сезоне, то в следующем мы должны увидеть фотку худощавого кучерявого парня в дорогом костюмчике с призом лучшему вратарю НХЛ.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 февраля, 03.30, «UBS Arena»
- 1:0 – 8 Болдук (Нелсон, Мэйфилд)
- 2:0 – 19 Хольмстрем (Пажо)
- 3:0 – 24 Паризе (Пелек, Пажо)
- 4:0 – 26 Хорват (Барзэл)
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Фото: REUTERS/Dennis Schneidler-USA TODAY Sports
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