NHL Entertainment
Блог

Сорокина точно номинируют на «Везину»: уже пятый шатаут в сезоне и очень солидная статистика

НХЛ НХЛ
Илья Сорокин Илья Сорокин
Айлендерс Айлендерс
Сиэтл Сиэтл
Линус Улльмарк Линус Улльмарк
Хоккей Хоккей

Остановил «Сиэтл».

Илья Сорокин – один из главных претендентов на «Везина Трофи», и это мало кого удивляет. Он потрясающе провел еще прошлый сезон, и были все предпосылки к тому, что, как минимум, не сбавит в новом. Сложно сказать, выиграет ли Илья приз, но в тройку лучших вратарей НХЛ точно войдет.

Еще после Матча звезд в Санрайзе Сорокин сказал журналистам, что веселье закончилось – и теперь он полностью сфокусирован на следующей игре за «Айлендерс». Против «Флайерс» в понедельник он в итоге не вышел (там был хорош Варламов с 25 сэйвами и лишь одним пропущенным), зато во вторник сыграл против «Сиэтла».

Одна из лучших атак лиги была бессильна против Сорокина

Поездка на звездный уикэнд и предшествующая пауза, кажется, зарядили вратаря дополнительными эмоциями – он спокойно переиграл «Кракена». Недавние новички НХЛ выдают мощную регулярку: не смогли забить только однажды – еще в ноябре их засушила «Миннесота». Теперь же «Сиэтл», идущий в топ-5 по голам в среднем за матч (3,54 на минуточку!), остановил русский вратарь.

32 броска в створ, одно попадание в штангу – Сорокин не пропустил, при этом сделал пару эффектных спасений тогда, когда уже счет был 4:0 в пользу «Айлендерс». Посмотрите, как Илья распластался в шпагате и не оставил гостям шансов на гипотетический камбэк. Кажется, тогда игроки соперника окончательно поняли, что в этот вечер им ничего не светит.

Сорокин – в топах по всем показателям (почти)

Возвращаемся к возможной номинации на «Везину». Единственный показатель, по которому Сорокин проседает – победы: 17 в 39 матчах, у остальных вратарей, которые в теории могут претендовать на награду, все-таки побольше. Сам Илья только 14-й по победам.

Но в остальном он в полнейшем порядке – по другим вратарским показателям уверенно идет среди лидеров, и если кому уступает, то только Линусу Улльмарку, который проводит фантастический сезон.

Шатаут – второе имя Ильи

Для Сорокина этот «сухарь» стал пятым в сезоне – вместе с Кюмпером они лидируют в лиге. Но куда показательнее другой момент: еще в КХЛ Илья полюбил играть на ноль и делал это очень часто – у него 60 шатаутов за 313 матчей.

В НХЛ же он добрался до цифры в 15 «сухарей», и быстрее него это делали только настоящие легенды. Только посмотрите на список и представьте, в какую компанию попал Сорокин. В общем, «Везина» – это вопрос времени. И если не в этом сезоне, то в следующем мы должны увидеть фотку худощавого кучерявого парня в дорогом костюмчике с призом лучшему вратарю НХЛ.

Регулярный чемпионат

Айлендерс – Сиэтл 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Дата проведения
8 февраля, 03.30, «UBS Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 8 Болдук (Нелсон, Мэйфилд)
2:0 – 19 Хольмстрем (Пажо)
3:0 – 24 Паризе (Пелек, Пажо)
4:0 – 26 Хорват (Барзэл)
Вратари: Сорокин 32/32 – М.Джонс 24/28.

Одна из худших игр в карьере Василевского: пропустил 7 (!) шайб в дерби Флориды

«Адмирал» о-о-очень редко пропускает в КХЛ – как так? Узнали у тренера вратарей – он брал юниорское золото с Ковальчуком

Эрик Карлссон снова топ: преодолел травмы, личные проблемы и трудности в клубе

Фото: REUTERS/Dennis Schneidler-USA TODAY Sports

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Melnikov1968
Ответ Crenk
У Ульмарка стата пока что на уровне Гашека на стыке веков
У Бостона вся команда в полном порядке.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Макс Осипов
Ответ borasco
Я не понимаю почему в статьях о успехах наших парней всегда пишут слово "русский", а не российский? Вы уверены что он себя олицетворяет именно как русского, а не татарина или удмурта?. У нас многонациональная страна, и то что у него фамилия Сорокин не дает 100% гарантий что он именно русский. Или сейчас русский равно российский, может я не в курсе?
Вроде открывал с утра форточку...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Crenk
Ответ Melnikov1968
Сорокин хорош, но, скорее всего, Везину заберёт Ульмарк.
У Ульмарка стата пока что на уровне Гашека на стыке веков
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
borasco
Я не понимаю почему в статьях о успехах наших парней всегда пишут слово "русский", а не российский? Вы уверены что он себя олицетворяет именно как русского, а не татарина или удмурта?. У нас многонациональная страна, и то что у него фамилия Сорокин не дает 100% гарантий что он именно русский. Или сейчас русский равно российский, может я не в курсе?
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alklimov2018
Осталось вспомнить, о чем писали эти же люди, когда у Ильи не очень ладилось в первый сезон.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Melnikov1968
Сорокин хорош, но, скорее всего, Везину заберёт Ульмарк.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рифат
"Должны" - это как? Кто и кому должен?
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Den_94
Круговорот российских Везин в природе
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий