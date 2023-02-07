Одна из худших игр в карьере Василевского: пропустил 7 (!) шайб в дерби Флориды

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Первый игровой день в НХЛ после паузы – просто конфетка. «Ванкувер» закамбэчил в матче против «Нью-Джерси», «Рейнджерс» дали огня с «Калгари», а «Флорида» на своей домашней арене, где еще позавчера гостили лучшие игроки лиги, поиздевалась над «Тампой». Это был как будто Матч звезд – только в одну калитку.

Хотя ничего беды не предвещало. У Андрея Василевского было много работы в первом периоде – «Пантерс» бросили по его воротам 17 раз, и лишь с одним броском он не справился. На самом старте второго команды обменялись голами – у «молний» забил Никита Кучеров, и сделал он это, казалось бы, легко и просто: просто шмальнул от синей, а шайба взяла и зашла над щитком Сергея Бобровского.

Но в дальнейшем пропускал только Василевский. В общей сложности он получил 7 шайб с 49 бросков: здесь надо отдать должное «Флориде» – команде Пола Мориса пять с плюсом за реализацию.

Роскошен был Мэттью Ткачак. В то время, когда вся первая тройка «пантер» сыграла по нулям, Ткачак сделал команде игру – два гола и три передачи. Если вспоминать громкий летний обмен с «Калгари», то он выглядит унизительно для «Флэймс»: у Джонатана Юбердо (10+23) и Маккензи Уигара (1+14) на двоих меньше очков, чем у одного Ткачака – 48 против 71.

Но вернемся к Василевскому – по итогам вечера возникает вполне логичный вопрос: что же случилось? С самим Андреем – ничего. Из семи голов он по-настоящему виноват только в одном, когда сам подарил шайбу Эрику Стаалу.

По всем остальным голам куда больше вопросов как к обороне «Тампы», так и к «Флориде», которая творила в атаке как никогда красиво. Если не жалко 8 минут, посмотрите расширенные хайлайты – там либо Василевского разрывали, либо защитники «Лайтнинг» теряли шайбу в своей зоне, давали подставлять на пятаке и, видимо, полагались исключительно на талант своего вратаря.

В любом случае, если полевые игроки забивают за матч один гол и дают бросить по своим воротам 49 раз, то тут мог кто угодно получить 7 (или даже больше) и проиграть матч. Пожалуй, в принципиальных противостояниях – а встречи «Тампы» и «Флориды» как раз можно отнести к таковым – стоит играть более агрессивнее.

Василевский уже пропускал семь, но больше вопросов к «молниям»

Это второй для кипера матч в НХЛ, когда он столько пропускает. В феврале 2020-го «Аризона» ему тоже забила семь, и это тоже было в гостях. А вот по 6 шайб за игру Андрей пропускал 10 раз.

На самом деле намечается нехорошая тенденция: за последние 5 игр по воротам Василевского нанесли 190 бросков – в среднем по 38 за игру. Очень приличная цифра, которая не красит «Тампу» – команда в целом по сезону позволяет больше бросать. А самое интересное, что эта статистика растет от сезона к сезону.

В то же время стабильно высоким держится показатель разницы ожидаемых голов и фактически пропущенных – «Васи» как раз на этом отрезке в полном порядке и тащит команду, как может. Если говорить только о текущей регулярке, то круче него по GSAx только пять вратарей: Илья Сорокин, Юусе Сарос, Линус Улльмарк, Коннор Хеллибак и Джейк Эттинджер.

Бобровский выиграл у Василевского впервые за 21 месяц

Вратарь «Пантерс» был хорош – совершил 32 сэйва и делал ровно то, что и должен был: давал команде уверенность и, самое главное, не посыпался после гола Никиты Кучерова. В целом по сезону он не выглядит образцом надежности, но и вся «Флорида» – бледная тень прошлогодней команды, которая выиграла регулярку.

Для Сергея же этот матч был важен с точки зрения психологии. Он не играл с 19 января, когда получил травму с «Монреалем». И вот теперь триумфальное возвращение – эта победа должна помочь Бобровскому прийти в себя и вернуться на прежний уровень.

Забавно, что последние очные матчи с Василевским он проигрывал. С момента перехода Бобровского в «Пантерс» баланс побед в дерби Флориды в пользу Андрея, но сейчас Сергей прервал 4-матчевую неудачную серию.

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Фото: REUTERS/Sam Navarro-USA TODAY Sports