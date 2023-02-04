NHL Entertainment
Блог

Овечкин-младший – главный герой, Макдэвид – машина (но не всегда), а Шестеркин круто бросает по сапбордам. Конкурсы Матча звезд НХЛ – кайф!

Александр Овечкин Александр Овечкин
Сидни Кросби Сидни Кросби
Игорь Шестеркин Игорь Шестеркин
НХЛ НХЛ
Андрей Свечников Андрей Свечников
Коннор Макдэвид Коннор Макдэвид
Брок Нелсон Брок Нелсон
Кэйл Макар Кэйл Макар
Матч звезд НХЛ Матч звезд НХЛ
Хоккей Хоккей

Вы не поверите, но был даже гольф!

Из года в год что в России, что в Северной Америке начинают спорить по поводу того, как улучшить Матч звезд и какими конкурсами сделать его интереснее. В НХЛ в этом году нашли выход, но помогло и место проведения – в солнечной Флориде погода позволяет выйти далеко за пределы ледовой арены и выдумать что-то крайне необычное.

На хоккейной площадке тоже было интересно и с вполне традиционными конкурсами. Правда, российские игроки завалили соревнование на точность бросков – Никита Кучеров и Владимир Тарасенко показали далеко не лучшее время в процессе выбивания мишеней, поэтому в полуфинал вышел только Артемий Панарин, который проиграл свою дуэль Броку Нелсону.

В этом конкурсе на квалификационном этапе потрясающе проявил себя Коннор Макдэвид, выбивший все мишени четырьмя бросками за 9,5 секунд! Правда, он потом тоже слетел в полуфинале – дальше пошел Назем Кадри, а Нелсон в решающей дуэли опередил и его.

Один из самых первых конкурсов – круг на скорость. В нем победил Андрей Свечников: промчался за 13,699 секунды, опередив Кевина Фиалу. Но если тут все было построено на соревновательном элементе и без особых элементов шоу, то на буллитах вне конкуренции был Овечкин. Не Александр – Сергей.

Накануне Ови-джуниор стал одним из главных действующих лиц на медиадне, и все шутили, что он становится новой звездой лиги – в конкурсах мастерства это только подтвердилось. Сделано все было максимально красиво: Ови и Кросби вышли на лед (их представлял один из ведущих Пи Кей Суббан), они оставили ему свои автографы на джерси, и Сид дал понять, что одного автографа не хватает.

Тут-то и появился Сергей. Пока сложно сказать, вырастет ли он профессиональным игроком, но этот парень уже забивает на Матче звезд с передач отца и Сидни Кросби, да еще кому – легендарному Роберто Луонго.

Вообще Овечкин-младший был главным героем вечера – он сидел с отцом рядом во время интервью, катался на льду с другими детьми и кайфанул не меньше остальных мужиков, которые и на льду поразвлекались, и в целом здорово проводят время во Флориде с друзьями и семьями.

Интересно, что в конкурсе на силу броска Ови проиграл – один раз он вообще умудрился зарядить в штангу и приборы не считали скорость полета шайбы, а со второй попытки бросил относительно скромно – 95,1 миль в час.

За пределами льда было не менее весело – Матч звезд во Флориде состоял даже из пляжных активностей. На берегу игроки соревновались в бросках на точность. Тут конкурс был в парах – пока один хоккеист пытался сбить все сапборды, один из его соперников сидел в специальном боксе с водой. И как только поражалась последняя мишень – тот падал в воду. По времени ограничение: нужно поразить все сапы быстрее, чем это сделал оппонент.

Финальная часть с падением в воду выглядела весело – конкурс явно зашел, но повторять его можно только на Матчах звезд в южных штатах (полный видос – тут).

Единственным вратарем в этом конкурсе был Игорь Шестеркин – он в паре с Адамом Фоксом уступил Кэйлу Макару и Микко Рантанену. Однако, судя по попыткам Игоря, который в отличие от остальных бросал вратарской клюшкой, мы все-таки в скором времени увидим его гол в НХЛ.

Был еще один гениальный конкурс. Вы когда-нибудь видели гольф на настоящем поле, но хоккейными клюшками и шайбой? Выглядит это весьма специфически. Из атрибутов гольфа был мяч, но только на последнем этапе, когда надо было его закатывать непосредственно в лунку.

Русских играть в гольф не позвали, а успешнее всех был Ник Сузуки из «Монреаля» – судя по результатам «Канадиенс» в этом сезоне, он уже в апреле может попрактиковаться снова.

Поздним вечером 4 февраля (по московскому времени) начнутся матчи по дивизионам. Там наверняка будут какие-то свои шедевры, но, кажется, что самый кайф был в конкурсах мастерства – переплюнуть их будет сложно.

Матч всех звезд НХЛ-2023: участники, расписание, где смотреть

Матчи звезд НХЛ были великими – на них приезжала сборная СССР. Сейчас отлынивают даже свои игроки

У Овечкина тату с иероглифами. Он называл их главной тайной XXI века, а мы нашли перевод

Фото: REUTERS/Jasen Vinlove-USA TODAY Sports; East News/Joel Auerbach / Getty Images via AFP

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
UrAn
Ужасная revers retro у Тампы. Вероятно худшая из всех клубов. Есть там неоднозначные, но это просто безвкусица какая-то по-моему.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Helge
Ерунда, которая уже давно устарела и никому не интересна. В нынешнем виде "матч звёзд" и их конкурсы - какой-то убогий кринж
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
крок 58
На уровне… Что наши придумают, интересно….?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Deathspell Omega
Причем Шестеркин бросал голыми руками и босиком, в отличии от "нарисованного" обладателя Норриса, например, который был в крагах и обуви.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий