Овечкин-младший – главный герой, Макдэвид – машина (но не всегда), а Шестеркин круто бросает по сапбордам. Конкурсы Матча звезд НХЛ – кайф!

Вы не поверите, но был даже гольф!

Из года в год что в России, что в Северной Америке начинают спорить по поводу того, как улучшить Матч звезд и какими конкурсами сделать его интереснее. В НХЛ в этом году нашли выход, но помогло и место проведения – в солнечной Флориде погода позволяет выйти далеко за пределы ледовой арены и выдумать что-то крайне необычное.

На хоккейной площадке тоже было интересно и с вполне традиционными конкурсами. Правда, российские игроки завалили соревнование на точность бросков – Никита Кучеров и Владимир Тарасенко показали далеко не лучшее время в процессе выбивания мишеней, поэтому в полуфинал вышел только Артемий Панарин, который проиграл свою дуэль Броку Нелсону.

В этом конкурсе на квалификационном этапе потрясающе проявил себя Коннор Макдэвид, выбивший все мишени четырьмя бросками за 9,5 секунд! Правда, он потом тоже слетел в полуфинале – дальше пошел Назем Кадри, а Нелсон в решающей дуэли опередил и его.

Один из самых первых конкурсов – круг на скорость. В нем победил Андрей Свечников: промчался за 13,699 секунды, опередив Кевина Фиалу. Но если тут все было построено на соревновательном элементе и без особых элементов шоу, то на буллитах вне конкуренции был Овечкин. Не Александр – Сергей.

Накануне Ови-джуниор стал одним из главных действующих лиц на медиадне, и все шутили, что он становится новой звездой лиги – в конкурсах мастерства это только подтвердилось. Сделано все было максимально красиво: Ови и Кросби вышли на лед (их представлял один из ведущих Пи Кей Суббан), они оставили ему свои автографы на джерси, и Сид дал понять, что одного автографа не хватает.

Тут-то и появился Сергей. Пока сложно сказать, вырастет ли он профессиональным игроком, но этот парень уже забивает на Матче звезд с передач отца и Сидни Кросби, да еще кому – легендарному Роберто Луонго.

Вообще Овечкин-младший был главным героем вечера – он сидел с отцом рядом во время интервью, катался на льду с другими детьми и кайфанул не меньше остальных мужиков, которые и на льду поразвлекались, и в целом здорово проводят время во Флориде с друзьями и семьями.

Интересно, что в конкурсе на силу броска Ови проиграл – один раз он вообще умудрился зарядить в штангу и приборы не считали скорость полета шайбы, а со второй попытки бросил относительно скромно – 95,1 миль в час.

За пределами льда было не менее весело – Матч звезд во Флориде состоял даже из пляжных активностей. На берегу игроки соревновались в бросках на точность. Тут конкурс был в парах – пока один хоккеист пытался сбить все сапборды, один из его соперников сидел в специальном боксе с водой. И как только поражалась последняя мишень – тот падал в воду. По времени ограничение: нужно поразить все сапы быстрее, чем это сделал оппонент.

Финальная часть с падением в воду выглядела весело – конкурс явно зашел, но повторять его можно только на Матчах звезд в южных штатах (полный видос – тут).

Единственным вратарем в этом конкурсе был Игорь Шестеркин – он в паре с Адамом Фоксом уступил Кэйлу Макару и Микко Рантанену. Однако, судя по попыткам Игоря, который в отличие от остальных бросал вратарской клюшкой, мы все-таки в скором времени увидим его гол в НХЛ.

Был еще один гениальный конкурс. Вы когда-нибудь видели гольф на настоящем поле, но хоккейными клюшками и шайбой? Выглядит это весьма специфически. Из атрибутов гольфа был мяч, но только на последнем этапе, когда надо было его закатывать непосредственно в лунку.

Русских играть в гольф не позвали, а успешнее всех был Ник Сузуки из «Монреаля» – судя по результатам «Канадиенс» в этом сезоне, он уже в апреле может попрактиковаться снова.

Поздним вечером 4 февраля (по московскому времени) начнутся матчи по дивизионам. Там наверняка будут какие-то свои шедевры, но, кажется, что самый кайф был в конкурсах мастерства – переплюнуть их будет сложно.

Фото: REUTERS/Jasen Vinlove-USA TODAY Sports; East News/Joel Auerbach / Getty Images via AFP