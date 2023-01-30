Умер Бобби Халл. Легенда двух лиг, первым забил 50 голов за сезон и начал загибать крюк у клюшки

Легенде было 84 года.

Скорбные новости из Канады – Ассоциация выпускников НХЛ сообщила о смерти Бобби Халла. В январе 2023-го члену Зала славы в Торонто только исполнилось 84 года.

Халл – легенда «Чикаго»: в 18 лет он оказался в «Блэкхокс», где быстро получил прозвище The Golden Jet («Золотой реактивный самолет»), а уже через четыре года привел команду, не всегда попадавшую в плей-офф, к Кубку Стэнли. Это был единственный чемпионский титул НХЛ в его карьере – но безумно важный для города: Чикаго 23 года ждал этого момента.

Халл, считавшийся одним из самых быстрых игроков (45 км/ч с шайбой), стал главным снайпером своего поколения – семь сезонов он становился лучшим по количеству голов в чемпионате. Приза типа «Морис Ришара» тогда не было, но это не помешало забрать ему уйму индивидуальных наград: три «Арт Росса», два «Харта», даже «Леди Бинг» и «Лестер Патрик Трофи», а еще 10 раз войти в первую символическую команду сезона.

Бобби разрывал лигу не только за счет скорости движения по льду, но и за счет мощнейшего щелчка – если верить данным того времени, скорость броска достигала 193 км/ч. Сложно представить, как тогда производили замеры, но Фил Эспозито на своей заднице испытал бросок партнера – пришлось иглой из синяка кровь спускать. При этом у Халла были определенные секреты: вместе со Стэном Микитой они первыми в начале 60-х загибать крюки своих клюшек – лиге даже пришлось вводить «правило Халла», ограничивавшее максимальный загиб. Все для того, чтобы спасти вратарей, многие из которых тогда играли без маски.

Нападающий первым в истории НХЛ выбил 50 шайб в сезоне (а потом еще 4 раза это повторил), и до сих пор остается лучшим снайпером «Чикаго» – 604 гола. Этот рекорд мог быть многократно увеличен, но в 1972-м, когда Халлу было 33, он перешел в «Виннипег», став лицом другой лиги – Всемирной хоккейной ассоциации. Именно Бобби подписал первый контракт на миллион долларов в истории хоккея (вообще соглашение на 10 лет и 2,5 млн, но в первый год был еще бонус в 1 млн) – это сделало его одним из самых высокооплачиваемых игроков, но лишило шанса сыграть в Суперсерии против сборной СССР. Алан Иглсон, один из организаторов, отказался звать игроков из ВХА. Даже премьер-министр Канады не смог уговорить его взять Халла на матчи против Советов.

Против сильнейших игроков СССР он сыграл только на следующей Суперсерии, в 1974-м, и даже в 35 лет стал ее лучшим снайпером и бомбардиром (7+2) – хоть Канада из ВХА ту зарубу и проиграла. Против советской команды он выходил и на Кубке Канады 1976 – забил ей победный гол в решающем матче группового этапа.

После этого кленовые вышли в финал с чехословаками и выиграли турнир имени себя. Уже 37-летний Халл набрал 5+3 в 7 матчах – больше очков было только у трех игроков.

Бобби успел провести в «Виннипеге» 7 сезонов, прежде чем НХЛ и ВХА объединились – за это время дважды брал чемпионский трофей (Avco World Trophy), а еще дважды становился MVP чемпионата. Об окончании карьеры он объявил за год до слияния лиг, но по ходу сезона НХЛ-1979/80 все же вернулся: 40-летний форвард сыграл 18 матчей за «Виннипег», после чего в феврале его обменяли в «Хартфорд», где Халл и сыграл 12 заключительных матчей (3 – в плей-офф).

После того, как закончил с хоккеем, ушел в животноводство – ему, выросшему на ферме, было с детства это близко. В 1981-м его чуть не заманил Херб Брукс в «Рейнджерс», но 5 предсезонных матчей (1+1) подсказали, что уходить нужно вовремя. Зато фамилию Халл продолжил прославлять его сын – Бретт, который зашел в лигу в 1986-м, выиграл в хоккее все, кроме Олимпиады, обогнал отца по голам в НХЛ, а в 2019-м стал членом Зала хоккейной славы в Торонто.

Халла-старшего избрали туда гораздо раньше – в 1983 году. По суммарному количеству шайб в профессиональных лигах (включая и плей-офф – 1018), уступает в истории только Горди Хоу (1071) и Уэйну Гретцки (1109).

Фото: East News/AP Photo, AP Photo/Charles E. Knoblock; globallookpress.com/Jack Holland/ZUMAPRESS.com