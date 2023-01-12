Костин расцвел в «Эдмонтоне» – он уже 5-й снайпер команды. И это еще без Макдэвида!

Этой ночью положил дубль «Анахайму».

Поднимая пару лет назад Кубок Гагарина над головой, 21-летний Клим Костин вряд ли представлял, что будет класть дубли за «Эдмонтон» и выходить на лед в одном звене с Макдэвидом – хотя бы потому, что права на него принадлежали «Сент-Луису», который выбрал его в первом раунде драфта-2017.

Тренер «Блюз» Крэйг Беруби нахваливал нападающего, говорил о его прогрессе, но за 40 матчей прошлого сезона ни разу не дал сыграть больше 12 минут (среднее время – 9:01, но были вечера и с 5-6 минутами). Летом 2022-го клуб все же предложил игроку, набравшему 4+5, односторонний контракт, но на минимальные 750 тысяч долларов.

«Хочется побороться за место в составе, за мечту. На деньги сейчас ставку не делаю. Разницы нет – 750 тысяч или 500. Готов играть за тарелку супа. Буду бороться», – рассказывал он «Матч ТВ». Но даже супа от «Сент-Луиса» Костин не дождался: прямо перед стартом регулярки его выставили на драфт отказов, а спустя пару дней обменяли в «Эдмонтон», который тут же спустил его в АХЛ.

Во второй по силе американской лиге Клим играет с 2017 года – и многие на его месте давно набрали бы агенту с просьбой увести отсюда, но нападающий и правда готов бороться. Именно на это качество, а не на статистику в «Бэйкерсфилде» (2+2 за 9 матчей) обратили внимание в «Эдмонтоне», поднимая нападающего. C 13 ноября Костин – игрок основы, который полностью отрабатывает свой контракт. Надо подраться – дерется, но куда привычнее ему забивать голы – как этой ночью в ворота «Анахайма».

На последней минуте первого периода вся его тройка пошла в прессинг в чужую зону, Клим дождался ошибки соперника – и забил.

А во втором периоде он отлично отлепился от опекуна и еще раз огорчил Джона Гибсона.

Вообще в этот вечер Клим неоднократно заходил на третью шайбу, но немного не повезло. Хотя сам игрок критически относится к такой возможности: «Я не заслужил хет-трик. Я должен работать немного усерднее. Не время для хет-трика».

Позиция несколько удивляет, но раз Костин привык все получать через работу – то ему виднее. Пока же он точно наработал на статус пятого снайпера в команде.

Безусловно, у Клима не самые выдающиеся показатели, да и про травмированного Кэйна стоит помнить, но при том айстайме, что получает русский нападающий – хорошие цифры. Понятное дело, что ставка в атаке в «Ойлерс» в первую очередь делается именно на Макдэвида – с которым, кстати, Костина уже ставили в одно звено, но с Нюджент-Хопкинсом и Янмарком пока выходит куда лучше – 7 голов и 4 передачи.

Но ем у комфортно в Эдмонтоне не только на льду, но и вне его. «Чувствую себя как дома. Мне все нравится – команда, тренеры, персонал. И даже вы, журналисты, тоже нравитесь! У нас здесь настоящая семья. Просыпаюсь утром и не могу дождаться того момента, когда зайду в раздевалку и увижусь с ребятами», – говорил Костин еще в декабре.

А в январе выдал яркое признание фанатам: «Болельщики — самое важное в нашем виде спорта. Все, что мы делаем, — для болельщиков. Я очень рад, что они любят меня, и я хочу, чтобы они знали, что я люблю их больше, чем они меня». Кажется, он идет к тому, чтобы стать любимым русским полевым в истории «Ойлерс».

Интересно, что «Сент-Луис» менял Костина на другого русского игрока – защитника Дмитрия Саморукова. С момента трейда прошло уже 3 месяца, но форму «Блюз» в матчах Саморуков так и не надевал.

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Фото: REUTERS/Kirby Lee-USA TODAY Sports