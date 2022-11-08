Макдэвид отметил юбилей красотой в ворота «Вашингтона». Овечкин и Кросби набрали в первых 500 играх меньше

Но Овечкин и Кузнецов все равно победили.

В матче «Вашингтона» и «Эдмонтона» было столько интересных сюжетов, что даже гонка Овечкина за Гретцки немного отошла на второй план: как Александр забивает из круга вбрасывания в большинстве, мы и так видим регулярно, а вот 2+2 Кузнецова – уникальная ситуация для этого сезона (хотя Овечкин все равно сумел перетянуть одеяло на себя). Сам спад «Кэпиталс» из-за массовых травм и победа через «не могу» – тоже интересная тема, как и Строум с Линдгреном в роли новых лидеров команды.

Но и у «Ойлерс» есть свои герои и свои сюжеты. Матч против «Кэпиталс» стал для 25-летнего Коннора Макдэвида 500-м в регулярках НХЛ.

«Время летит быстро. Я получил шанс исполнить свою мечту и сыграть в НХЛ. То, что я провел 500 матчей, много для меня значит. Я знаю, что не так много хоккеистов добирается до этой отметки, потому для меня это особенное событие», – говорил он перед матчем.

Юбилей канадец отметил роскошной шайбой в формате 4-на-4 – гол вернул «Эдмонтон» в игру:

Была еще и результативная передача за минуту до конца матча – но оказалось уже слишком поздно для спасения. А еще в середине третьего периода при 3:4 Макдэвид заходил на дубль – спас Линдгрен.

Набрав в итоге 1+1 за вечер, Макдэвид выбил 724 очка в карьере. Никто из действующих игроков не добирался до такой отметки за первые 500 игр.

Да и в целом Макдэвид идет по такому графику, что уже точно пропишется в истории среди легенд.

Коннору всего 25 лет, а он уже что-то переписывает после каждого результативного матча. Например, он уже лучший среди действующих игроков по количеству матчей с двумя очками – у него их 220 (и отрыв от Кросби и Овечкина только растет), а скоро он вообще вырулит на третье место в истории по этому показателю, обогнав Босси (223) и Штястны (225).

Похожая история по статистике матчей с 3 и более очками – Макдэвид потихоньку отжимает неосновную статистику, но вскоре доберется и до главной. Интересно, сколько очков будет у него через 10 лет?

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Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports