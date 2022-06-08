«Тампа» – терминатор из жидкого металла. Разгадала Шестеркина и эффектно вернулась в серию

Очень помог злой Кучеров.

Одно из главных воспоминаний людей, росших в 90-е и начало 00-х: Арнольд Шварценеггер в кожаной куртке замораживает злодея Роберта Патрика азотом и эффектно разбивает выстрелом из пистолета. Это победа, ведь злодей больше не встанет.

Но нет – остатки машины для уничтожения человечества плавятся и собираются вместе, чтобы снова собраться в жуткого терминатора.

Сегодня жутким терминатором стала «Тампа», которая пересобралась после двух поражений подряд и вернулась в серию против «Рейнджерс» в финале Востока.

У камбэка «Молнии» есть сразу несколько причин – как рациональных, так и не очень.

Во-первых, «Тампа» резко сократила число потерь – в Нью-Йорке их набралось 50 за две игры, что существенно помогло мобильным игрокам «Рейнджерс» в развитии контратак. Тройки Панарина, Зибанежада и Kid-line получали много пространства и сумели выжать много голов из своих моментов. В двух домашних матчах «Тампа» совершила лишь 15 потерь – в три раза меньше – и сумела существенно сократить атакующий потенциал «Рейнджерс» в равных составах. В формате 5-на-5 на выезде у команды Жерара Галлана ровно 0 шайб – «Тампа» здорово зажала оппонентов.

Во-вторых, очень четко сработали наложения звеньев: тройка Крайдер – Зибанежад – Ватрано стала проблемой для обороны «Молнии», но в домашних матчах Джон Купер четко использовал преимущество в сменах, а звено Киллорн – Сирелли – Хэйгл выложилось на всю катушку и удержало лидеров соперника 5-на-5.

В-третьих, в игру вступил злой Никита Кучеров, который, кажется, разгадал феномен Игоря Шестеркина. Добрый Никита Кучеров – классный парень, который делает партнеров лучше и классно играет в хоккей. А вот его альтер-эго скорее похоже на злого Морти – получается гений, который не остановится ни перед чем в попытке отравить жизнь своим соперникам.

В третьем матче серии Никита был эталонным говнюком – цеплялся, бил Шестеркина клюшкой и на своих плечах вытянул команду из пропасти. В четвертом – стал генератором атак, дал очень много энергии и положил победный гол, четко бросив под щитком Шестеркина (и как же классно его нашел передачей Палат!). Кажется, Никита наконец-то разгадал, как пробивать эту стенку.

Ну и еще одна причина, которую нельзя измерить и пощупать – это чемпионский дух и опыт, которых у «Тампы» хватит на несколько команд лиги. Этот состав прошел через большой путь, полный разных критических ситуаций – сердце чемпионов не перестанет биться даже после 0-2 в серии. Теперь инициатива на стороне «Тампы» – и очень интересно, как молодые «Рейнджерс» отреагируют на этот камбэк соперника, ведь по ходу этого плей-офф именно они удивляли эффектными возвращениями.

Финал Восточной конференции

Счет в серии: 2-2

Фото: REUTERS/Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports